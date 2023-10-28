Практически ни один из саммитов лидеров Евросоюза за последний год не обходился без обсуждения выделения помощи Украине и блокирования этих инициатив премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Вот и встреча в Брюсселе 26–27 октября не стала исключением. Более того, бунтовал он в этот раз не в одиночку, и конфликт Будапешта с сообществом вышел на новый уровень.

Иван Шилов ИА Регнум

В первый же день саммита руководство Евросоюза и главы государств-членов приступили к обсуждению острого вопроса — финансового. Ещё летом Еврокомиссия предложила увеличить бюджет ЕС на 2024–2027 годы на 66 млрд евро для реализации программ по миграции, укреплению конкурентоспособности Союза, а также на поддержку Украины. Причём ей на гранты и кредиты предусмотрено €50 млрд от общей суммы. Всё это должно обеспечиваться за счёт дополнительных взносов стран.

Вот только национальные казны и так опустошены — то из-за помощи Киеву, то из-за последствий введённых против РФ санкций, прежде всего вынужденными закупками более дорогих энергоресурсов вместо дешёвых российских. Такое положение дел автоматически привело к росту цен в смежных отраслях, поэтому скидываться ещё и в общеевропейскую кубышку хотели не все. Например, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал Еврокомиссию самой найти деньги для Украины, а не требовать с государств-членов новых взносов.

27 октября Орбан в эфире радио Kossuth уличил Еврокомиссию в том, что она ввела всех в заблуждение насчёт истинного масштаба предполагаемого увеличения бюджета ЕС.

«Мы до поздней ночи «уламывали» друг друга. Это была главная тема. На самом деле выяснилось, когда мы обратились к бюрократам, чтобы они назвали цифры, что речь идёт не о 60 с чем-то, а о 100 млрд. Мы вернули это предложение (по которому деньги из увеличенного бюджета ЕС пойдут на помощь Украине, распределение нелегальных мигрантов по странам ЕС, повышение зарплат европейским чиновникам. — Прим. ред.), чтобы Еврокомиссия выдвинула более серьёзное, но это была большая битва, особенно в вопросе Украины», — заявил он.

И одну из главных ролей в этой битве сыграл как раз-таки Орбан. Вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, принявшим присягу за день до саммита, они, как сообщают дипломатические источники издания Politico, заблокировали выделение пакета помощи Украине на те самые €50 млрд из бюджета ЕС в ближайшие четыре года. А поскольку решения такого плана принимаются на основе консенсуса, то есть согласия абсолютно всех, инициатива была заблокирована. Глава венгерского правительства объяснил свою позицию тем, что поддержка Евросоюза всё равно не работает, а его словацкий коллега — коррупцией на Украине.

О нецелевой трате денег Киевом упомянул и Орбан. На своей странице в соцсети он написал: ​​​​​​​ «К сожалению, за предыдущий период выяснилось, что часть отправленных Украине денег была направлена не в надлежащее место, а в коррупционные каналы. Какова гарантия, что с последующей поддержкой не случится то же самое?»

Более того, он пообещал и впредь блокировать проекты по выделению Украине дополнительных средств, пока не прозвучат чёткие обоснования, а не просто «дайте больше денег», как сейчас. А вообще венгерский премьер-министр предлагает ЕС в корне изменить подход по украинскому вопросу: сначала нужна концепция и уже под неё выделять деньги, а не просто вливать миллиарды, пока ВСУ продолжают воевать.

Но и это ещё не всё. Орбан произнёс вслух то, о чём у остальных западных политиков язык не повернётся сказать, — победа Украины на поле боя невозможна.

«По плану Украина должна была вести оборонительную войну, а мы должны были предоставить ей деньги и военную помощь. Несколько месяцев назад было объявлено о начале украинского контрнаступления, и если бы эта цель была реалистичной, если бы они победили на линии фронта, то тогда можно было бы просить деньги, но эта стратегия провалилась.

Стыдно сказать, но это не сработало. Ясно, что украинцы не победят, а русские не потерпят поражения на фронте, и нет никаких сомнений в том, что российский президент не допустит неудачи. В такой ситуации необходимо остановиться, нужен «план Б» для Украины», — заявил он в эфире Kossuth.

Один против Евросоюза

Подобные высказывания и поступки, идущие вразрез с общеевропейской позицией, естественно, не остаются незамеченными, и, как следствие, пишет британская газета The Guardian, Орбан изолирован сильнее, чем когда-либо. В частности, из-за сохраняющихся контактов с Россией.

