Визит президента США Джо Байдена в Израиль 18 октября похоронил надежду на деэскалацию вокруг Газы. Теперь нет сомнений, что этот конфликт выйдет на новый еще более кровопролитный виток.

Иван Шилов ИА Регнум Нетаньяху и Байден

У премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху существовала развилка в дальнейших действиях.

Он мог, как бы это цинично ни звучало, воспользоваться трагедией в Газе, когда удар по больнице привел к большим жертвам и вызвал масштабные антиизраильские протесты не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире, отказаться от проведения наземной операции и начать постепенную заморозку конфликта, чтобы минимизировать риски для самого Израиля.

К тому времени президент Палестинской автономии Махмуд Аббас уже отказался от встречи с Байденом и лидерами Египта и Иордании, которые были запланированы в тот же день в Аммане. Сама Иордания объявила, что четырехсторонний саммит полностью отменен, а король Абдалла II назвал нападение на больницу «отвратительным военным преступлением, которое нельзя игнорировать», возложив всю вину на Израиль.

Давние партнеры США, в том числе ОАЭ, которые в 2020 году нормализовали отношения с Израилем, и Саудовская Аравия, которая также рассматривала возможность установления связей с еврейским государством, осудили Израиль. Фоном для такого решения послужили протесты, бушевавшие по всему региону, в том числе в Ливане, где Госдепартамент во вторник санкционировал выезд некоторых сотрудников посольства и рекомендовал американцам не посещать многие ближневосточные государства.

«Шок и ярость». Вашингтон обещает Тель-Авиву любую поддержку

Однако визит Байдена в Израиль и его заверения в поддержке со стороны США фактически любых действий ЦАХАЛ заставили Нетаньяху придерживаться наиболее эскалационного сценария и продолжить подготовку к проведению наземной операции в Газе.

Байден от имени Соединенных Штатов озвучил те нарративы, которые открывают Израилю двери для использования тех же методов для подавления ХАМАС, что Соединенные Штаты использовали в борьбе против ИГИЛ, когда во время зачистки иракского Мосула было убито 40 тыс. гражданских лиц.

В частности, подчеркивалось, что атака ХАМАС была тем же самым, что и события 11 сентября для США, и что ХАМАС ничем не отличается от ИГИЛ* и у Израиля есть моральный долг не только ответить на нападение ХАМАС, но и искоренить эту группировку, невзирая на последствия.

«Шок, боль, ярость — всепоглощающая ярость», — сказал Байден в Тель-Авиве, сравнив нападение ХАМАС на Израиль 7 октября и террористические атаки 11 сентября на США.

Хотя, как может показаться, президент США призвал и к определенной сдержанности:

«Я понимаю. Многие американцы это понимают, — сказал Байден. — Вы не можете смотреть на то, что здесь произошло… И не кричать о справедливости. Пока вы чувствуете эту ярость, не поддавайтесь ей».

Тем не менее основные события произошли в преддверии визита Байдена, который лишь поставил точку в выстраиваемой Вашингтоном линии по содействию Израилю в уничтожении ХАМАС и фактически в решении палестинского вопроса в секторе Газа.

Напомним, что перед приездом в Израиль хозяина Белого дома эту страну 16 октября посетил госсекретарь Энтони Блинкен. Он принял участие в заседании военного кабинета Израиля, созданного на прошлой неделе.

Это был беспрецедентный шаг, который продемонстрировал роль Соединенных Штатов в нынешнем конфликте. Теперь Вашингтон из обычного союзника Израиля превращается в непосредственного участника конфликта, принимая решения совместно с руководством еврейского государства и разделяя за них ответственность.

Сергей Корсун ИА Регнум

Блинкен присутствовал на семичасовом совещании с высшим руководством обороны Израиля после раунда челночной дипломатии в регионе. Там он попытался убедить государства Ближнего Востоке занять благожелательную для Тель-Авива позицию, а также прозондировать настроение в ведущих ближневосточных столицах. Свою точку зрения по поводу возможных рисков в случае проведения наземной операции в секторе Газа, которую Соединенные Штаты готовы всячески поддерживать, госсекретарь должен довести до «кабинета войны» Израиля.

