Криминальный сериал с «ностальгическим» оттенком — об истории молодёжных группировок Казани конца 1980-х — оказался не только одним из самых популярных шоу сезона, но и элементом актуальной политики. 4 декабря глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор для проверки сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Работа режиссёра Жоры Крыжовникова (настоящее имя Андрей Першин), которая идёт с 9 ноября на российских онлайн-платформах и к которой уже присматривается Netflix, по мнению депутата Останиной, способна причинить вред не только жизни и здоровью детей, но и «всему российскому обществу».

Иван Шилов ИА Регнум

До 21 декабря — а именно тогда должен завершиться показ — подростки успеют набраться дурного опыта у своих киносверстников, опасаются парламентарии.

«Убийство, предположительно, связывают с сериалом»

Глава думского комитета ссылается на получивший всероссийский резонанс инцидент, имевший место 2 декабря в Иркутске. На автобусной остановке на 15-летнего школьника напала толпа подростков и нанесла ему ножевые ранения в области сонной артерии, после чего мальчик скончался. «Убийство, предположительно, связывают с сериалом «Слово пацана», который был пересмотрен не один раз преступниками — подростками, жестоко убившими ребенка», — цитирует «РИА Новости» депутата Останину.

3 декабря иркутский главк МВД не подтвердил эту версию — в полиции сообщили, что обвиняемые в убийстве сериал не смотрели (правда, об этом сказали на допросе сами задержанные подростки).

Беспокойство по поводу «романтизации малолетних преступников» нельзя назвать беспочвенным. Ранее иркутские общественники уже били тревогу из-за распространения в сибирском регионе подростковой субкультуры АУЕ («Арестантский уклад един», сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ), зародившейся в соседнем Забайкалье.

Выражают озабоченность и на родине «казанского феномена» — всплеска молодёжной преступности в 1970-80 годах, которому, собственно, и посвящён сериал. 1 декабря раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов посвятил критике «Слова пацана» часть своего выступления на совещании в правительстве. Как и предполагалось, киноромантизация криминального прошлого «ни к чему хорошему не приводит», цитировал Минниханова ТАСС.

Глава Татарстана привёл информацию из соцсетей: в Сармановском районе республики подростки создали Telegram-каналы, названные в честь известных в прошлом казанских банд, и распространяли видео потасовок. Действительно, в сетях появлялись видео, запечатлевшие «косплей» ОПГ из 1980-х — «Хади Такташ» и «Жилка». Ролики драк между подростками, «поделившими город», попались на глаза полицейским.

Первой о предполагаемой опасности заявила татарстанский уполномоченный по правам ребёнка Ирина Волынец, которая — ещё до депутата Останиной — направила жалобу главе Роскомнадзора Андрею Липову. Особенно удручает омбудсмена то, «что фильм снят за государственные деньги», и хотя сериал промаркирован «18+», его смотрят и дети.

Кадр из к/ф «Слово пацана» Россия. 2023г

Украину пугает «ералаш»

В любом случае показ первых серий уже дал рекордные цифры просмотра — 1 млн. Причём, о явлении времён позднего застоя и перестройки сейчас активно вспоминают не только в России, но и в других бывших «братских республиках».

5 декабря министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек сообщил, что его ведомство «изучает ситуацию» вокруг российского сериала — в том числе и в связи с обращением татарстанского детского омбудсмена Волынец.

В своем духе отреагировали на выход сериала на Украине. «Патриотические» блогеры указывали властям на то, что подростки в TikTok постят видео под саундтрек из сериала, снятого «страной-агрессором». Сообщается, что в одной из одесских школ администрация обратилась к родителям с требованием проявить бдительность — не употребляют ли их дети сленг из сериала («чушпан», «шкерится» и даже безобидный «ералаш») и не слушают ли «татарскую музыку».

Под последней явно имеется в виду трек «Пыяла» («Стекло») в исполнении Айгель Гайсиной из хип-хоп-дуэта АИГЕЛ. Вошедшая в саундтрек «Слова пацана» песня возглавила мировой чарт Shazam и занимала первые места в топах «Яндекс. Музыки» и VK. На Украине же трек на татарском языке из «страны-агрессора» возглавил национальный список Apple Music.

