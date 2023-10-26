Трехнедельная эпопея в Вашингтоне подошла к концу. После многочисленных попыток законодателям в Конгрессе всё же удалось утвердить нового спикера. Баталии вокруг третьего в государственной иерархии США поста затянулись надолго — и теперь грозят Америке серьёзными осложнениями на внешнем контуре и новым витком бюджетного кризиса.

Сергей Корсун ИА Регнум

Такого длительного паралича работы Конгресса в современной истории США ещё не было. В 2015 году республиканцы тоже устраивали ожесточённую борьбу за пост спикера, но тогда они довольно быстро сплотились вокруг компромиссной фигуры в лице Пола Райана. Сейчас же прийти к компромиссу оказалось гораздо сложнее — на фоне сильнейшего раскола среди республиканцев и общей антипатии к политике Джо Байдена.

Первым кандидатом в спикеры был Стив Скализ, второй в иерархии республиканцев в Конгрессе. Но он быстро вышел из гонки, осознав, что не наберёт нужное количество голосов в свою поддержку. Его заменил Джим Джордан — представитель правого крыла республиканцев. Он трижды безуспешно пытался избраться спикером. Не помогло и то, что сторонники Джордана начали попросту угрожать не желающим за него голосовать — за это они даже получили по рукам от полиции Капитолия. Джордану тоже пришлось сняться с выборов спикера.

Затем пришёл черёд Тома Эммера — представителя истеблишмента и третьего в партийной иерархии. Но и он не смог добиться успеха. В итоге выбор пал на малоизвестного широкой публике конгрессмена Майка Джонсона от Луизианы.

Джонсон не самая медийная личность в Конгрессе. Тем не менее он является вице-председателем республиканского собрания в нижней палате, которое объединяет всех законодателей от «партии слонов». К тому же Джонсон занимает важные посты в комитете по юриспруденции, через который проходят все законопроекты, и в комитете по вооруженным силам.

Новоиспечённый спикер набрал 220 голосов в свою поддержку — чуть больше половины. Его поддержали все правые республиканцы, которые считают Джонсона своим человеком. Ведь он стабильно поддерживал их повестку. В 2020 году Джонсон помогал Дональду Трампу оспаривать итоги выборов и не допустить признания победы Байдена, хоть и безуспешно.

За последние годы Джонсон предлагал на обсуждение законопроекты об ограничении абортов и преподавании гендерных теорий в американских школах. Тем учебным заведениям, где это практикуется, он требовал перекрыть федеральные гранты.

Борьба с абортами и трансгендерами становится ключевым элементом программы республиканцев на предстоящих выборах.

В контексте конфликта на Украине Джонсон в самом начале голосовал за законопроект о предоставлении ленд-лиза Киеву, правда, этим средством Белый дом так и не воспользовался. Но с мая 2022 года, когда уровень поддержки Украины среди американцев начал падать, Джонсон стал стабильно голосовать против любых новых траншей Киеву.

ТАСС/U. S. Air Force /Mauricio Campino

Он требовал для начала решать насущные для США вопросы. К ним Джонсон относит миграционный кризис на южной границе США, которую ежемесячно прорывают сотни тысяч нелегалов. А также кризис с наркоманией — ведь от передозировки опиатами в год погибают около 100 тысяч американцев. И кризис с преступностью, захлестнувший крупные мегаполисы США.

После избрания спикером Джонсон первым делом принял символическую резолюцию в поддержку Израиля. За неё проголосовали почти все законодатели — за исключением либеральной фракции Демпартии, которая уличает Израиль в геноциде палестинцев и военных преступлениях.

Но теперь Джонсону сходу придётся заняться разрешением сложнейшего бюджетного тупика, в который Вашингтон сам себя загнал.

С одной стороны, на него давят правые республиканцы и изоляционисты, требующие сокращения госрасходов — в особенности на войны.

Ведь дефицит госбюджета США нынче превысил 2 трлн долларов — и в условиях выросших ставок обслуживать госдолг становится всё сложнее. Доходность 10-летних казначейских облигаций США уже поднялась выше 5% впервые с 2007 года. А стоимость ипотеки для американцев становится самой дорогой практически за 30 лет, с середины 90-х.

С другой стороны, Джонсону нужно обращать внимание и на мнение ястребов в обеих партиях, а также Белого дома.

Они требуют поскорее согласовать большой военный бюджет на 105 млрд долларов, который выделяет 60 млрд Украине, а остальное делит между Израилем, Тайванем и обеспечением безопасности южной границы США.

Ястребы наверняка попытаются заблокировать утверждение бюджета, если там не будет выделено денег Украине и Израилю. Но и среди них нет единства — например, многие республиканцы требуют сделать приоритетным реципиентом именно Израиль. Они уверены, что только у него — в отличие от Украины — есть реальные шансы на победу.

На разрешение бюджетных противоречий у новоизбранного спикера есть лишь три недели. К середине ноября нынешний краткосрочный бюджет, принятый в сентябре, иссякнет. Если до того момента не удастся согласовать новый, то Америке вновь будет грозить шатдаун, то есть приостановка работы правительства. Все госслужащие, чиновники и военные лишатся зарплат — и это на фоне минимум двух прокси-войн, которые ведут США.

ТАСС/Michael Brochstein/ZUMA Press Wire Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон

Спикер Джонсон отлично понимает, что компромисса с Байденом и выделения крупных траншей Украине ему не простят. Правое крыло республиканцев тут же снова устроит процедуру отзыва спикера и выкинет Джонсона с поста, ввергнув Конгресс в новую ситуацию хаоса.

Поэтому ему придётся лавировать, выделяя побольше денег Израилю, поменьше Украине, при этом убеждая ястребов в том, что только так они смогут получить хоть какие-то транши на ведение войн. Скорее всего, определённый военный бюджет под это дело всё же примут. Но Украине в нём может достаться не 60 млрд, а сумма существенно поменьше.

Для Киева такое развитие событий будет крайне негативным. Ведь одновременно и в Брюсселе готовятся урезать финансирование Украины на следующий год. Военные транши сильно задерживаются, а находящиеся в дефиците ракеты и снаряды США спешно перенаправляют из Европы в Израиль.

Вести в этих тяжёлых условиях крупные операции Киев явно не сможет. Поэтому неудивительно, что в западных столицах начали непублично рассматривать возможность переговоров с Россией и хотя бы временной заморозки конфликта — на период предвыборной гонки в США в 2024 году.

Ключевой же задачей для Джонсона является попытка как-то сплотить республиканцев в преддверии очень сложных для них выборов, чтобы сохранить большинство в Конгрессе. Внутри партии уже формируется антиукраинский консенсус, который в том числе выражает Дональд Трамп, явный фаворит на праймериз. В опросах больше половины американцев выступают против выделения новых траншей Киеву.

На этой платформе — вкупе с критикой Байдена за все провалы и хаос в мире — Трамп и надеется выиграть следующие выборы. Но для серьёзного изменения статус-кво в Вашингтоне ему понадобится лояльная поддержка со стороны республиканского Конгресса. Этим и будет заниматься Джонсон, которому Трамп помог стать спикером.

С выборами спикера покончено, но впереди длительные бюджетные баталии, а за ними не менее судьбоносный выборный сезон.

Пока же хаос и раскол в Вашингтоне никуда не деваются — и ещё сильнее осложняют попытки аппаратчиков Байдена влиять на мировые процессы в Восточной Европе, на Ближнем Востоке или в Индо-Тихоокеанском регионе, которые начинают идти совсем не по американскому сценарию.