О поддержке Израиля говорил и министр обороны США Ллойд Остин, который встретился с военным и оборонным руководством этой страны 13 октября. Глава Пентагона также подтвердил, что США продолжат снабжать Израиль необходимыми боеприпасами, средствами ПВО и иными видами вооружений, а также увеличат свою средиземноморскую группировку за счет второго авианосца, ракетных эсминцев и прочих боевых кораблей.

Газа, Ливан, Сирия — далее везде…

Безусловно, смысл подобных усилий Вашингтона заключается в том, чтобы предусмотреть все возможные сценарии развития конфликта в случае вмешательства в него «Хезболлы» и иных проиранских группировок, действующих в Сирии (САР).

В данном контексте следует обратить внимание, что наращивание американской группировки в восточном Средиземноморье нацелено также на проведение операций в САР. В случае вовлечения в конфликт «Хезболлы» и проиранских группировок велика вероятность того, что боевые действия могут развернуться и на сирийской территории. Напомним, что военные соседствуют с проиранскими формированиями на северо-востоке страны, а Израиль продолжает наносить удары по военным объектам в Сирии.

Поэтому риск распространения конфликта на сирийскую землю достаточно высок. Тем более что для сил проиранской оси сопротивления нет никакой разницы между США и Израилем (что ясно из их лозунга: «Аллаху акбар, Аллаху акбар, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие иудеям, победа ислама»).

Также не исключено, что в ответ на начало наземной операции в Газе ударам могут подвергнуться и американские военные объекты в Ираке.

В частности, американские военные сбили один из беспилотников и повредили еще один перед рассветом в среду на авиабазе Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар. Позднее в тот же день третий беспилотник атаковал американский персонал в северном Ираке, в результате чего никто не пострадал, как сообщило Центральное командование США в пресс-релизе.

О своей ответственности заявила иракская шиитская группировка «Катаиб Хезболла» (не путать с ливанской), которая со слов ее руководства уже нанесла удар по базам США в Ираке.

«Операция иракского сопротивления против американцев началась с нападения на их военные базы. Американцы являются главными партнерами в убийствах жителей Газы, и они должны заплатить цену. Сегодня сопротивление нанесло первый удар, и операция продолжает расширяться», — заявил военный представитель «Катаиб Хезболла» 18 октября.

При этом в самих американских СМИ акцент делается на якобы миротворческие усилия США, направленные на то, чтобы «смягчить» положение населения Газы и оказать влияние на Нетаньяху в том, чтобы воздерживаться от чрезмерного применения силы против гражданских объектов.

Египет не хочет быть соучастником новой «катастрофы»

В частности, обращается внимание, что якобы большая часть нынешних усилий администрации США направлена на выяснение целей предстоящей наземной операции Израиля в Газе и обеспечение того, чтобы Израиль позволил гуманитарной помощи попасть в анклав.

Также подчеркивается, что наряду с продолжающейся подавляющей поддержкой Израиля и его права на самооборону Байден предостерег Израиль от оккупации сектора Газа в воскресном интервью программе CBS «60 минут».

Тем не менее проблемы для Израиля при оккупации Газы возникнут только в случае, если ее население останется на местах. Если же Тель-Авиву удастся выдавить население анклава в соседние страны, то и все проблемы будут сняты. И это является вполне реальным сценарием, конечно при условии успехов ЦАХАЛ в подавлении сопротивления ХАМАС и «Палестинского исламского джихада».

Однако проблемой остается позиция Египта, который отказывается принимать палестинских беженцев из Газы.

Согласно многочисленным достоверным сообщениям, первоначально Соединенные Штаты пытались убедить Египет принять миллион беженцев из сектора Газа.

Издание «Аль-Ахбар» сообщило, что США пытались координировать свои действия с ООН и «международными организациями, получающими финансирование от ЕС», чтобы убедить Каир открыть погранпереход Рафах для палестинских беженцев.

Речь даже могла идти фактически о прямой взятке. Так, США обещали предоставить Египту значительное финансирование, превышающее 20 млрд долларов, если тот согласится на прием беженцев.

Тем не менее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в преддверии президентских выборов в этой стране решил воздержаться от подобных рискованных шагов.