«Смычка города и деревни»

Как уже говорилось, популярность сериала заставляет не только педагогов и правоохранителей, но и политиков искать в сериале Крыжовникова (Першина) угрозу нового «феномена» массового подросткового криминала.

«Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения», — настаивал раис Татарстана Минниханов.

Кинопроизведение снято не просто на основе реальных событий, а по документальному исследованию «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». Автор книги, казанский журналист Роберт Гараев в 1990-е годы входил в преступную группировку «Низы». Высказывается мнение, что автор стал прототипом главного героя сериала — Андрея Васильева по кличке Пальто, 14-летнего мальчика из «приличной семьи», попавшего в банду.

«Низы» объединяли казанских гопников, которые еще в 1970-е годы начали объединяться в так называемые «конторы», самой опасной из которой стал «Тяп-Ляп» (по имени района завода «Теплоконтроль»). В начале 1980-х о «конторах» знал уже как минимум весь город — на слуху были уже упомянутые «Хади Такташ» и «Жилка», а также «Новотатарская», «Грязь». В перестройку, когда на волне разоблачительной журналистики о «казанском феномене» узнала вся страна, «конторы» уже совершали рейды в Москву и Ленинград.

МВД по Республике Татарстан ОПГ «Тяп-Ляп»

Феномен «контор» — это явление, жёстко привязанное к своей эпохе, полагает социальный психолог Алексей Рощин. «В фильме показан срез времени — Татарстан в 1970–80-х. Сравнительно недавно в города хлынули массы людей из деревни, на фоне дефицита и материальной скудости», — отметил Рощин в беседе с ИА Регнум.

В Набережных Челнах, неподалёку от Казани, десятилетием раньше строился КамАЗ — и на его строительство приехало множество внутренних мигрантов. Не только Москва знала феномен «лимиты», которая с трудом адаптировалась к «городским» ценностям и зачастую замещала их своими.

Драки «стенка на стенку», с которых во многом начался казанский феномен, — «это само по себе деревенское развлечение», отмечает Рощин.

Сильно разросшиеся города приняли поток не готовых к городской жизни людей, поясняет социопсихолог. Взрослые, обустроив первоначальный быт, шли работать на производства. А подростки — в 1970-х во многих семьях всё ещё рождались по три-четыре, а то и больше детей — с определённого момента оказывались неподконтрольными: родители работали, а у лишённых присмотра отпрысков не было зачатков городской культуры.

«Они начинали сбиваться в стаи, поскольку именно из-за отсутствия городской культуры в принципе плохо понимали, чем можно заниматься в городе, — отмечает Рощин. — Это выливалось в молодёжную преступность».

Едва ли сейчас в России можно ожидать повторения того исторического опыта, считает социальный психолог. Неоткуда в города приезжать большим массам людей, ведь российская деревня (включая татарскую) «вычерпана до дна».

Кадр из к/ф «Слово пацана» Россия. 2023

Кроме того, нынешняя Россия условно «старая» страна, замечает он: средний возраст гражданина страны в 2023 году, судя по официальным данным ООН, достигает почти 39 лет.

Поэтому социальной и бытовой базы для новой волны подросткового криминала нет, считает эксперт.

Казус Кубрика

Впрочем, остаётся вопрос о подражании — подростки могут начать «ходить район на район» и вставать на криминальный путь не из-за бытовой неустроенности, а из-за ярких кинообразов. В этом смысле хрестоматийным может служить пример «Заводного апельсина» Стэнли Кубрика.

Фильм 1971 года о молодых преступниках, который сейчас считается классикой артхауса, в Британии демонстрировался без цензурных ограничений, а в США получил мягкий рейтинг R (детям до 17 лет разрешён просмотр с родителями).

И насилие вылилось за пределы экрана — почти сразу после выхода фильма в прокат английский подросток до смерти избил старика-бездомного — так же, как это делал главный герой фильма Алекс, гениально сыгранный Малкольмом Макдауэллом. Позже группа молодёжи устроила групповое изнасилование девушки — тоже «как в кино».

«Сильнодействующим средством», влияющим на молодые умы, называли вышедший в 1994 году фильм Оливера Стоуна «Прирождённые убийцы», отметил в комментарии ИА Регнум кинокритик Давид Шнейдеров.

