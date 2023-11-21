Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл во вторник, 21 ноября, в Киев, чтобы, процитируем немецкое военное ведомство, «лично составить представление о текущей ситуации и эффективности немецкой поддержки». При этом в начале своего визита «он возложил цветы к мемориалу в память о героях майдана в Киеве».

Иван Шилов ИА Регнум

Как сообщают немецкие издания, «никогда еще германский министр не был так близок к украинским войскам».

Писториус посетил учебный комплекс в украинской столице, осмотрел снайперские винтовки западного производства, ознакомился с идеей проведения боевых танковых стрельб на тренажерах и побывал в солдатских казармах.

А ранее Германское общество внешней политики (DGAP) опубликовало доклад «Предотвращение следующей войны». В нём оно «предсказало» риск вооруженного конфликта в Европе между Россией и НАТО через 6 лет. Отчего Германия должна совершить «квантовый скачок»: в кратчайшие сроки нарастить личный состав бундесвера, расширить производство вооружений и изменить менталитет немецкого общества.

Важную роль в новой стратегии DGAP отводит Украине. «Европа должна немедленно начать работу с Украиной по планированию и реализации долгосрочной интеграции страны в западную систему обороны и вооружений, — говорится в докладе. — Учитывая, что конфликт с Россией, вероятно, будет продолжаться десятилетиями, расположение Украины на границе с Россией и Белоруссией означает, что эта страна по-прежнему будет иметь исключительное геостратегическое значение для безопасности Европы».

Такое повышенное внимание Берлина к Киеву вызывает реакции в Польше.

Визиту Писториуса предшествовала поездка в украинскую столицу министра обороны США Ллойда Остина. Возвращаясь с Украины, американский министр встретился 21 ноября в Жешуве с польским коллегой Мариушем Блащаком.

Сергей Корсун ИА Регнум

Как сообщил Блащак, в беседе с Остином он представил «нашу точку зрения» на видение проблем безопасности и «акценты» НАТО.

Во-первых, глава польского военного ведомства подчеркнул важность того, чтобы за оборону отвечали национальные государства, а не «какая-то воображаемая европейская армия» или была бы «передача полномочий на европейский уровень».

Во-вторых, прокомментировал заявления оппозиции о том, что стране не нужно столько оружия, сколько закупается, и «глубокую веру в то, что немцы нас защитят». По словам Блащака, из такого «крайне вредного для Польши подхода вытекает, что кто-то другой, а именно Германия будет защищать Польшу от российской агрессии — это ошибка».

Однако нынешний польский министр обороны — натура уходящая.

Он представляет партию «Право и Справедливость» (PiS), которая готовится спустя несколько недель уйти в оппозицию, уступив власть альянсу трех блоков («Гражданской платформы», «Третьего пути» и «Новых левых»). В самом альянсе намерены пересмотреть предыдущий курс «Права и Справедливости».

Так, представляющий «Гражданскую платформу» экс-министр обороны Томаш Семоняк, которого прочат на позицию куратора силового блока, не согласен с идеей Блащака о наращивании польской армии до 300 тысяч человек.

А связанный с коалицией «Третий путь» бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Мирослав Ружаньский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung раскритиковал программу перевооружения Войска Польского, заявив, что потребность в оружии должны определять не политики, а офицеры генерального штаба.

Генерал также поспорил с утверждением, что Польша не может больше передавать Украине оружие. По его мнению, Польша способна поддержать Украину в производстве и поставках боеприпасов, а польские военные могут обучать украинских солдат.

Суждения политиков альянса трех блоков говорят о том, что, в отличие от PiS, они не считают будущую европейскую армию под патронажем Германии «воображаемой». Более того, с развитием последней, возможно, Варшаве даже не придется значительно урезать закупки оружия.

Не исключен вариант, при котором Польше «разрешат» оставить себе поставленные ПВО и ПРО, а также иные средства обороны, но взамен убедительно попросят «поделиться» с киевским режимом наступательным вооружением, теми же танками и системами залпового огня, вертолетами и истребителями.

Инициатива в данном случае будет исходить от Берлина на фоне дистанцирования Вашингтона от Украины.

Ведь, замечает близкий к «Праву и Справедливости» польский эксперт Марек Будзиш, «революционные изменения», происходящие в умах американской элиты, показывают, что та приходит к выводу: США больше не могут быть «экспортером безопасности», а должны вместе со своими союзниками стремиться к тому, чтобы страны, находящиеся в «зонах напряжения», могли сами позаботиться о себе.

Кому, как не Германии, заполнить в таком случае вакуум, который оставят после своего ухода с Украины американцы?

Для Берлина это станет повторением геополитических сценариев столетней давности, когда, как пишет польский историк Анджей Новак, «с 1915 года немцы претворяли в жизнь свою программу Центральной Европы, важное место в которой заняла Украина, а потом Белоруссия и Литва».

После распада Российской империи и подписания Брестского мира Берлин пошел на создание в Киеве гетманата генерала Павла Скоропадского. При этом Германия колебалась — делать ли ей ставку на единую Россию или на Украину, но такую, которая бы могла противостоять экспансионистским устремлениям поляков, нацеленным на воссоздание в прежних границах первой Речи Посполитой.

Сегодня, похоже, Берлин серьезно раздумывает над проектом «гетманат 2.0».

В случае его реализации Варшаве будет отведена роль донора этого образования. В Польше заработают новые заводы по ремонту военной техники для нужд «гетманата», она будет по-прежнему служить логистическим хабом, взамен чего, вероятно, каким-то польским компаниям дадут возможность освоить часть средств в рамках «восстановления Украины».

Но о геополитических амбициях, связанных с соседней территорией, Варшаве придется забыть.