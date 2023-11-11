Несколько дней назад премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил об уходе в отставку. До того глава правительства успел встретиться с президентом страны Марсело Ребело де Соузой и напоследок сказать, что его совесть чиста. Просто он больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра.

Иван Шилов ИА Регнум Антониу Кошта

Как часто и бывает, слова о степени чистоты совести соседствовали с открытием расследования в отношении как самого Кошты, так и его окружения. Следствие, как сообщают иностранные СМИ, касается предполагаемых нарушений при управлении проектами, касающимися добычи лития и водорода на рудниках провинции Монталегри. Исполнение же функций премьер-министра, как признает сам Антониу Кошта, несовместимы с сомнениями в его честности и безупречном поведении, а также с подозрениями в совершении каких-либо преступных действий.

Скандал в Португалии разыгрался нешуточный. 7 ноября в резиденции премьера прошли обыски (про которые в Португалии не написал только ленивый), в список подозреваемых попали министр инфраструктуры Жоау Галамбу (бывший глава минэнерго) и президент Агентства по охране окружающей среды Нуну Лакаста, а руководитель аппарата Кошты и вовсе был задержан.

Официальная причина: связь со сделкой, которая гарантировала компании Lusorecursos разведку литиевого рудника в Монталегри, вопреки тому что компания не входит в группу, имеющую права на такую разведку.

Литиевый «клондайк»

Немного отвлечемся от переворотов в высоких кабинетах и поговорим о литиевых месторождениях Португалии, про которые, в отличие от рудников в Новом свете, Африке или Афганистане, говорят не слишком много.

Оказывается, еще в 2018 году горнодобывающие компании приметили эту страну как крупнейшего европейского поставщика и начали открывать там свои подразделения. Тогда громче всех прозвучало высказывание Дэвида Арчера, главы британской компании Savannah Resources, который намеревался в 2020 году открыть в Траз-ус-Монтеш самую значительную литиевую шахту в Европе. Также в компании собирались экспортировать обогащенный литием минеральный концентрат.

Тогда же о похожих намерениях заявляла компания Lusorecursos, намеревавшаяся открыть такую же шахту в Монталегри, а затем запустить и фабрику, которая поставляла бы литий напрямую изготовителям литий-ионных батарей.

Уже к 2020 году Еврокомиссия поддержала разработку литиевых рудников в Португалии, так как таким образом страны Европы могли сократить свою зависимость от поставок из Чили, Австралии и Китая. Однако сложность заключалась в том, что переработка местного металла выходила значительно более дорогой, чем у стран-конкурентов. А для того чтобы эту проблему разрешить, необходимо развивать индустрию по его переработке.

Для нищей страны Пиренейского полуострова подобные проекты могли бы стать недурственным подспорьем в развитии национальной экономики: в северной части Португалии выявлены восемь районов, благоприятных для добычи лития.

Вместе с тем всё имеет свои последствия. Добыча лития нанесет определенный ущерб, так как добывать металл придется в том числе и на сельскохозяйственных угодьях. Также это окажет определенное влияние на рельеф местности и состояние источников пресной воды. Кое-где такие последствия уже видны, поскольку разработка местных шахт для добычи олова началась еще после Первой мировой войны.

Негативное отношение

Компании по добыче лития (в том числе фигурирующая в новом расследовании Lusorecursos) оказываются в центре скандала не в первый раз. А опасения по поводу экологических и социальных последствий их деятельности приводили к многочисленным задержкам в одобрении проектов — концессии стали на вес золота и получались с большим трудом.

Однако 8 сентября стало известно, что Агентство по охране окружающей среды Португалии выдало Lusorecursos разрешение на добычу лития в одной из шахт на севере Монталегри, неподалеку от границы с Испанией. Добычу предполагалось начать к 2027 году, а общий объем запланированных инвестиций составлял 650 миллионов евро. Португальская компания шла к этому несколько лет.

Кадр из видео Шахта по добыче лития в Монталегри. Португалия

В Агентстве признавали, что выдача разрешения сопровождалась общественными консультациями, во время которых мнение о проекте в целом характеризовалось как негативное. В итоге выяснилось, что отрицательную оценку проект в Монталегри получил даже от одного из экспертов ООН. Вместе с тем Агентство приняло во внимание стратегическое значение добываемого металла, а также добавило, что муниципалитет получит 75% роялти за разработку шахт на своей территории.

Международные медиа, например Reuters, тут же обозначили, что таким образом Lusorecursos вступили в гонку с британцами из Savannah Resources, которая незадолго до этого также получила одобрение на строительство собственного карьера Баррозу.

Возможность обогатиться

Расследование, из-за которого потерял свое кресло португальский премьер, ставит под сомнение как законность выдачи разрешения горнодобывающей компании Lusorecursos, так и работу чиновничьего аппарата Португалии вообще — особенно тех, кто связан с природоохранной сферой и может иметь отношение к добыче полезных ископаемых.

Зато Savannah Resources, к деятельности которых у профильных экспертов по охране окружающей среды также были большие вопросы, в этом деле оказалась не замешана, и, судя по всему, никакие последствия от этой истории ее пока не коснутся. Таким образом, возможность реализовать свой план по созданию самой крупной литиевой шахты в Европе есть теперь только у одной компании.

При этом важно понимать, что португальский литий (11% мирового рынка и более 60 тысяч тонн разведанных запасов) уже несколько лет является своеобразным «ключом» к независимости импорта европейских стран в этой сфере.

Если у Savannah Resources (а точнее, у ее международных, а не португальских инвесторов) получится занять и удержать лидирующие позиции на региональном рынке, то связанные с ней лица могут знатно обогатиться и приобрести недюжинное влияние не только в Португалии, но и в Евросоюзе. Ведь процесс деятельности компании включает не только добычу, но и многочисленные проекты, связанные с переработкой и экспортом.

И назвать после этого запасы португальского лития «национальными» получится уже с очень большой натяжкой.