В течение последних полутора лет власти Эстонии позволяют себе всё более жёсткие и оскорбительные высказывания в адрес руководства Венгрии. Официальный Таллин обвиняет главу венгерского правительства Виктора Орбана в пособничестве Москве — и находит такое положение дел абсолютно нетерпимым. В последнее время венгры начали эстонцам отвечать — тоже жестко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Скандал в благородном угро-финском семействе весьма занимателен, ибо показывает абсолютно разные политические векторы, выбранные двумя родственными народами. Один из них встал на путь прагматизма и трезвомыслия, второй же выбрал дорогу упертого догматизма — даже в ущерб собственным экономическим интересам.

Бюджеты на «деколонизацию России»

Ссора между двумя государствами начала оформляться еще в августе прошлого года, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с серией резких высказываний, в которых раскритиковал внешнюю и внутреннюю политику ЕС — в том числе в сфере украинского кризиса. Эти его заявления вызвали острое недовольство в Эстонии. Тогдашний министр иностранных дел этой страны Урмас Рейнсалу обвинил Орбана в том, что тот допустил заявления, «подрывающие единство Европы».

Помимо Рейнсалу, Орбана за его слова раскритиковал и председатель комиссии эстонского парламента по иностранным делам Марко Михкельсон. Он считает «пророссийскую Венгрию угрозой нашей безопасности». По мнению Михкельсона, «такое развитие событий (стремление Будапешта вести самостоятельную внешнюю политику — прим. авт.), безусловно, очень опасно для нас».

Калининградский политолог Александр Носович называет такое отношение руководителей эстонской внешней политики к нынешнему лидеру Венгрии отнюдь не случайным.

«Суть в том, что Эстония и Венгрия — финно-угорские страны. На Западе сейчас налево и направо раздают бюджеты на «деколонизацию России», и в Эстонии, само собой, решили получить свой кусок пирога на этом празднике изобилия за счет своей излюбленной темы «освобождения финно-угорских народов», — пишет Носович.

Он подчеркивает, что в Таллине пытаются использовать финно-угорскую тему для негласного поощрения сепаратизма в России: «Известно, что Эстония участвует в финно-угорском движении с однозначной внешнеполитической задачей, и любым карельским или марийским культурным организациям «подкаты» эстонских НКО и диппредставителей нужно последовательно игнорировать».

В 2021 году Эстония даже готовилась втянуть в международный скандал Владимира Путина, пригласив его на Форум финно-угорских народов в Тарту. Президент не поехал и правильно сделал: на мероприятии прозвучал призыв к выходу финно-угорских автономий из состава России.

Но, чтобы раскачать тему «освобождения» финно-угров России, Эстонии нужно единство в финно-угорском движении. И тут она напоролась на Венгрию, у которой в этом движении очень сильные позиции и у которой в самом деле особые отношения с Россией.

Виноваты сами, а валят на Россию

Недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказала очередную серию обвинений в адрес венгров: «Я очень обеспокоена тем, как Венгрия проводит рекламные кампании, из которых следует, будто вся эта инфляция, цены на энергоносители вызваны санкциями (введенными против России. — Прим. ред.). Нет, это не вызвано санкциями, это вызвано войной».

С критикой данных высказываний осмелился выступить даже один из эстонских политиков — депутат парламента Александр Чаплыгин, выбранный по списку оппозиционной Центристской партии.

«Введённые в отношении России санкции действительно оказали сильное влияние на мировую экономику. Помимо нефти и газа, Россия поставляла на мировые рынки множество товаров и сырья, найти которым замену трудно, а иногда и невозможно», — отмечает Чаплыгин.

У любого государства имеются возможности повлиять на ситуацию, например, снижением налоговой нагрузки на энергию и продукты питания, однако в Эстонии их только планомерно поднимают, указывает на причины бедственного положения эстонцев депутат.

