Вечером 27 октября в секторе Газа произошло резкое обострение палестино-израильского конфликта. Мировые СМИ полны фотографиями мощных взрывов и свидетельствами того, что в настоящий момент происходят самые интенсивные обстрелы палестинской территории с начала месяца.

Mohammed Talatene/Global Look Press

Израиль называет происходящее «расширением операции», спикер Армии обороны (ЦАХАЛ) избегает определения «наземное вторжение», но, по мнению многих наблюдателей, выглядит это именно так. Масштабы и интенсивность наземной операции в настоящий момент определить невозможно, поскольку анклав находится практически в полной изоляции. В Газе нет ни света, ни электричества, ни связи.

Вне зависимости от событий конкретного дня, Ближний Восток совершенно определенно скатывается в большую войну. Американо-иранскую войну, которая может начаться в случае начала наземной операции. С промежуточными этапами в виде вмешательства в конфликт «Хезболлы» из Ливана, неспособностью Израиля воевать на два фронта, вступлением США в боевые действия на стороне Израиля и затем уже — Ирана на стороне своей «дочерней» Хезболлы.

Именно таким возможным сценарием объясняют постоянные задержки «спусковой» израильской операции в Газе, и именно поэтому министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян 26 октября прилетал с визитом в Вашингтон.

«Визит министра иностранных дел Ирана в Нью-Йорк был связан с приглашением принять участие в 10-й чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН, посвященной конфликту на Ближнем Востоке, а конкретно ситуации в Восточном Иерусалиме. Но иранский министр воспользовался этим поводом для того, чтобы направить предостережение Вашингтону и прочертить красные линии», — поясняет ИА Регнум политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

Да, между США и Ираном крайне сложные отношения. «Они лютые враги и останутся таковыми на всю обозримую перспективу. Однако при этом косвенно ведут друг с другом переговоры — через посредников и обмен сигналами — о недопущении большой американо-иранской войны на Ближнем Востоке», — поясняет ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Просто потому, что эта война не нужна ни американцам, ни иранцам.

Да, Соединенным Штатам нужна определенная эскалация. Оправдать провал своей политики на Ближнем Востоке в последнее время и предотвратить консолидацию мусульманского мира на антиизраильской и антиамериканской основе (что сейчас и происходит) можно, только педалируя эскалацию с Ираном. Чем сейчас администрация Байдена и занимается, считает Дмитрий Суслов.

Именно поэтому целый ряд американских чиновников говорит о том, что за атакой 7 октября стоит Иран. Таким образом они дают понять, что эта атака стала следствием иранской злой воли, а не нерешенности палестинского вопроса. «Да, доказательств нет (чтобы не создавать внутри себя политическое давление в пользу войны с Ираном), но постоянно утверждается, что главной проблемой на Ближнем Востоке является именно Иран», — говорит эксперт.

Однако при этом к полноценной войне с Ираном американцы не готовы. И не только потому, что у Ирана одна из самых сильных армий в регионе. И не только потому, что в случае нападения он может нанести американцам неприемлемый ущерб, дотянувшись ракетами до баз США и авианосных групп.

«Большая война с Ираном перечеркивает не только ближневосточную, но и глобальную стратегию США и ту политику, которую Байден проводил после прихода к власти. Имеется в виду стремление «уменьшить» американскую политику на Ближнем Востоке и выстроить там такую архитектуру, которая бы позволила США уделять региону меньше времени и внимания, перебросив силы на более стратегические направления.

И если США ввяжутся в новую большую войну на Ближнем Востоке, которая потребует больше ресурсов, чем Ирак и Афганистан, то это обанкротит всю их политику на других направлениях. Поэтому я не думаю, что США будут в такую войну втягиваться», — резюмирует Дмитрий Суслов.

Что же касается иранцев, то им война не нужна и подавно. Возможно, они и нанесут неприемлемый урон американцам, однако и сами получат такой же. Урон экономике, урон промышленному потенциалу. Тем более что сейчас иранцы только-только нащупали дипломатические варианты решения всех своих проблем с противниками. С турками налаживается диалог, с Саудовской Аравией начинается нормализация отношений, и даже с американцами велись успешные переговоры.

«В последние несколько месяцев эти секретные переговоры даже вылились в обнародованные договоренности, в рамках которых из иранских тюрем были освобождены находившиеся там американские граждане, а взамен иранцы начали получать материальные средства в виде размороженных выплат, которые предназначались им за поставки энергоносителей», — поясняет Елена Супонина.

Однако проблема в том, что большая война может начаться даже без желания Ирана. И даже без израильской сухопутной операции. Дело в том, что в последние дни американские базы на Ближнем Востоке были подвергнуты ракетным атакам со стороны, например, йеменских хуситов или иракских ополченцев. А и те, и те считаются иранскими прокси.

И здесь есть две версии произошедшего. Первая заключается в том, что действия иранских прокси являются демонстрацией иранских же мускулов. Атаки на американские базы — это балансирование на грани войны, демонстрация силы и своего рода сдерживание. США сдерживают Иран, наращивают американскую мощь в Восточном Средиземноморье и Персидском заливе и говорят, что если «Хезболла» откроет второй фронт против Израиля, то США нанесут по ней сокрушительный удар.

В ответ на это проиранские силы показывают, что сами США и их объекты в регионе могут быть уязвимыми. И что если Вашингтон нанесет сокрушительный удар по «Хезболле», то проиранские силы могут нанести и, скорее всего, нанесут большой удар по американским базам и военным объектам на Ближнем Востоке, считает Дмитрий Суслов.

В рамках второй версии всё гораздо сложнее. Американцы утверждают, что Иран полностью контролирует свои прокси-структуры, финансово или идейно связанные с ним. Однако часто это небольшие группы, которые способны действовать самостоятельно.

И любой инцидент может привести к негативному сценарию, полагает Елена Супонина: «Чем дольше будет продолжаться конфликт в районе Палестины, тем больше будет риск того, что иранские группировки в различных странах региона (Ираке, Сирии, Йемене, Ливане и т.п.) будут всё глубже втягиваться в этот конфликт. Американские объекты в регионе — под их прицелом».

И если верна первая версия, то конфликт является управляемым — ответные удары США по базам КСИР в Сирии будут восприниматься иранской стороной как игра мускулами в утвержденных рамках. Однако если Тегеран действительно не может до конца контролировать своих региональных прокси, то продолжение ракетных атак может вызвать цепь эскалации. Цепь, которая и приведет к большой войне.

С большой долей вероятности именно этот вопрос Хоссейн Амир Абдоллахиян обсуждал в Нью-Йорке с американскими коллегами. Пытался нащупать некую формулу деэскалации. Например, заявил, что ХАМАС готов обменять две с лишним сотни израильских заложников на 6 тысяч палестинцев, которые отбывают заключение в Израиле. И если обмен состоится, то это станет первым шагом на пути выстраивания диалога.