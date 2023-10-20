После провала наступления на запорожском направлении Киев пытается развить активность на других участках. Командование ВСУ предприняло попытку десантной операции с целью захватить плацдарм на левом берегу Днепра.

Иван Шилов ИА Регнум

На протяжении последних месяцев ВСУ вели активную разведку российской обороны, высаживая малочисленные диверсионно-разведывательные группы на левый берег реки, острова Большой Потёмкинский и Круглик. Однако, пока в приоритете оставалось запорожское направление, Киев не стремился форсировать наступление в районе Днепра.

Начиная с сентября, командование ВСУ начало передислокацию отдельных соединений в Николаевскую область и на территорию оккупированного Херсона. Десантную операцию ещё в сентябре анонсировал губернатор Николаевской области Виталий Ким, показавший десантные катера, подаренные неизвестным благотворителем. Однако все попытки высадки в сентябре–октябре успешно отражались российскими войсками.

Приближение зимы и поражения на других участках фронта вынудили Киев пойти на авантюру и начать десантную операцию.

По информации с мест, несколько диверсионных групп ВСУ высадились на левом берегу Днепра в районе населённых пунктов Песчановка и Крынки, сумев закрепиться на окраинах обоих населённых пунктов. Отдельные формирования противника также попытались высадиться в районе Антоновского моста на окраинах населённого пункта Алешки. Боевые действия продолжаются на островах в пойме Днепра.

Снабжение группировки противника осуществляется катерами. Российская авиация и артиллерия уничтожают украинские суда, а также наносят удары по позициям ВСУ на правом берегу Днепра.

Десантная операция украинской армии может преследовать несколько целей, отметил в комментарии ИА Регнум эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Киев может попробовать отвлечь силы российской армии с других направлений или даже создать настоящий плацдарм на левом берегу Днепра.

«Глобальная цель у ВСУ на этом направлении — перерезать наш сухопутный коридор в Крым, но для начала необходимо хотя бы захватить плацдарм. Опыт войн показывает, что это очень сложно. А в нынешних условиях, когда ресурсы у ВСУ на исходе, это будет тем более сложно», — считает Андрей Кошкин.

Одной из промежуточных задач украинской армии является выход к трассе Алешки — Новая Каховка, который, по плану ВСУ, должен был позволить десанту рассечь российскую группировку на левом берегу Днепра. Затем ВСУ могут попытаться навести переправу через реку для переброски тяжёлой бронетехники и крупных соединений пехоты.

После разрушения Антоновского места в Херсоне и дамбы Каховской ГЭС украинским войскам придётся создавать переправу самостоятельно. Для этой цели лучше всего подходит участок реки в районе населённого пункта Песчановка, где раньше находился железнодорожный мост. В распоряжении ВСУ имеется и инженерная техника для выполнения этой задачи: понтонно-мостовые парки советского производства, не менее двадцати немецких мостоукладчиков Biber на шасси танка Leopard 2 и американские мостоукладчики M60 AVLB. Однако даже если предположить, что ВСУ удастся создать переправу, она станет лёгкой целью для российской авиации и ракетчиков, уверен Андрей Кошкин.

По состоянию на полдень 20 октября все попытки украинских войск продвинуться на херсонском направлении и расширить плацдарм были отражены, сообщает информированный источник ИА Регнум.

В десантной операции задействованы формирования морской пехоты, территориальной обороны, сил специальных операций и скандально известного подразделения «Кракен».

«В бой пошли многострадальные 35-я и 36-я бригады морской пехоты ВСУ, которые летом понесли серьёзные потери, пытаясь наступать в районе Великой Новосёлки на запорожском направлении. Потом они пропали, видимо, ушли на ротацию. Сейчас вернулись. Нюанс в том, что летом у них выбили подготовленные кадры, заменили их мобилизованными», — отмечает источник ИА Регнум.

Ранее отдельные формирования морской пехоты ВСУ и спецназа прошли десантную подготовку в Великобритании. Британия и США также взяли на себя экипировку морских пехотинцев, в частности поставки моторных лодок. В составе одной из партий помощи Вашингтон передал ВСУ десять скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac.

Однако пока западная подготовка и снаряжение не обеспечили ВСУ какого-либо существенного успеха. По последним данным с мест, десант не смог закрепиться в районе населённого пункта Крынки и теперь укрывается в лесопосадках вдоль берега Днепра. Противник не оставляет попытки высадиться на островах в пойме реки, но также неудачно.

По формированиям противника активно работает артиллерия, авиация ВКС сбрасывает корректируемые авиабомбы как по десанту ВСУ, так и по тылам. Однако решающую роль в битве за Днепр играют беспилотники.

«Накануне операции навезли очень много катеров, моторных лодок. Частично это лодки, которые передали США и Великобритания, есть и кустарщина. В общем, создали своего рода флотилию. С нашей стороны по катерам работают FPV-дроны, топят их. Задача — не давать перебрасывать подкрепления и снабжать десант. В целом потери противника очень большие, пока больше похоже на повторение «запорожского наступа», но только на Днепре», — добавляет источник.

Эксперты сходятся во мнении, что десантная операция вряд ли достигнет поставленных задач. После начала очередного обострения палестино-израильского конфликта Украина постепенно оказалась на задворках информационной повестки дня. Поэтому Киев идёт на очередные жертвы для создания медиа-картинки и привлечения внимания западной прессы.

Не в пользу ВСУ работает ряд факторов: рельеф местности, нехватка ресурсов. Наладить снабжение крупного десанта исключительно катерами будет крайне трудно, а малые диверсионные группы, скорее всего, не добьются существенного успеха.

«Две бригады морской пехоты, которые задействует ВСУ, этого в теории достаточно для захвата плацдарма. Но очень сомнительные перспективы у этой операции. Потому что мы были готовы к высадке десанта, эффекта неожиданности им добиться не удалось, а в затяжном противостоянии десант вряд ли сможет долго продержаться», — резюмирует Андрей Кошкин.

Чтобы изменить ситуацию на херсонском направлении в свою пользу, Киев может предпринять несколько шагов. Сохраняется угроза возможной высадки десанта на Кинбурнской косе. Для этой цели в Днепровском лимане реки Южный Буг были сосредоточены несколько десантных баржей и крупных судов.

Одно судно на днях было уничтожено российской авиацией при попытке выйти из лимана, однако угроза высадки со стороны Николаева и Очакова сохраняется.

Ещё один союзник российской армии — время. С приходом холодов форсирование реки станет ещё более трудной задачей, поэтому подразделениям российской армии остаётся уничтожать маршруты снабжения ВСУ, отрезая десант «от большой земли».