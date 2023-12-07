6 декабря в американском штате Алабама состоялись четвёртые и заключительные дебаты кандидатов в президенты США от республиканской партии. Их ряды постепенно редеют. Если на первых дебатах в августе участвовали восемь кандидатов, то к декабрю осталось только четверо. Кто-то вышел из президентской гонки, а другие просто не прошли отсев. Но даже нынешний состав участников кажется чересчур избыточным.

Иван Шилов ИА Регнум

Для участия в четвёртых дебатах кандидаты должны были иметь рейтинг выше 6% в нескольких опросах, а также не менее 80 тысяч индивидуальных спонсоров. Пройти на дебаты смогли действующий губернатор Флориды Рон Десантис, финансист индийского происхождения Вивек Рамасвами, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли.

Для кандидатов прошедшие дебаты были последней возможностью как-то заявить о себе.

Ведь остался буквально один месяц до начала голосования на праймериз: уже 15 января состоятся кокусы (собрания сторонников) в Айове. Затем проголосуют Нью-Гэмпшир и Южная Каролина с Невадой. А в начале марта будет «супервторник» — в этот день праймериз пройдут сразу в 16 штатах.

При этом очевидным фаворитом на праймериз остаётся Дональд Трамп. В последних опросах его рейтинги среди республиканского электората превысили 65%. Из его конкурентов только Десантис с Хейли могут похвастаться уровнем поддержки выше 10%, у всех остальных он и того ниже.

В ходе дебатов Десантис явно старался проявлять наибольшую активность.

Он вспоминал о своей службе в Ираке, апеллируя ко многим республиканцам, которые тоже отслужили в Вооружённых силах США. Десантис называл себя самым принципиальным политиком, уличая всех остальных, в особенности Хейли, в смене своих взглядов. В бытность работы губернатором она всячески привечала китайский бизнес в родном штате, но теперь пытается предстать главным антикитайским ястребом.

Внешнеполитическая повестка как раз и стала главным водоразделом между кандидатами.

Два самых ярых интервенциониста — Хейли и Кристи — постоянно упирали на необходимость войны с Ираном ради поддержки Израиля и одновременно — конфликта с Россией на Украине. Несколько более умеренный по взглядам Десантис предлагал ситуативно с Россией договориться и сосредоточиться на Ближнем Востоке.

От них сильно отличался Рамасвами, уже ставший глашатаем партии реалистов среди республиканцев. Он открыто издевался над ястребами, в первую очередь над Хейли, потребовав назвать области на востоке Украины, за которые она так стремится воевать. Хейли тут же впала в ступор — она явно была не готова говорить что-либо кроме заученной неоконсервативной пропаганды.

Рамасвами в один момент даже вытащил листок бумаги с надписью «Хейли — коррупционер». Он попытался объяснить зрителям, что она поддерживает повестку бесконечных войн с участием США не просто так. Хейли вплоть до 2020 года находилась в совете директоров Boeing, крупного подрядчика Пентагона. И она до сих пор владеет акциями военных корпораций, зарабатывая деньги на мировой нестабильности.

Состояние Хейли за последние годы выросло с 1 до 8 миллионов долларов. И ей приходилось очень неловко оправдываться после обвинений Рамасвами в том, что она не против отправлять на смерть американских солдат в Восточную Европу или на Ближний Восток. Лишь бы потом купить себе красивое поместье на деньги лоббистов американского ВПК.

Сама Хейли смогла поднять себе рейтинги на фоне войны в секторе Газа, используя радикальную «ястребиную» риторику и обещая покончить со всеми боевиками ХАМАС. На дебатах она даже сравнила пропалестинских протестующих в США и на Западе с расистами из Ку-клукс-клана. Впрочем, большую часть времени Хейли приходилось отбиваться от нападок своих оппонентов, и выглядела она на редкость слабо.

Лучше всего смотрелись Десантис и Рамасвами. Впрочем, это уже никак не поменяет нынешнюю динамику республиканских праймериз. Трамп далеко впереди всех оппонентов и откровенно потешается над дебатами, в которых он вновь отказался участвовать. Аудитория дебатов постоянно падает: если первые посмотрели 13 миллионов телезрителей, вторые — 9 миллионов, то аудитория предпоследних и вовсе упала до 7,5 миллиона.

Причём нельзя исключать, что прошедшие дебаты станут последними и во всём нынешнем электоральном цикле. Осенью 2024 года в США по традиции должны пройти дебаты уже двух основных кандидатов, на место которых сегодня претендуют Дональд Трамп и Джо Байден.

Но Трамп не горит желанием участвовать и в этих дебатах, памятуя о том, как ему мешали пристрастные модераторы и в 2016 году, и в 2020-м. Штаб Байдена тоже не очень стремится дебатировать с Трампом. На фоне нынешнего раскола в США институт дебатов, возникший более 60 лет назад, постепенно отмирает.

На участников республиканских дебатов уже усиливается давление: от них всё активнее требуют сворачиваться и выходить из гонки. Ведь победить Трампа они не смогут. Но кандидаты на праймериз продолжают надеяться на некое чудо, которое всё же позволит им «выстрелить».

Десантис вложил все усилия в победу в первом штате на праймериз — Айове. Хейли делает ставку на второй штат — Нью-Гэмпшир. Впрочем, и там, и там по опросам продолжает лидировать Трамп. Штаб Десантиса тратит больше денег, чем Трамп с Байденом. Он заливает десятки миллионов долларов в ключевые штаты на праймериз, но результатов нет.

В свою очередь, Хейли и Рамасвами имеют надежды оказаться в будущей команде Трампа, в идеале даже на позиции вице-президента. Хейли выступает глашатаем республиканского истеблишмента, надеющегося, что им удастся связать Трампа по рукам и ногам. Рамасвами же говорит от лица реалистов в стане крупного американского бизнеса.

Но всегда остаётся фактор неожиданности.

Ведь уголовные дела против Трампа никуда не делись, и слушания по ним стартуют в январе–феврале — аккурат с началом голосования на праймериз. Впрочем, вряд ли по любому из этих дел будет вынесен вердикт раньше лета-осени 2024 года. А к тому моменту активная стадия праймериз уже закончится.

Имеется возможность и радикального сценария.

На Трампа могут совершить покушение, или же его собственное здоровье даст сбой, чего тоже нельзя исключать в 77 лет. В случае физической недееспособности Трампа республиканские праймериз тут же станут конкурентными. И тогда уже начнётся вполне реальная борьба, особенно между Десантисом и Хейли.

Но вероятнее всё же то, что Трамп очень легко пройдёт праймериз, выиграв практически в каждом штате. А на текущий момент он ещё и является фаворитом на основных президентских выборах в ноябре. Трамп всё сильнее обходит Байдена в опросах: рейтинг нынешнего хозяина Белого дома рухнул до рекордно низких значений в 37%.

Поэтому политтехнологи Демпартии вовсю паникуют, рассматривая самые разные сценарии замены Байдена. Хотя и с этим тоже тяжело — ведь времени до праймериз совсем не остаётся. И после победы там Байдена, к чему всё и идёт, помешать ему участвовать в выборах будет невероятно сложно. Даже если это будет грозить грандиозным поражением демократов, возвращением к власти Трампа и резким правым поворотом Америки.