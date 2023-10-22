Избиратели отправили «начальника Польши» Ярослава Качиньского на политическую пенсию. Нынешняя оппозиция получила огромный кредит доверия, но сформировать правительство она сможет лишь к Новому году.

Иван Шилов ИА Регнум

Парламентские выборы, которые состоялись в Польше в минувшее воскресенье, 15 октября, привели к смене власти в стране. После 8 лет правления консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС) большинство в сейме (нижняя палата парламента, которая формирует правительство) получила нынешняя оппозиция во главе с либеральной партией «Гражданская платформа».

Это стало следствием кардинальных изменений в польском обществе, дающих новой власти огромный кредит доверия и возможность действий, которые не могли себе позволить её предшественники.

Напомним, что «Объединённые правые» (под этим коалиционным брендом шла на выборы ПиС) набрали 35,38% голосов и получили 194 мандата в 460-местном сейме, «Гражданская коалиция» (ГК) — 30,7% (157 мандатов), популистский блок «Третий путь» (ТП) — 14,4% (65 мандатов), «Новые левые» (НЛ) — 8,61% (26 мандатов), а евроскептическая и националистическая «Конфедерация» — 7,16% (18 мандатов).

Анна Рыжкова ИА Регнум

Таким образом, нынешняя леволиберальная оппозиция получила комфортное большинство в сейме в 248 мандатов и сможет сформировать правительство.

Главным отличием этих выборов от всех предыдущих стала явка.

На избирательные участки пришли 74,38% граждан Польши, имеющих право голоса. Даже на «частично свободных» парламентских выборах в 1989 году явка составила 62,7%, а на всех остальных она была ниже. С 1991 по 2015-й явка держалась в районе 50%, в 2005-м и вовсе составляла 40,6% и лишь четыре года назад достигла 61,7%.

Этот факт образно прокомментировал президент Польши Анджей Дуда, который 19 октября, выступая на съезде профсоюза «Солидарность», заявил: «Большое спасибо за вашу явку, это чрезвычайно важно. До 1989 года голосовать ходили только свиньи. Тогда объявляли о каких-то заоблачных явках, но избирательные участки были пусты. Теперь мы все видели очереди перед комиссиями».

Действительно, очереди стояли перед некоторыми участками до полуночи и даже двух часов ночи. При этом всем желающим разрешили проголосовать, а оппозиционные активисты (правда, без символики) угощали мёрзнущих избирателей пиццей и кофе. Все польские аналитики считают: нынешняя рекордная явка стала следствием того, что оппозиции удалось сагитировать людей, которые ранее участия в голосовании не принимали, в первую очередь молодёжь.

Согласно экзитполу (далее все ссылки на его результаты), который на 900 участках провёл институт IPSOS по заказу трёх главных телеканалов Польши (государственного TVP, а также TVN и Polsat), на нынешние парламентские выборы пришли 70,9% избирателей в возрасте от 18 до 29 лет. Для сравнения: четыре года назад явка в этой возрастной категории составила лишь 46,4%.

Хотя на протяжении нескольких месяцев опросы показывали, что большинство молодых поляков планирует голосовать за «Конфедерацию», однако на выборах всё сложилось по-другому. 27,6% польских избирателей в возрасте 18–29 лет отдали свои голоса ГК, 17,9% — ТП, 17,8% — «Конфедерации», 17,4% — НЛ, и лишь 14,4% молодых проголосовали за ПиС.

Анна Рыжкова ИА Регнум

В свою очередь, ПиС подтвердила свой имидж партии пенсионеров и старшего поколения.

Так, правящую партию поддержали 52,8% избирателей старше 60 лет. В этой возрастной категории за ГК проголосовал 31%, ТП — 8,2%, НЛ — 5,2%, а за «Конфедерацию» и вовсе 1,1%. В категории 50-59 лет ПиС получила 43,7% голосов, ГК — 32,3%, ТП — 12,9%, НЛ — 5,1%, а «Конфедерация» — 3,2%.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Но уже среди поляков в возрасте 40–49 лет либералы из ГК получили 34,5%, а консерваторы из ПиС — 31,6%, и чем моложе был избиратель, тем охотнее он голосовал за нынешнюю оппозицию.

На разных полюсах оказались «Право и справедливость» и «Гражданская коалиция» и в случае преференций села и больших городов.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Так, 47,6% сельских жителей проголосовали за ПиС, 21,2% — за ГК, 13,4% — за ТП, 7,8% — за «Конфедерацию» и 5,9% — за левых.

Анна Рыжкова ИА Регнум

В свою очередь, в городах с числом жителей более 500 тысяч человек ГК получила 42,9% голосов, ПиС — 21,1%, НЛ — 14,5%, ТП — 14,0%, «конфедераты» — 5,5%.

Анна Рыжкова ИА Регнум

В городах с 200–500 тысячами жителей эти результаты не особо отличаются.

Стоит отметить, что на протяжении кампании оппозиция, и особенно ГК, позиционировала себя как защитников прав женщин (в первую очередь в вопросе абортов, но не только). Однако 35,9% женщин всё равно проголосовали за ПиС, ГК получила 32,5% женских голосов, ТП — 14,1%, НЛ — 10,1%, а «Конфедерация» — всего 3,7%. Последний результат стал следствием заявлений «конфедератов», которые и без усилий их противников воспринимались как мужской шовинизм.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Конечно, нельзя обойти стороной и давно привычный раздел на «две Польши».

