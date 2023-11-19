Швейцария 16 ноября сообщила о присоединении к группе стран, выступающих за создание так называемого специального трибунала в Гааге из-за конфликта на Украине.

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Идея «наказания» Москвы уже какое-то время туманит разум ряда политиков на Западе. Подобные мысли посещают их еще с 2022 года — в частности, тогда власти Литвы выступали за создание специального международного военного трибунала для «расследования и оценки военных преступлений». Осенью прошлого года резолюцию о необходимости создания международного трибунала приняла Парламентская ассамблея Совета Европы.

Зимой 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах создания в Нидерландах «центра судебного преследования» против России. Дурная голова не дала ногам покоя, и, как сообщалось, летом этого года в Гааге открылся «международный центр по привлечению к ответственности за преступления агрессии на Украине».

Очевидно, сумасшествие заразно — теперь и швейцарский МИД заявил, что поддерживает идею такого трибунала и планирует активно способствовать её воплощению.

В заявлении отмечается, что сегодня группировка желающих «наказать» Россию работает над организацией трибунала, в том числе его форматом, местом проведения и методами работы.

Также Берн поясняет, что параллельно с проработкой идеи трибунала Швейцария будет выступать за пересмотр Римского статута, чтобы расширить возможности Международного уголовного суда преследовать в судебном порядке за военные преступления.

На Смоленской площади такой шаг расценили как очередное подтверждение того, что нейтралитет Швейцарии стал достоянием истории и, как говорится в опубликованном заявлении на сайте посольства России в Берне, «ушёл в прошлое».

«Налицо предвзятый подход и дипломатия ad hoc, которая с лёгкостью жонглирует своими «принципами» в зависимости от политической конъюнктуры. Как при такой позиции можно предлагать кому-либо посредничество, представительство интересов или иные «добрые услуги», нам совершенно непонятно», — пишут российские дипломаты.

Очень сомнительный нейтралитет

Ранее отношения Москвы и Берна развивались относительно стабильно как в политической, так и в торгово-экономической сферах. В 2009 году именно Швейцария стала посредником в дипломатических контактах между Россией и Грузией после конфликта в августе 2008 года, напоминает в разговоре с ИА Регнум профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Однако после 2014 года, после возвращения Крыма и прихода «майданщиков» к власти на Украине, и особенно после февраля 2022-го, Швейцария резко поменяла свою позицию по отношению к России и предпочла в некоторых вопросах солидаризироваться с недружественными нам странами, говорит эксперт.

Новая внешнеполитическая стратегия Швейцарии свидетельствует о движении Берна в фарватере недальновидной политики «коллективного Запада», отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сегодня Швейцарская Конфедерация включена Россией в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении нашей страны, ее компаний и граждан недружественные действия, — и на то есть веские причины.

«Речь идёт о дипломатической поддержке огромного количества антироссийских демаршей, о предоставлении Украине финансовой помощи, поставках нелетальной помощи. А также, в общем-то, закрытии глаз на то, что некоторые швейцарские вооружения через третьи страны, через Польшу, например, все-таки оказываются в зоне специальной военной операции», — говорит Станислав Ткаченко.

Российская сторона уже учла особенности сомнительного поведения Конфедерации. Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Рябков отмечал, что Россию больше не устраивает Женева как площадка для двусторонних контактов с Соединёнными Штатами, и Москва будет искать ей альтернативы.

«Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада, в нашем понимании больше не является нейтральным государством и не может претендовать ни на какую посредническую роль в контексте урегулирования украинского кризиса, включая предоставление своей площадки», — поясняла Мария Захарова.

Швейцарские деятели не раз заявляли о сохранении приверженности политике нейтралитета, однако, как отмечают российские дипломаты, на деле нейтральный статус страны очень и очень сомнителен, особенно на фоне присоединения Берна к группе стран, призывающих к созданию трибунала против России.

«Возникает вопрос: где была швейцарская дипломатия со своими идеями «привлечения к ответственности» и организации международных трибуналов, когда Вооруженные силы США дважды безнаказанно громили Ирак, уничтожая десятки тысяч мирных граждан? Во время бомбардировок НАТО городов Югославии (1999 г.)? Или когда международная коалиция бомбила Ливию (2011 г.), погребая под руинами то самое мирное население, которое должно было быть защищено в соответствии с резолюцией СБ ООН 1973?» — пишет пресс-служба посольства РФ в Швейцарии.

