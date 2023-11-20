Многие постсоветские страны гордятся своей политикой многовекторности. Отчасти их можно понять. Развитие связей сразу с несколькими центрами силы позволяет повысить конкурентоспособность и продать себя подороже. Инвестиции и торговые связи в годы глобальной турбулентности — на вес золота. Но, к сожалению для этих стран, многовекторность не всегда дает желаемые результаты.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Белоруссия вплоть до 2020 года пыталась заигрывать с ЕС и даже с США. В феврале того года состоялся первый с начала 1990-х визит госсекретаря в Минск. Нормализация продолжалась недолго. Уже летом европейские и американские лидеры объявили Александра Лукашенко нелегитимным, и спасать изолированную белорусскую экономику снова пришла Россия.

После Белоруссии на прицеле оказался Казахстан, который тоже очень гордился своим многовекторным курсом. Но и здесь дядя Сэм вместе с англичанкой попытались нагадить и свергнуть режим в начале 2022 года.

Сегодня Эммануэля Макрона тепло встречают в Узбекистане, но в Ташкенте тоже должны понимать, что при удобном случае ЕС и США будут заниматься демократизацией в Центральной Азии. Казахстан после начала СВО уже вовсю ощутил давление западных друзей, запрещающих параллельный импорт в Россию.

Наряду с Казахстаном своей многовекторностью очень гордился Азербайджан.

Страна имеет тесные экономические связи с Европой, продает в Италию нефть и газ. С Турцией сочетается и экономическим, и политическим, и военным союзом. Россия остается важным торговым партнером, а с 22 февраля 2022 года в документах считается союзником. Из крупных игроков есть проблемы только с Ираном, но и они решаются: Тегеран уже согласился на проведение через свою территорию альтернативного маршрута в Нахичевань.

Соединенные Штаты тоже входили в многовекторную стратегию Азербайджана, выстроенную еще бывшим президентом Гейдаром Алиевым. Одна из важнейших сделок по развитию каспийских месторождений, «контракт века» был подписан при активном участии США и их нефтяных компаний Amoco, Pennzoil, Exxon и Unocal. По мнению некоторых азербайджанских политологов, эта сделка стала «геополитической победой» Вашингтона над Москвой.

Партнерские связи с Европой и США, базировавшиеся на инвестициях и экономике, долгое время уравновешивали влияние России в закавказском регионе. При этом Баку не складывал все яйца в одну корзину. Когда речь шла о демократии и честных выборах, на помощь приходили наблюдатели от СНГ. Из этой организации, в отличие от Грузии, например, Азербайджан не выходил, хотя и строил одно время альтернативную структуру, ГУАМ.

Все изменилось, когда в соседней Армении случилась бархатная революция 2018 года, к власти пришел прозападный лидер Никол Пашинян, а Азербайджан решил вернуть себе Карабах.

Европейские страны и Соединенные Штаты в своих политических симпатиях всё больше начали склоняться в сторону Еревана. Во время войны 2020 года, кроме Великобритании и, наверное, «тюркской» Венгрии, почти все западные страны требовали от Баку остановить наступление, попутно угрожая санкциями.

После войны, когда премьер Пашинян и армянская элита начали винить за свое поражение Россию, для Запада появился удобный повод уже не стесняться своего влияния в Армении. Время оказалось удачным: в США правил демократ Джозеф Байден. В сентябре 2022 года в Ереван прилетела спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Он обвинила Азербайджан в пограничной эскалации, а Россию — в бездействии ОДКБ.

Несмотря на это, Азербайджан продолжал сотрудничать с США.

После того как Пашинян признал территориальную целостность соседа, в Вашингтоне начали проходить переговоры глав МИД двух конфликтующих стран. Одно время среди экспертов даже шли споры, кто перетянет на себя одеяло, ведь европейцам тоже удалось организовать переговоры, и даже на уровне премьера Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Модусом вивенди мог стать тезис, что США и ЕС действуют рука об руку и по принципу «где угодно, лишь бы не в Москве или Сочи».