ПиС победила в девяти польских воеводствах (регионах), ГК — в остальных семи, причём они географически и исторически разъединены. За консерваторов проголосовали жители территорий на востоке страны, которые ранее входили в состав Российской и Австро-Венгерской империй (плюс части бывшей Восточной Пруссии), а за либералов — жители бывших немецких земель на западе Польши.

Анна Рыжкова ИА Регнум

При этом представителя немецкого меньшинства впервые за много лет в сейме не будет, поскольку за соответствующий список было подано слишком мало голосов. Если же говорить о меньшинстве белорусском, которое свой список не выдвигало, то оно в массе своей проголосовало за либералов. Всё дело в том, что в годы правления консерваторов крепчала героизация польских националистических боевиков, которые в 1944–1947 годах вырезали белорусские сёла.

Анализируя итоги парламентских выборов в Польше, стоит обратить внимание ещё на один экзитпол, который по собственной инициативе провела исследовательская группа OGB (Ogólnopolska Grupa Badawcza).

Он показал, что главной проблемой, которая волновала избирателей, стала экономическая ситуация в стране, в первую очередь инфляция (27,8%). Проблемы абортов и прав женщин занимали почти в два раза меньшее количество избирателей (16,5%). Именно по этим двум направлениям оппозиция жёстко критиковала ПиС. И столько же избирателей (16,5%) волнует тема безопасности государства, на которую делала акцент уже правящая партия.

Можно сказать, что польский «холодильник» победил польский «телевизор», и социально-экономические вопросы оказались куда ближе избирателю, чем политико-идеологические. Именно они, судя по всему, мобилизовали тот электорат, который в обычной ситуации предпочел бы остаться дома.

И в этом аспекте голосование избирателей за оппозицию, которая (вполне справедливо) обвиняла ПиС в падении уровня жизни большинства поляков, выглядит достаточно парадоксально.

Дело в том, что почти 20-процентная инфляция в Польше в значительной степени вызвана поддержкой Киева в военном плане и помощью украинским беженцам в Польше, которые получили те же социально-экономические права, что и поляки.

Но если правительство ПиС в последние месяцы заявляло, что Польша больше не будет поставлять Киеву оружие, а украинцы с 2024 года останутся без польских пособий, то оппозиционеры в ходе кампании обещали всё это продолжить и расширить.

Более того, учитывая желание леволибералов наладить отношения с Брюсселем, может быть отменён запрет на импорт в Польшу украинского зерна, чего требует ЕС. Причём последнее решение особо не отразится на рейтингах новой власти, поскольку село и так в основном голосовало за ПиС.

Но до всего этого пока далеко, ведь трём партиям ещё необходимо создать правящую коалицию и сформировать правительство.

19 октября на заседании руководящего органа «Гражданской коалиции» кандидатом в премьеры был единогласно выдвинут Дональд Туск, который уже занимал этот пост в 2007–2014 годах, а в 2014–2019 годах был главой Европейского Совета. В руководстве «Третьего пути» и «Новых левых» не против этой кандидатуры, но битва за министерские портфели и посты в руководстве сейма явно будет жаркой.

При этом президент Польши, выдвиженец ПиС Анджей Дуда, по информации множества источников, планирует воспользоваться своим конституционным правом и поручить формирование правительства партии, занявшей первое место на выборах — хоть она явно не имеет большинства в сейме.

Но в этом гипотетическом кабмине, сформировать который уже выразил готовность нынешний премьер Матеуш Моравецкий, явно не будет места нынешнему вице-премьеру и многолетнему председателю ПиС Ярославу Качиньскому, за влиятельность часто именуемому «начальником Польши». Как заявил 19 октября новый глава канцелярии президента Польши Марчин Масталерек, «Ярослав Качиньский должен выйти на политическую пенсию».

Но если назначенное президентом правительство Польши на протяжении 14 дней не получит вотум доверия в сейме, право формирования кабмина перейдёт к парламенту и глава государства не сможет отвергнуть предложенные депутатами кандидатуры премьера и министров. Однако даже когда Дональд Туск станет премьером (а это может произойти ближе к католическому Рождеству), в различных структурах власти, в первую очередь в прокуратуре, останется немало людей Ярослава Качиньского.

Собственно, именно с этой целью ПиС несколько месяцев назад протянул изменения в закон о прокуратуре, согласно которым назначение ключевых руководителей в этой структуре теперь зависит от президента. Кроме того, президент Польши может ветировать любой принятый закон, и для преодоления этого вето необходимо 276 голосов в сейме, которых у новой правящей коалиции явно не будет.

Подобный период в истории Польши уже был: в 2007–2010 годах тогдашний президент Польши, ныне покойный Лех Качиньский, часто блокировал инициативы тогдашнего премьера Дональда Туска.

Кстати, 276 голосов депутатов нужно и для того, чтобы отправить под государственный трибунал бывшего премьера или членов правительства. То есть пока что Матеуш Моравецкий и Ярослав Качиньский, которых Дональд Туск неоднократно обвинял в совершении различных преступлений, могут спать спокойно.

Таким образом, лёгкой жизни новому правительству польские аналитики не прогнозируют. Даже в ходе «Избирательного вечера» 15 октября на близком к ГК портале Onet. pl отметили, что в ходе кампании Туск обещал как прекратить «польско-польскую войну» и объединить страну, так и «рассчитаться с ПиСовскими преступниками». Журналисты иронизировали, что это будет сложно сделать одновременно.