Одновременно напоминая, что цены на энергоносители в Эстонии и ЕС начали расти в 2021 году, ещё до обострения конфликта на Украине. И произошло это вследствие массового отказа от традиционных источников энергии. Эстония приняла европейские правила торговли электроэнергией без всяких условий, в результате чего страна вынуждена покупать на бирже даже собственную электроэнергию.

В прошлом году Таллин и Хельсинки договорились совместно приобрести плавучий терминал сжиженного природного газа, который первоначально намеревались поместить у берегов Эстонии. Но потом правительство Каллас допустило слабину и согласилось передать терминал финнам. В результате страна стоит в очереди за газом. Инфляция поставила мировой рекорд и приближается к 25 процентам.

«Но удобнее, конечно, свалить всё на кого-то другого. И Россия сегодня является самым удобным мальчиком для битья. Среднестатистический эстонец плохо разбирается в экономике, зато ему легко внушить, что наши экономические проблемы являются следствием чужого вмешательства», — заключает депутат.

Но Кая Каллас не обращает внимания на подобную критику.

Недавно она вновь обрушилась на венгров, разругав Виктора Орбана за то, что он пожал руку Владимиру Путину в ходе экономического форума в Пекине. Критикуя Орбана за контакты с Путиным, Кая Каллас (отец которой Сийм Каллас, кстати, занимал высокий пост в Эстонской ССР) напомнила о вводе в 1956 году советских войск в Венгрию.

Через несколько часов ей в весьма язвительном тоне ответил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, назвав позицию Каллас «лицемерием в кубе».

Он напомнил о недавнем скандале, когда выяснилось, что эстонский премьер-министр, требующая от предпринимателей прекратить любые деловые контакты с РФ, закрывала глаза на бизнес своего мужа, связанный с Россией. В результате компания ее ближайшего родственника продала России сырьё на 30 миллионов евро.

Битва планов

Перед своим визитом в Брюссель, где проходило заседание Европейского совета, Виктор Орбан заявил венгерским государственным СМИ, что нынешняя стратегия ЕС в украинском конфликте откровенно провалилась: «Это была стратегия Европы: украинцы должны победить, русские должны проиграть, а президент [России] должен быть свергнут. Но это не работает. В этот момент мы должны остановиться. Мы должны сказать, что план А провалился и теперь мы должны разработать план Б.

Отвечая на вопросы журналистов, Орбан сказал о своей стране так: «Мы сохраняем открытыми все каналы связи с Россией, в противном случае не будет шансов на мир. Мы единственные, кто выступает за мир, который был бы в интересах всей Европы».

Виталий Белоусов/РИА Новости Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Там же, в Брюсселе находилась и Кая Каллас. Можно было бы ожидать, что при личной встрече с Орбаном она наговорит ему резкостей, но эстонская «принцесса войны» не дерзнула высказать в лицо венгерскому лидеру те вещи, которые говорит о нём за глаза.

«Мы смогли очень откровенно поговорить с Орбаном. Я считаю, что нынешняя стратегия на самом деле является стратегией достижения долгосрочного мира. Я убеждена, что каждый вправе выражать свое мнение, но важно то, что мы все-таки достигли соглашения о поддержке Украины и что мы продолжим придерживаться выбранной стратегии», — сообщила Кая Каллас журналистам.

Параллельно эстонский госпортал err. ee разместил статью местного политолога Йоозепа Вярка, в которой тот уличает Орбана в оппортунизме, цинизме и даже в неблагодарности по отношению к Джорджу Соросу, на субсидию которого когда-то учился будущий венгерский лидер.

Эта словесная трескотня может длиться бесконечно, но реальную оценку ей выносит сама жизнь. В то время как Венгрия на фоне других стран ЕС чувствует себя относительно неплохо, Эстония погружается в пучину социально-экономического кризиса, вызванного в том числе и разрывом отношений с Россией. И этот факт трудно замаскировать одной лишь голой риторикой.