«Недавняя встреча Орбана с Путиным в Пекине (на саммите «Один пояс — один путь» 17 октября. — Прим. ред.) и то, как венгерский премьер-министр сравнил ЕС с Советским Союзом, вызывают опасения, сможем ли мы по-прежнему доверять этой стране как нашему союзнику и партнёру», — сказал европейский дипломат, не пожелавший называть имя.

Ощущают это и в Будапеште. Высокопоставленный венгерский чиновник также на условиях анонимности сказал корреспонденту газеты, что существует большая неопределённость относительно будущего, но что точно — так это больший риск изоляции в будущем.

Тем не менее Орбан уверен в своих действиях и отступать не собирается.

«У нас очень открытая политика, которая отличается от большинства стратегий Европы: у вас военная стратегия, у нас мирная, мы хотим делать всё, чтобы достичь мира. Поэтому мы сохраняем открытыми все каналы связи с Россией, иначе шансов на мир не будет. Это наша стратегия, мы ей гордимся. Мы единственная страна, которая высказывается в пользу мира, что было бы в интересах каждого в Европе», — сказал он журналистам перед началом саммита, напомнив, что Украина — это общий сосед РФ и Венгрии, почему и необходим диалог.

На пресс-конференциях по итогам саммита участники утверждали, что ничего страшного-то из-за переговоров Орбана с Путиным не произошло. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран ЕС вольны сами выбирать, с кем встречаться, добавив, правда, что для Брюсселя важна тесная координация и прозрачность, если в ходе переговоров упоминается Евросоюз.

Президент Франции Эммануэль Макрон не стал «читать мораль» Орбану и осуждать его, также отметив, что никто не вправе ему запретить с кем-то встречаться. Однако он потребовал координировать позиции, особенно в случае с Россией, а затем, можно сказать, даже похвалил венгерского премьер-министра, сказав, что в определённый момент поддержание контактов с Москвой может быть полезно.

На словах звучит красиво, но, скорее, похоже на хорошую игру с целью создания видимости единства Евросоюза в нынешней ситуации. Ведь всего за день до начала саммита Орбан и руководство ЕС обменялись колкими оскорблениями, с разговорами вплоть до вопроса о целесообразности дальнейшего пребывания республики в рядах сообщества.

Выступая 23 октября в Веспреме по случаю Дня революции и освободительной борьбы 1956 года, Орбан заявил, что лидеры ЕС пытаются диктовать Венгрии правила поведения. Так, по его словам, это делал в своё время СССР, но теперь его страна уже не будет плясать под чужую дудку. В ответ верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что не видит никаких сходств между Советским и Европейским союзами, и вообще «никто не принуждает Венгрию к членству в ЕС».

«Я должен успокоить (Борреля. — Прим. ред.): Венгрия существенно дольше останется членом ЕС, чем он — главой европейской дипломатии», — парировал на правительственном брифинге глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

А на полях саммита сам Орбан призывал к смене руководства ЕС, заявив: «Может, в мирное время, когда вода не волнуется, ветер не дует и можно плавать на лодке, они хорошие руководители. Но сейчас, во время бури, огромных волн, когда встречаются и пиратские корабли, с этим руководством мы процветать не сможем, это точно. В Брюсселе необходимы перемены».

Да, Венгрия — не самая влиятельная страна ЕС с политической точки зрения и не экономический гигант. И даже вдвоём со Словакией, которая, по мнению экспертов, под давлением впоследствии откажется участвовать в движении сопротивления Брюсселю, кардинально изменить позицию Европы не способна, однако…

«У венгерского премьер-министра — одного из самых опытных глав правительств Европы — всё ещё есть козыри в рукаве. Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС во второй половине следующего года, и в Брюсселе уже есть опасения по поводу того, как Будапешт воспользуется этой ролью», — предупреждает The Guardian.

Так что лодку под названием «Евросоюз» Орбан всё же продолжает раскачивать, и у него появляются соратники, которые как минимум не боятся произносить вслух те вещи, с которыми согласны все остальные. Эти «остальные» просто предпочитают промолчать, чтобы не выглядеть бунтарями и не портить себе репутацию, хотя урегулированию ситуации, надоевшей уже им всем, это никак не способствует.