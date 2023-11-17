Новый маршал Сейма Польши Шимон Холовня, избранный на этот пост 13 ноября, обратился с первым телеобращением к польскому обществу. Первым делом он подчеркнул, что парламент должен служить тем полякам, которые не посещают его каждый день.

Иван Шилов ИА Регнум

«Исчезли барьеры, которые в течение семи лет неоправданно отделяли Сейм от поляков, мы снова открываем его для средств массовой информации, — сообщил Холовня. — Мы также решили расширить президиум Сейма, чтобы в нем могли заседать представители всех парламентских клубов — от левых до «Конфедерации». Этого требует уважение к вашим голосам. Ведь демократия — это правление большинства при уважении прав меньшинства».

Правда, его первые конкретные шаги не свидетельствуют о том, что он действительно готов уважать права меньшинства.

Так, Холовня требует от уходящей в оппозицию партии «Право и Справедливость» (PiS) согласовать кандидатуру своего представителя в президиуме с нынешним парламентским большинством.

Выдвинутую ранее «Правом и Справедливостью» экс-маршала сейма Эльжбету Витек парламентское большинство провалило в ходе голосования по членам президиума, что Холовня поддержал. Помимо того, в ходе первых пленарных заседаний он стал вопреки регламенту ограничивать в выступлениях министров правительства, сформированного PiS.

Это говорит о том, что новый глава Сейма и в дальнейшем будет проявлять авторитарные замашки в ходе управления парламентом и жестко вести себя с теми депутатами, которые решат противостоять ему.

Учитывая, что в коалиционном соглашении альянса трех блоков, представляющих большинство, предусмотрено, что Холовня будет править два года, после чего его сменит сопредседатель партии «Новых левых» Влодзимеж Чажастый, возникает вопрос, на что именно нацелен маршал.

В политику Холовня попал из шоуменов, практически как Владимир Зеленский. На протяжении многих лет он был соведущим программы «Есть талант!» на телеканале TVN.

«Он относился к программе, скорее, как к полигону, где его учили выступать на публике, управлять эмоциями толпы, всё, что показал на недавних парламентских дебатах, он почерпнул из нее, — говорит его партнер по шоу Марчин Прокопа. — Глядя на него сейчас, когда он выступает как политик, я вижу парня, который еще 15 лет назад был, прости, Шимон, я тебя люблю, но ты был поленом, Пиноккио из телевизора. Но он человек, который необычайно быстро учится».

Что любопытно, работу ведущим развлекательной программы Холовня сочетал с католической публицистикой.

В течение многих лет он исповедовал крайние традиционалистские взгляды. Некоторые эксперты считают, что его поддерживал и продвигал Мальтийский орден, так как свою общественную деятельность Холовня начал в польском фонде ордена Pomoc Maltańska.

«Еще недавно, в 2019 году, он заявлял, что не хочет никаких изменений в законе об абортах, а сейчас пытается представить себя как открытого и современного католика, особенно в вопросе прав женщин, — замечает польский журналист-расследователь Томаш Пьонтек. — Преклонялся перед консервативным папой Бенедиктом XVI, но позже стал поклоняться более либеральному папе Франциску. В связи с этим возникает вопрос: какой же Холовня настоящий?»

Ответ на этот вопрос, вероятно, знает только сам маршал.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Ведь ради политической целесообразности он успел отречься от «более либерального папы Франциска», стоило тому в прошлом году сказать о «лае НАТО у ворот России». После чего Холовня заявил, что всегда был большим поклонником понтифика и возлагал на него большие надежды, но теперь его «руки опускаются», когда он слушает «геополитические комментарии» Франциска.

Свои внешнеполитические приоритеты маршал обозначил после того, как уже 16 ноября связался по видеосвязи с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком. Как говорится в сообщении канцелярии Сейма Польши, по оценке Холовни, «российская агрессия означает, что нам придется переписать геополитическую карту безопасности и международную стратегию в Европе».

Он также заверил в поддержке Сеймом и Польшей стремления Украины интегрироваться в европейское сообщество, «потому что Украина в Европе — это национальный интерес Польши».

Такая открыто проукраинская позиция говорит о желании Холовни понравиться западному мейнстриму, с которым он намерен активно взаимодействовать, если сможет выиграть президентские выборы в 2025 году. Подобные амбиции маршал демонстрирует прямо сейчас.

Как отмечает газета Rzeczpospolita, первое телевизионное обращение Холовни стало «еще одним шагом на пути к формированию его имиджа как политика, в котором поляки видят потенциального президента, речь шла о служении польскому народу, о близости к его повседневным делам».

Правда, на этом пути Холовню ожидают проблемы с партнером по парламентскому большинству, партией «Гражданская платформа». У нее есть свой кандидат в Бельведерский дворец, президент Варшавы Рафал Тшасковский, который на выборах в 2020 году проиграл лишь несколько процентов действующему главе государства Анджею Дуде.

«Несомненно, Холовня станет очень большой проблемой не только для Тшасковского, но и для всей «Гражданской платформы», завоевав большое доверие в качестве спикера Сейма перед президентскими выборами в 2025 году», — заявила в интервью порталу Onet профессор Варшавского университета Рената Меньковская-Норкене.

По ее мнению, председатель «Гражданской платформы» Дональд Туск окажется перед дилеммой: пойти на сделку с Холовней, выдвинув маршала в качестве совместного кандидата против кандидата от «Права и Справедливости» на президентских выборах, или выставить Тшасковского против нынешнего главы Сейма.

И в этой игре у Холовни будут «сильные карты» — депутаты его блока «Польша 2050», без которых Туск, если станет премьером, не сможет управлять страной.

Однако нельзя исключать и того, что председатель «Гражданской платформы» предусмотрел вариант оппозиции маршала, рассчитывая на то, что он закопается в текучке и проявит во время управления парламентом свои авторитарные наклонности. Это, по словам одного из польских экспертов, «уничтожит прекрасный образ Шимона Холовни».

И тогда многие поляки не захотят увидеть во главе государства второго Зеленского, диктатора-шоумена.