Периодически французы давали понять Баку, на чьей стороне Запад. Не только мэр Парижа или глава МИД Франции (не говоря уже о проармянски настроенных политиках), а и сам президент Макрон «копипастил» заявления Пашиняна, обвиняя и Азербайджан, и Россию в дестабилизации ситуации в Закавказье.

Но в Баку сводили всё к влиянию армянского лобби во Франции, чья позиция не отражает весь курс Запада.

Произошедшее на днях, однако, стало громом среди ясного неба.

В США решили уже во всеуслышание объявить, что они думают о регионе и на чьей они стороне. 15 сентября помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен произнес речь на слушаниях комитета палаты представителей по иностранным делам. В ней он дал понять, что после взятия Азербайджаном полного контроля над Карабахом его отношения с США «не будут нормальными».

Операция азербайджанских сил «подорвала доверие и вызвала сомнения относительно приверженности Баку всеобъемлющему миру с Арменией», отметил О’Брайен. Кроме того, США отменили ряд визитов в Азербайджан и встреч высокопоставленных лиц. И вишенка на торте — американцы вернули в действие знаменитую поправку 907 о приостановке военной помощи Азербайджану.

Если раньше азербайджанские дипломаты осторожничали, то на этот раз они разразились шквалом критики. Обвинения МИД Азербайджана считает беспочвенными. Стабильность в регионе, по его мнению, подрывал не Баку, а 30-летняя «армянская оккупация» азербайджанских территорий. Спусковым механизмом КТО стало размещение 10-тысячного контингента Армении в Карабахе, о чем власти Азербайджана предупреждали США.

Азербайджанский МИД уже официально считает США ответственными за оккупацию своих территорий и напоминает, что они были «единственной страной, которая официально финансировала этот [карабахский — прим. ред.] режим». Встречи на высшем уровне Азербайджан со своей стороны тоже отменяет. Для Баку Вашингтон больше не посредник, и своего главу МИД на встречу с армянским коллегой Алиев не отправит.

Списывать действия США на влияние пускай и сильной армянской диаспоры в Америке — не выход, ведь решения о визитах высших лиц принимает Белый дом, а не отдельный конгрессмен. И условия оказания военной помощи определяет весь Конгресс. Какой вывод напрашивается?

Соединенные Штаты, как минимум при нынешнем составе Белого дома и Конгресса, не только не друг, но и даже не партнер Азербайджану. США защищают свою креатуру, «демократический режим» в Армении. Азербайджан они рассматривают сквозь призму «диктаторских режимов», и в этом списке он идет наряду с Россией, Ираном, Турцией и Китаем.

Возможно, теперь многим станет ясно, что слова Макрона, отдельные выступления европарламентариев против военных действий Азербайджана, а также визиты Пелоси и главы ЦРУ в Ереван — не разрозненные факты, а часть одной генеральной линии. США, быть может, и привлекательный инвестор, а Европа — важный торговый партнер, но страны НАТО — ненадежные союзники.

При любом удобном случае они будут пытаться свергнуть неугодные режимы, и Байден показал, что деньги для США далеко не всегда на первом месте. Было бы это иначе, Вашингтон давно бы снял санкции с Тегерана и наводнил бы Европу дешевым иранским газом вместо российского.

На фоне ссоры Вашингтона и Баку Ереван будет чувствовать свое преимущество при общении с западным миром. Армения становится для Запада еще ближе. Не случайно Еврокомиссия уже ведет переговоры об облегчении визового режима, а Пашинян отказывается ехать на встречу ОДКБ в Минске.

Что же остается делать Азербайджану?

Как минимум настаивать на том, чтобы переговоры о мире с Арменией проходили не только не в Париже и Вашингтоне, но и даже и не в Брюсселе. Либо Москва, либо Анкара. А в стратегическом смысле возможно ожидать новые тренды во внешней политике Алиева, краеугольным камнем которого станут связи не со странами ЕС и НАТО, а с региональными державами. В этом смысле значение формулы «3+3» по развитию Закавказья (Азербайджан, Армения, Грузия + Россия, Иран, Турция. — Прим. ред.) обретает новые смыслы. Регионализация вместо многовекторности.