Первые значимые кадры, которые долетели до Старого Света с воскресной инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея, как ни странно, демонстрировали вовсе не его самого.

Сергей Корсун ИА Регнум

Рука с выставленным средним пальцем в исполнении теперь уже бывшего вице-президента Кристины Киршнер явно продемонстрировала, что она думает о новом национальном лидере, а также о его сторонниках (которым такой рукотворный подарок она и отправила). Позже — уже непосредственно в момент принесения присяги — выражение лица Киршнер также будет говорить о происходящем ярче всяких слов.

Между тем данное мероприятие, как отмечают испаноязычные журналисты, стало одним из самых интернациональных событий за последнее время. Поздравить Милея прибыли король Испании Фелипе VI (а заодно и обсудить положение испанских компаний), делегация из Соединенных Штатов Америки во главе с министром энергетики (на фоне обещания приватизаций природных ресурсов страны звучит зловеще), президент Украины (кто бы сомневался), бывший бразильский лидер Жаир Болсонару, премьер Венгрии Виктор Орбан, глава МИД Израиля Эли Коэн и то тут, то там мелькавшие американские конгрессмены.

Впрочем, ни президента США Джо Байдена, ни нынешнего президента Бразилии Лулы да Силвы на мероприятия все же не было.

В нарушение протоколов

Многие эксперты отмечают, что инаугурация Милея отметилась просто рекордным количеством протокольных нарушений.

В частности, либертарианец не смог отказать себе в исполнении вместе со своими сторонниками отрывка из песни рок-группы, хотя чего мы ожидали, наблюдая за танцами по случаю победы в выборах?

Также новый президент попросил изобразить на президентском жезле своих пятерых собак-клонов, постоянно демонстрировал свою любовь к иудаизму (что на инаугурации католического государства смотрится по меньшей мере странно), слишком уж тепло обнимался с лидерами иностранных государств (особенно с Зеленским).

Однако самое значимое, пожалуй, это оскорбление бразильской делегации — во время первой речи нового президента вместе с действующими национальными лидерами и премьер-министрами в первые ряды посадили также Жаира Болсонару (уютно разместив его рядом с Виктором Орбаном). Позже — из-за запрета бывшим президентам участвовать в общей фотографии лидеров южноамериканских стран — Милей заказал эксклюзивный снимок для Болсонару, по итогу пообщавшись с ним на людях дольше, чем с другими гостями.

При этом Бразильский правительственный комитет уже выразил недовольство тем, что Болсонару занял место первого лица, вынудив официального бразильского представителя отсиживаться где-то на подмостках, а всей делегации толком не давали принять участие и в других дипломатических церемониях.

В завершение Хавьер Милей после присяги ничего не сказал членам парламента Аргентины, а сразу отправился на встречу со своими сторонниками петь песни. Кроме того, в книге почетных гостей парламента он оставил запись «Да здравствует свобода!» вместе с закорючкой, обозначающей слово «carajo», то есть «черт возьми» — девиз политической кампании Милея.

«Шоковая терапия»

Гвоздем программы все же стала первая президентская речь Хавьера Милея, которую многие охарактеризовали по содержанию, скорее, «лекцией по экономике».

Начал он с того, что анонсировал наступление в Аргентине новой эры, которая закончит долгую и печальную историю упадка и начнет путь к восстановлению страны. Планируется также «похоронить десятилетия неудач, внутренних распрей и бессмысленных споров».

Пути назад при этом, по словам нового лидера, у Аргентины нет, а он сам, как оказалось, «получил худшее наследство» от предыдущего правительства.

IMAGO/www. imago-images.de/Global Look Press Президент Аргентины Хавьер Милей

В тяжелом состоянии в Аргентине находятся почти все сферы жизни: экономика, социальная сфера, безопасность, здравоохранение, образование, инфраструктура, корректировка экономической политики повлияет на бедность, но денег, как и альтернативы, у правительства Аргентины сейчас нет.

