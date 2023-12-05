К понедельнику Национальный избирательный совет Венесуэлы выпустил бюллетень с первичными результатами национального референдума о территориальной принадлежности региона Гайана-Эссекибо — западной части соседней Гайаны (в относительно недавнем прошлом — британской колонии). Регион уже долгие годы является предметом споров и разногласий в этой стороне земного шара.

Иван Шилов ИА Регнум

Референдум интересен тем, что он не только заставил российскую общественность заговорить о некоем «венесуэльском аналоге СВО», «латиноамериканском Косово» или «боливарианском Крыме», но также тем, что предметом своего внимания делает мнение венесуэльцев, живущих — простите за тавтологию — в Венесуэле, а вовсе не тех, кто находится на территории Гайаны-Эссекибо.

Учитывая консультативный характер голосования, нужно упомянуть о том, что подобная юридическая формулировка позволяет представить данное мероприятие как некий увлекательный ознакомительный аттракцион, который бы позволил узнать народное мнение по такому животрепещущему вопросу, как принадлежность Эссекибо. Вопросу, который является одним из немногих факторов объединения венесуэльского руководства и оппозиции — все признают принадлежность региона Боливарианской Республике.

Что касается результатов, то, согласно данным Национального избирательного совета, явка избирателей составила не меньше десяти с половиной миллионов человек. Позже президент Совета — Элвис Аморосо — представил более конкретные цифры, оказывается, в голосовании приняли участие 10 554 320 венесуэльцев.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Ещё до появления второй цифры некоторые эксперты заговорили о том, что данное число обозначает вовсе не общее число избирателей, а количество голосов (около пяти) на одного человека — и если это правда, то говорить о масштабной явке явно не приходится. Подобное мнение, к сожалению, имеет право на жизнь: отдельные венесуэльские блогеры решили удостовериться, действительно ли народ Боливарианской Республики стоит в огромных очередях, пытаясь проголосовать? Оказалось, что если очереди и есть, то их мало кто увидел — многие избирательные участки пустовали весь воскресный день.

Вопросы и ответы

Свыше 95% ответов на каждый из вынесенных на референдум вопросов были положительными.

Так, венесуэльцы согласились оспорить решение Парижского арбитражного суда 1899 года, которое было направлено на отчуждение спорной территории в пользу Великобритании, отказались признавать юрисдикцию Международного суда ООН в вопросе разрешения данного территориального спора и противостоять требованию Гайаны об одностороннем распоряжении спорной морской территорией данного региона до её делимитации.

Jesus Vargas /dpa/Global Look Press Пожилая пара голосует на своем избирательном участке во время консультативного референдума о будущем территории Эссекибо, спорной с Гайаной

Помимо прочего, было получено согласие на создание штата Гайана-Эссекибо и разработку ускоренного плана комплексного покровительства над нынешним и будущим населением этой территории. Это включает в себя предоставление гражданства и паспорта в соответствии с международным законодательством и «приведёт к включению указанного штата в состав территории Венесуэлы».

Звучит достаточно патетично, но есть нюанс: к вопросам благоразумно добавляется формулировка «законными способами», а всё «вернуть» и «забрать» заменены на согласие или несогласие с определенной юридической и исторической позицией. По исторической, к слову, единодушие в венесуэльском обществе действительно есть, а с точностью юридической пытаются разобраться и спорят даже маститые правоведы, что уж говорить об обычных гражданах.

Интересно, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что на фоне такого «спорного консультативного референдума» необходимо представить «безупречную позицию в Международном суде», где лучшие специалисты как раз докажут, что Эссекибо принадлежит Венесуэле. В своем высказывании Мачадо употребила, правда, еще одну формулировку — что суверенитет реализуется, а не обсуждается.

Ждать ли «венесуэльскую СВО»?

Объявляя о результатах референдума, президент Николас Мадуро сообщил, что «люди говорили жёстко, громко и ясно» и власти Венесуэлы «собираются начать новый, мощный этап» в борьбе за венесуэльскую независимость, ведь теперь у них есть на это «мандат народа».

Так стоит ли ждать силового «продолжения» и некоей спецоперации, в ходе которой Эссекибо вернётся «домой»?

Бразильский журналист и политолог Лукас Лейрос полагает, что референдум в Венесуэле проводился как маневр, призванный оправдать перед общественным мнением законный интерес государства в претензии на территорию Эссекибо.

Фактически этот регион является частью Венесуэлы. Гайана заявляет о своём суверенитете на основании документа XIX века, который был аннулирован ещё до того, как страна обрела независимость. Венесуэла воздержалась от реализации мер по восстановлению Эссекибо, поскольку этот регион в основном покрыт лесами и не считался «стоящим того». Однако после того, как здесь были открыты значительные нефтяные месторождения, ситуация изменилась.

Таким образом, для Венесуэлы крайне важно нейтрализовать рост нефтяной промышленности Гайаны — поскольку, если страна будет развиваться слишком быстро, она станет новым союзником Запада в Южной Америке и создаст проблемы в долгосрочной перспективе. Нефть является единственным «экономическим оружием», которое даёт Венесуэле некоторую переговорную силу с Западом, поэтому Мадуро логичным образом не хочет позволить Гайане положить этому конец. В этом смысле референдум выглядит решительным шагом к началу национальной кампании по освобождению Эссекибо.

Лукас Лейрос отдельно подчёркивает, что факт каких-либо военных последствий от референдума пока в точной степени неизвестен.

Jesus Vargas /dpa/Global Look Press

Дополнительный интерес представляет также мнение редакции Telegram-канала Venezuela News Network, придерживающейся по большей части оппозиционных настроений. Авторы утверждают, что Эссекибо по праву и долгу является венесуэльским и в этом «нет никаких сомнений».

Но, по мнению авторов, официальный Каракас затеял это из-за победы оппозиционерки Марии Корины Мачадо на оппозиционных праймериз и пытается вернуть себе политическую популярность. Исходя из этого, каких-то реальных мер, направленных на возвращение Эссекибо, ожидать не стоит.

Тем более что в своё время именно Уго Чавес был тем, кто усложнил этот спор для всей страны. В 2004 году он посетил Джорджтаун (столицу Гайаны) и встретился с президентом Бхарратом Джаджо, который сейчас является вице-президентом Гайаны. На этой встрече он фактически заявил, что Венесуэла не собирается останавливать ни один проект, который поможет людям, живущим в регионе Эссекибо.

Столкновения в приграничье

Обстановку вокруг ситуации с Эссекибо подогревают частые сообщения о столкновениях или передвижениях войск в приграничье Венесуэлы, Гайаны и Бразилии.

Отдельные лица с завидной регулярностью видят в этом начало силовой операции по захвату региона, однако на практике это объясняется гораздо проще: местные джунгли являются частью масштабного транспортного узла, используемого в контрабанде наркотиков, оружия, полезных ископаемых и многого другого.

В связи с этим военные операции, плановые учения и стычки как с криминалитетом, так и с некоторыми индейскими племенами не являются какой-то редкостью.

Другое дело, что факты подобных действий на этот раз никак не использовались ни правительством Николаса Мадуро, ни властями Гайаны, ни даже медиаресурсами США и Великобритании для раздувания ситуации и нагнетания негатива вокруг команды Мадуро.

Такой факт также стоит принять во внимание — не исключено, что данные персонажи действительно не видят опасности от нынешнего правительства Боливарианской Республики (по крайней мере на данном направлении) и приберегают весь «пыл» для президентских выборов, которые должны состояться в Венесуэле в 2024 году.