Известно, что подростки, устроившие в 1999-м стрельбу в школе «Колумбайн», Эрик Харрис и Дилан Клиборд считали эту картину любимой, а подготовленный ими теракт называли «днём прирождённых убийц». Уже в 2006-м двенадцатилетняя Жасмин Ричардсон убила собственных родителей, в чём ей помог 23-летний бойфренд Джереми Стейнке. За несколько часов до расправы пара смотрела тот же фильм Стоуна и — как считали полицейские — отчасти вдохновилась образам главных героев, массовых убийц Микки и Мэлори.

«Жизнь марсиан» или заразительный пример?

На нашей почве примером опасного заигрывания с криминальной романтикой часто называли «Бригаду» — самый успешный телесериал 2000-х, посвященный «лихим девяностым».

Сериал «Слово пацана» — качественный продукт и, пожалуй, самая сильная работа режиссёра Крыжовникова — создавался в том числе с учётом успеха этой, уже классической, гангстерской саги, предположил в комментарии ИА Регнум киновед и кинокритик Александр Шпагин. Режиссёр, сняв многосерийный фильм для онлайн-кинотеатров с их молодёжной аудиторией, «попал» в зрителя, отмечает эксперт.

Но до эпохи стриминговых платформ о таком же «попадании», причём в негативном смысле, говорили применительно к «Бригаде». Пресса активно цитировала высказывание актёра Павла Майкова (игравшего в «Бригаде» Пчёлу) в интервью «Вечерней Москве»: для него как для артиста сериал принёс пользу, а для общества — вред. О сериале критически отзывались действующие и бывшие правоохранители — например, генерал-майор МВД в отставке, депутат Госдумы III–V созывов Александр Гуров.

Но он же, заметим, подчеркивал: к началу 2010-х юноши уже не хотят идти в бандиты, а девушки — в «путаны», как это было в 1990-х. В тогдашних публикациях в СМИ отмечалось — «романтизирующий» сериал вышел, а число малолетних правонарушителей продолжало падать.

В самом деле, количество зафиксированных преступлений, совершённых несовершеннолетними, неуклонно снижалось, если судить по данным Росстата. Если в 1993 году в статистике МВД фигурирует 223,6 тыс. таких преступлений (пик), то в 2002-м, когда вышла «Бригада» — 139,6 тыс., а, например, в 2011 году — уже менее 72 тысяч.

А по итогам 2022-го, которые в июле этого года озвучила федеральный детский омбудсмен Мария Львова-Белова, общее число преступлений несовершеннолетних составило 30,5 тыс. — против 31,9 тыс. в 2021 году. Доля подростковой преступности в общем объеме российского криминала за год упала с 3,1% до 2,9%.

Правда, есть тревожный звоночек. В том же докладе Львовой-Беловой говорилось: число совершенных российскими подростками особо тяжких преступлений в 2022 году выросло на 22,5% и составило максимум за последние пять лет.

Значит, есть почва для того, чтобы девиантные молодые люди вдохновились примером их предшественников из 1980-х?

Социальный психолог Рощин считает опасность массового притока молодёжи в новые «конторы» преувеличенной. По его мнению, рядовой подросток (подобный главному герою «Слова пацана» Андрею) скорее будет сбрасывать агрессию в онлайн-играх, где можно виртуально «сходить стенка на стенку», без последствий для здоровья, будущей карьеры — и жизни. «Кровь на асфальте» однозначно проигрывает гаджетам», — заметил собеседник.

«Восьмидесятые, которые современный молодой человек видит в сериале, — это для него «жизнь марсиан» без мобильных телефонов — видимо, очень интересная, но отдалённая и непонятная», — отметил Шпагин.

Попытки запретить сериал, по его мнению, будут бесплодными — ведь в интернете не требуется прокатное удостоверение.

Но в этом же кроется и проблема — подросток (пусть и «не типичный», склонный к отклоняющемуся поведению) может вдохновиться сериалом просто потому, что никакие маркировки «18+» не мешают его посмотреть.

Кабельное телевидение «может быть зашифровано кодом», а бесплатный контент можно жёстко фильтровать (как это делается в тех же США), но «фильтровать» интернет очевидно сложнее, рассуждает Шнейдеров. «У нас это в принципе назрело, но чисто технически пока неосуществимо. И если оплачено, то несовершеннолетние могут смотреть сериал, даже если тот требует очень жёстких возрастных ограничений для просмотра», — резюмирует кинокритик.