Тяжелые времена необходимо пройти, чтобы провести все необходимые реформы. Влезать в долги, печатать дополнительные деньги и взимать с частного сектора большие налоги более невозможно, и без шоковых мер никак не обойтись.

В связи с этим Аргентину ждут тяжелые времена, но пройти их необходимо, чтобы провести все необходимые реформы.

Кроме того, выяснилось, что власть не потерпит тех, кто «использует насилие и шантаж», чтобы помешать переменам, явно намекая на своих предшественников.

Те же и Зеленский

Инаугурация Милея стала также первым визитом в Латинскую Америку с момента начала СВО президента Украины Владимира Зеленского, которому новый аргентинский лидер неоднократно выражал всяческую поддержку.

По пути в Аргентину Зеленский успел также заехать в республику Кабо-Верде, где встретился с премьер-министром Жозе Улисишом Коррейа-и-Силвой, обсудил с ним гуманитарную инициативу Grain from Ukraine и пригласил присоединиться к имплементации «украинской формулы мира».

По прибытии же в Буэнос-Айрес он встретился с президентами трех латиноамериканских государств: Парагвая, Уругвая и Эквадора, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

С последним Зеленский успел завести старую песню о том, что для Украины важным будет возможное решение Европейского совета о начале переговоров с Киевом о вступлении в ЕС. По мнению Зеленского, это решение «окажет существенное влияние на мотивацию украинского общества и армии».

Параллельно на записи телетрансляции инаугурации попалась встреча Зеленского и венгерского премьера Орбана, который выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Конкретику разговора, позднее состоявшегося за закрытыми дверьми, общественности пока не донесли, однако выражение лица Виктора Орбана будто бы намекало на то, что он очень даже в курсе, что однажды был прозван в Верховной раде «петухом».

После инаугурации Зеленский очень тепло приветствовал Хавьера Милея и даже получил от него в подарок ханукальную девятисвечную менору, что, учитывая этническую принадлежность Зеленского и любовь Милея к Израилю, многие сочли знаком большой благожелательности.

President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский и президент Аргентины Хавьер Милей

Однако при этом в общем контексте встречи Зеленскому уделили не так много внимания — к Милею он подошел одним из последних, а усадили его и вовсе рядом с президентом Чили Габриэлем Боричем, которому в связи с очередным референдумом по конституции совершенно не до Зеленского.

Впрочем, со стороны складывается впечатление, что и сам украинский президент рассматривал Буэнос-Айрес как транзитную точку на пути в Вашингтон, где 12 декабря должен встретиться с Джо Байденом и где просить о поддержке получится с гораздо большей, хоть и уже набившей оскомину, правдоподобностью.

Первые указы

Мелькание украинского президента, издевки над бразильской делегацией и протокольная анархия оказались неплохой прелюдией к подписанию первых указов Милея в должности президента Аргентины.

По итогу он выполнил свое обещание: официально оформил реорганизацию кабинета министров и сократил количество профильных министерств до девяти.

К настоящему моменту приказано ликвидировать министерство науки, технологий и инноваций, министерство окружающей среды, министерство туризма и спорта, минтранс, министерство общественных работ, министерство территориального развития, министерство образования, министерство культуры, министерства труда, социального обеспечения и социального развития, министерство по делам женщин, гендера и разнообразия.

Министерство юстиции и прав человека изменило свою номенклатуру на «Министерство юстиции».

Сообщается, что функции ликвидированных ведомств должно взять на себя созданное министерство человеческого капитала, а также частично министерство инфраструктуры.

Пока не слишком понятно, насколько масштабно это отразится на аргентинском населении, ведь ранее команда Милея также анонсировала отмену всех возможных льгот для малоимущих на фоне беспрецедентного экономического кризиса. На инаугурации Милей в очередной раз подтвердил, что денег у нынешнего правительства нет, а в стране «наступают тяжелые времена».

Судя по всему, народу придется хлебнуть шоковую терапию в полной мере и уже сейчас осознать, что все манипуляции по воскрешению из мертвых местной экономики пройдут исключительно за его счет.