Вопреки продолжающейся санкционной кампании против России, промышленное производство в нашей стране продолжает расти. С января по октябрь показатель увеличился на 3,5% в сравнении с аналогичными месяцами 2022-го, сообщил Росстат.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом самый быстрый темп продемонстрировал не привычный локомотив нашей экономики — добыча ископаемых, а обрабатывающие отрасли. Они подросли на 9,5%, и, как отметили в Минпромторге, индекс производства здесь неуклонно повышается.

Очень приличный результат показали такие «неожиданные» отрасли, как производство мебели (на 45,7%). Выпуск прицепов и полуприцепов увеличился на 41%, выпуск готовых металлических изделий поднялся на 34,5%. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий — более чем на 32%, транспортных средств и оборудования — на 27,7%.

Таков результат за январь–октябрь, но и в ноябре российская промышленность продолжала выдерживать темпы. Это уже оценка международного рейтингового гиганта — агентства S&P Global.

Эксперты агентства 1 декабря опубликовали обзор индексов PMI (Purchasing Managers Index) — это один из самых значимых экономических показателей, и его значения выше 50 пунктов указывают на рост деловой активности в промышленном секторе. У обрабатывающих отраслей России индекс PMI в октябре и ноябре держится на уровне 53,8 пункта.

В ноябре явно продолжилось увеличение числа новых заказов на заводах и фабриках России, хотя темпы роста несколько замедлились относительно октябрьских (максимальных с марта 2011 года). В результате увеличились и объёмы производства.

Компании, реагируя на рост количества новых заказов, не только полностью загрузили имеющихся сотрудников, но и нанимали новых, выяснили в S&P Global. Таким образом, занятость в ноябре стабильно росла, причём даже быстрее, чем в октябре.

Повышалась в ноябре и закупочная активность обрабатывающей промышленности, хотя её темпы замедлялись второй месяц подряд. А устойчивый рост закупок позволил компаниям создать запасы ресурсов.

Поворот на Восток и триумф оборонзаказа

В самом деле в 2023 году главным драйвером экономического роста России стало именно промышленное производство, а не экспорт углеводородов, сходятся во мнении эксперты. Прежняя реальность российской экономики, в которой «ничего не развивается, кроме нефтегаза», по всей видимости, осталась позади.

Одна из причин быстрого развития собственных производств — исключение России из многих глобальных цепочек по вине коллективного Запада и его санкций, сказал ИА Регнум экономист, доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве России Пётр Арефьев.

«Мы перенастраиваемся на Восток, — рассуждает эксперт. — Смотрим, где что можно заменить. Индекс промышленного производства растёт. Это хорошо, поскольку создаётся добавленная стоимость внутри страны».

Россия в этих условиях получает возможность вовлекать больше ресурсов в новые технологии и производства, включая, например, нанотехнологии и биотехнологии.

И, пожалуй, ещё один важный драйвер роста — это заработавшие в полную мощность предприятия оборонки или те отрасли, которые дают продукцию двойного назначения. Загрузка увеличилась на фоне спецоперации, полагают специалисты. Если увеличение выпуска мебели ещё сложно «подверстать» под новый тренд, то возросшее производство электроники и оптических приборов, машин и металлических изделий вполне укладывается.

ВПК как локомотив, вытягивающий экономику за счёт оборонных заказов из госбюджета — это известное явление. Экономист, директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович приводит в пример опыт США, где разразившаяся на рубеже 20–30-х годов прошлого века Великая депрессия сменилась промышленным ростом именно благодаря нуждам военно-промышленного комплекса.

«Какие только регулирующие меры Штаты не применяли — государственные расходы, пятое, десятое, — заметил эксперт в беседе с ИА Регнум. — А вышли из рецессии в основном за счёт Второй мировой войны, когда начал работать оборонный заказ, когда безработица с 25 процентов упала до 10 процентов, когда объём оборонного заказа начал на глазах расти».

Именно государственный оборонный заказ обеспечил промышленный рост в России в 2023 году, указывает Остапкович. Загрузка мощностей под оборонный заказ способствовала оживлению многих отраслей — металлургии, машиностроения, электроэнергетики, производства спецодежды и многих других. «Оборонный заказ гарантирован, а это увеличение заработной платы и почти нулевая безработица, 2,9%», — говорит эксперт.

Причём нынешняя15-процентная ключевая ставка ЦБ — означающая, что кредиты для промышленности выдаются под высокие 25–30% годовых, — не затормозит рост, полагает Остапкович.

Дело в том, что собственно кредиты занимают всего 10% в структуре инвестиций российских предприятий, поясняет эксперт. В основном заводы и фабрики у нас живут за счёт собственных средств, за счёт бюджетных средств и за счёт средств акционеров. А крупные компании, которые вносят наибольший вклад в структуру ВВП и, следовательно, формируют экономику страны, финансируются за счёт тех кредитов, что субсидируются государством.

Александр Кряжев/РИА Новости

Арефьев из Финансового университета при правительстве соглашается — драйвером экономического роста страны в уходящем году стали наукоёмкие отрасли, связанные с оборонным комплексом.

Нужды СВО явно стимулируют промышленное производство, делает вывод собеседник ИА Регнум. При этом у страны сохраняется потребность в дальнейшем, стремительном, развитии технологий двойного назначения, считает эксперт. В том числе потому, что многие наработки, которые сейчас реализуются в гособоронзаказе, могут быть реализованы в гражданской отрасли.

Эффект низкой базы

На экономическом росте нынешнего года сказывается в том числе эффект «низкой базы» прошлого, отмечает ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов. Ведь в 2022-м промышленное производство в России сократилось, причём, к примеру, автомобильная промышленность буквально обвалилась.

«Сейчас автопром немножко восстанавливается, показывает экономический рост, хотя производство не достигает того, что было до падения, — указал эксперт в комментарии ИА Регнум. — Но это рост, и он в статистике отображается».

Есть и предпосылки не только для выхода на уровень до СВО или до пандемии, но и для дальнейшего роста, считают экономисты.

Перспективы зависят от того, насколько активно будет поддерживаться запущенный в России процесс импортозамещения: он будет служить драйвером промышленного роста, указал Колганов. «Нужно разрабатывать программы замещения импорта и определять, в каких критических направлениях нам в первую очередь надо сосредоточить усилия, — рассуждает эксперт. — И тем производствам, которые, соответственно, в состоянии потянуть импортозамещение, обеспечивать различного рода льготы и преференции».

И этот рост также может подстегнуть оборонка, в том числе как производитель гражданских товаров. К примеру, в августе на форуме «Армия-2023» руководитель Центра диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса ФГУП «ВНИИ Центр» Денис Журенков заявил, что выпуск предприятиями ОПК новой гражданской продукции к 2030 году достигнет около 10 трлн рублей.

В любом случае следует помнить российскую национальную особенность, замечает экономист Арефьев. «Когда возникает большая опасность, мы начинаем сосредотачиваться, — говорит он. — Россия из вооружённых конфликтов всегда выходила более сильной».