В беседе с ИА Регнум доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев отмечает, что интересы Швейцарии столь тесно переплетены с интересами западных стран, что о нейтральности Берна не может быть и речи.

Швейцарская Конфедерация укрепляет сотрудничество с НАТО, в том числе производя для стран альянса оружие, её торговая политика завязана на страны Европейского союза, у швейцарских и американских компаний и банков есть очень тесные пересечения, перечисляет эксперт.

«Швейцария является не нейтральной, а внеблоковой страной. Она не входит в ЕС, не входит в НАТО, не собирается входить ни туда, ни туда, в отличие, скажем, от Австрии, где вероятность вхождения в НАТО есть. Однако Швейцария, безусловно, является частью западного сообщества, пусть и немного своеобразной», — комментирует Трухачев.

Потеря репутации

Улучшений в российско-швейцарских отношениях по инициативе Берна ждать не стоит даже после состоявшихся в стране 22 октября парламентских выборов, полагают в посольстве России в Швейцарии. «Не ожидаем существенных изменений во внешнеполитическом курсе Берна по итогам голосования, так как прошедшие парламентские выборы по большому счёту не привели к серьёзным сдвигам в политическом ландшафте Конфедерации», — отметил пресс-секретарь посольства Владимир Хохлов.

Определённо сильное влияние на дальнейшие отношения Москвы и Берна будет оказывать общий контекст диалога России и западных стран, говорят специалисты в диалоге с ИА Регнум. «Российско-швейцарские отношения будут развиваться в той же мере, в какой будут развиваться общие отношения России с коллективным Западом, с тем же самым Евросоюзом, идти в этой матрице», — поясняет Вадим Трухачев.

Однако едва ли в ближайшее время дело дойдет до критических шагов, даже после действий Берна, выступившего за создание «трибунала», и ответного заявления посольства России в Швейцарии. Вряд ли последует, к примеру, заморозка или конфискация российского имущества в стране, как это сделала Чехия, или иные радикальные меры.

«Для того чтобы были какие-то последствия со швейцарской стороны, это заявление должен делать как минимум глава МИД РФ Сергей Лавров. Для того чтобы были последствия с нашей стороны, это заявление должен делать действующий президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе», — говорит Трухачев.

Если ситуация будет развиваться по текущему сценарию, то Берн, формально придерживаясь нейтралитета, продолжит следовать западной линии в отношении Москвы, пусть и без фанатизма, присущего Польше или прибалтийским странам. «Швейцария будет поддерживать антироссийские меры, как правило, из области дипломатии, но не очень активно, не пытаясь бежать впереди паровоза», — говорит Станислав Ткаченко.

От радикальных шагов Швейцарию удерживают несколько соображений: во-первых, на действия Берна Москва может ответить зеркально, что явно не пройдёт бесследно для швейцарской экономики. Во-вторых, Конфедерации приходится поддерживать хотя бы остатки образа нейтралитета в глазах третьих стран, потеря коего лишит страну репутации беспристрастного и надежного партнёра.

«В Швейцарии есть довольно серьёзная группа людей — политиков, бизнесменов, которые понимают, что потеря этого нейтрального статуса и миссии посредника в международных делах, в том числе в международных экономических делах, имеет катастрофическое последствие для швейцарской экономики», — замечает собеседник ИА Регнум.

В российском посольстве в Швейцарии отмечают, что многие государства сегодня внимательно следят за присоединением Берна к санкциям — и делают не самые приятные для швейцарских политиков выводы о его надежности как партнёра и нейтрального посредника.

И в результате неформальный статус мирового центра дипломатической деятельности, ранее «закреплённый» за Швейцарией и, прежде всего, за Женевой, начинает перемещаться в другие регионы планеты. «Очень многие функции и задачи, которые раньше решала Швейцария, сейчас довольно успешно перехватывают Объединённые Арабские Эмираты и другие государства», — резюмирует профессор Ткаченко.