Новостные ленты мировых СМИ и социальные сети облетели кадры беспрецедентного события в мировой политике — американскому дипломату устроили бойкот прямо во время выступления. 18 октября на заседании Комитета ООН по правам человека в Женеве, когда представитель США Мишель Тейлор произносила речь, десятки человек (примерно половина присутствовавших в зале) встали, повернулись к ней спиной и продолжили так стоять.

Иван Шилов ИА Регнум

«США теряют уважение во всём мире», — сделал вывод журналист Сулейман Ахмед, опубликовавший эти кадры.

Позже некоторые участники этой акции объяснили, что поступили так в знак протеста против поддержки Соединёнными Штатами Израиля, проводящего операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа, в ходе которой наносит удары по гражданским объектам.

«О соблюдении каких прав человека она говорит, если буквально в это самое время нарушаются все основополагающие права жителей Палестины? У них сначала отнимали земли, теперь их дома превращают в руины, для них блокируют доступ гуманитарной помощи, а президент Байден говорит о том, что он в эти минуты вместе с Израилем. Вместе с Израилем что? — нарушает права человека? Но если так, то что в этой речи американской представительницы мне слушать?» — с недоумением воскликнул один из участников акции.

Нынешний виток обострения многолетнего конфликта на Ближнем Востоке разделил мировое сообщество на 3 части: a) тех, кто придерживается нейтральной позиции и пытается найти пути урегулирования ситуации, b) тех, кто встал на сторону Израиля и считает, что он имеет право на самооборону любыми методами, c) тех, кто поддерживает палестинцев, которые давно должны были в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН получить собственное государство.

США относятся к категории b, но, естественно, что среди членов Комитета по правам человека могут быть страны, занимающие противоположную позицию по ближневосточному вопросу, что они и продемонстрировали.

Однако говорить, что Штаты теряют уважение во всём мире, было бы преувеличением.

Как минимум часть делегатов-то осталась на своих местах и слушала речь Тейлор, а это половина присутствовавших. Да, никто не исключает, что среди государств, считающихся союзниками Вашингтона, есть недовольные его внешнеполитическим курсом, действиями и решениями, тем не менее те же европейцы продолжают покорно вводить санкции вслед за американцами, голосуют под их давлением так, как нужно, и не предъявляют каких-либо ультиматумов.

На самом же деле история, произошедшая в Женеве, может свидетельствовать о проблеме, имеющей гораздо более глубокие корни, и касается она не отношения других стран к США, а самих США как таковых.

Агентство Associated Press пишет, что протест устроили делегаты, приехавшие в частности из Пуэрто-Рико, Гуама, Гавайев, и это «десятки американских активистов, которые отстаивают права ЛГБТ, коренных народов, репродуктивные права и ведут кампанию против дискриминации».

Комитет по правам человека ООН регулярно проводит проверку соблюдения прав человека всеми странами, подписавшими Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года. Свою акцию активисты провели на первом за 9 лет обзоре ситуации в США, а встали в тот момент, когда Тейлор заявила, что Соединённые Штаты «подают пример своей прозрачностью, открытостью и скромным подходом к решению собственных проблем в области прав человека».

Ответы членов американской делегации на вопросы представителей комитета часто были бессмысленными, сказал директор программы по правам человека авторитетной неправительственной организации «Американский союз гражданских свобод» Джамиль Даквар.

«Казалось, что ответы, генерируемые искусственным интеллектом, были бы более качественными», — добавил он.

В свою очередь, исполнительный директор общественной группы «Альянс Сан-Диего» Андреа Герреро заявила: «[Выступление США в ООН] глубоко разочаровывает. По этой причине мы протестовали».

Как же так, получается, бойкот Тейлор устроили свои же?

«Американский союз гражданских свобод» и «Альянс Сан-Диего» — это организации, базирующиеся в США (в Нью-Йорке и Сан-Диего соответственно) и провозгласившие своей задачей улучшение ситуации с соблюдением равных прав человека в стране. Пуэрто-Рико, Гуам, Гавайи — это часть Соединённых Штатов.

Пуэрто-Рико и Гуам имеют статус неинкорпорированной организованной территории США, т.е. в состав страны не входят, но управляются Вашингтоном (вопросами обороны, внешней политики и местного законодательства занимается Конгресс США, а исполнительная власть принадлежит губернатору). Фактически местное население живёт на правах колониально зависимых граждан: на местное население не распространяются социальные программы, действующие в США, однако руководство этих территорий должно выполнять все принятые американским Конгрессом законодательные акты. В палате представителей регионы имеют по одному комиссару-резиденту, но он не обладает правом голоса при принятии решений государственного характера.

В отличие от Гуама, где хоть и существует движение за независимость от США, но большинство населения предпочитает сохранить нынешний статус только с более широкой автономией, в Пуэрто-Рико шесть раз проходил референдум по вопросу «необходимо ли принять Пуэрто-Рико в состав США в качестве штата?». Свыше 50% избирателей отвечали «да». Вот только эти результаты не носят юридически обязательного характера, последнее слово остаётся за Конгрессом, который должен утвердить итоги голосования.

Например, в 2017 году против изменений выступила Республиканская партия, опасаясь, что пуэрториканцы станут полноправными гражданами страны и будут поддерживать демократов на выборах президента и Конгресса.

Для Пуэрто-Рико, где почти половина населения живёт за чертой бедности, экономика в сложном положении (за 2015 и 2016 годы власти объявляли дефолт 4 раза), получение статуса штата США позволило бы решить множество финансовых и социальных проблем.

В частности, можно было бы воспользоваться процедурой банкротства (как Детройт в 2012 году) и реструктурировать долг, а американские компании, работающие в Пуэрто-Рико, продолжали бы пользоваться налоговыми преференциями (мощный импульс к развитию промышленного сектора), отменёнными больше 10 лет назад.

Только вот Вашингтон всё устраивает в нынешней ситуации, ведь неинкорпорированной организованной территории можно выделять меньше денег.

Впрочем, статус штата США тоже не панацея от всех болезней, как показал пример Гавайев, также участвовавших в бойкоте Тейлор.

Летом остров охватили страшные лесные пожары, бедствие национального масштаба, город Лахайна на острове Мауи был выжжен дотла, местные жители каждый день взывали к центральным властям с просьбой помочь, но президент страны Джо Байден прилетел лишь спустя две недели. Вместо того чтобы прибыть на место катастрофы как можно оперативнее, глава государства предпочёл отдыхать на пляжах Делавэра.

Когда Байден всё-таки добрался до Гавайев, его ждал совершенно не радушный приём: акции протеста, плакаты и крики в духе «уже слишком поздно, убирайся отсюда, спасибо, что ничего не сделал!»

Более того, вместо того чтобы запросить у Конгресса финансирование на восстановление пострадавшего региона, Байден в те дни предпочёл попросить у законодателей одобрить выдачу $24 млрд для Украины.

Поэтому не удивительно, что даже американские граждане становятся к такой политике вашингтонской администрации спиной.