«Перемещение палестинцев из сектора Газа в Египет означает, что такое же перемещение произойдет и с палестинцами с Западного берега в Иордании», — предупредил президент ас-Сиси.

«Впоследствии палестинское государство, о котором мы говорим и о котором говорит мир, станет невозможным — потому что земля есть, а народа нет. Поэтому я предупреждаю об опасности этого вопроса».

Для того чтобы убедить Египет принять палестинцев, которых Израиль будет вытеснять из Газы, в Каир в среду приезжал и канцлер ФРГ Олаф Шольц. То есть Берлин в данном случае синхронизировал свою поддержку Израиля с Соединенными Штатами, взяв на себя определенный «фронт работ» и продолжая оказывать давление на Египет по вопросу приема беженцев.

ТАСС/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Военная техника Израиля на границе с сектором Газа

Египет таким образом оказался в весьма сложном положении. Отказ принимать беженцев может быть представлен как антигуманный акт.

С другой стороны, если Каир согласится открыть Рафах для свободного пропуска палестинских беженцев, то он, по сути, станет соучастником новой «Накбы» (то есть «катастрофы», как палестинцы называют исход из арабов из Палестины после ее оккупации Израилем в конце 40-х годов и после 1967 года), способствуя изгнанию палестинцев из Газы.

В то же время для Египта это также не предвещает ничего хорошего.

После этого не только проблема миллионов беженцев из Газы станет головной болью Каира, но и проблема ХАМАС окажется уже не израильской, а египетской, так как сторонники ХАМАС переместятся в Египет вместе с беженцами.

Напомним, что ХАМАС близок к организации «братья-мусульмане»*, палестинским филиалом которой он являлся до 2018 года, в то время как нынешний президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пришел к власти после свержения правительства страны, состоящего из египетских «братьев-мусульман»*.

В связи с этим Ас-Сиси не нашел ничего лучшего, как предложить Шольцу переселить жителей Газы в израильскую же пустыню Негев на время боев в этом палестинском анклаве, а затем вернуть их обратно. Это встретило весьма негативную реакцию «арабской улицы».

Региональные последствия кризиса: Глобальный Юг против Вашингтона

В свою очередь продолжающиеся выступления в арабских странах, вызванные ударом по больнице в Газе, дали определенные результаты и заставляют руководство этих государств занять более пропалестинскую и антиизраильскую позицию. Хотя пока это касается прежде всего их риторики.

В целом же не стоит ожидать, что эти протесты приведут к новой «арабской весне», так как они канализированы в антиизраильское и антиамериканское русло, хотя и могут подтолкнуть правительства арабских стран перейти от слов к делу в отношении Израиля.

Если начнется наземная операция с десятками тысяч убитых палестинцев, то риски реакции арабских столиц возрастают. Но и в этом случае сценарий 1973 года, когда король Саудовской Аравии Фейсал ввел эмбарго на поставки нефти в США, кажется маловероятным.

В то же время арабские страны в нынешних условиях если и не готовы полностью отказаться от продолжения нормализации отношений с Израилем, то как минимум поставили этот процесс на паузу и будут наблюдать за дальнейшим развитием событий. И в данном случае полный пересмотр их планов по восстановлению связей с Тель-Авивом может быть вполне реальным.

Таким образом, региональные последствия стали серьезным ударом по администрации Байдена, которая несколько недель назад, казалось, была близка к заключению исторического соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией и чей советник по национальной безопасности недавно хвастался, что на Ближнем Востоке стало «спокойнее», чем за последние два десятилетия.

В более широком контексте открытое выступление США в поддержку Израиля лишь увеличило число противников Вашингтона на Глобальном Юге и сделало трещины между Западом и не-Западом еще более глубокими.

С другой стороны, на нынешнем витке эскалации шиитская ливанская группировка «Хезболла», а не суннитские государства, внесла наибольший и реальный вклад в поддержку палестинского сопротивления. В настоящий момент Израиль в качестве реальной для себя угрозы рассматривает возможность полномасштабного вовлечения «Хезболлы» в конфликт.

В том числе поэтому ЦАХАЛ пока не перешел в наступления на Газу, так как ему необходимо обезопасить себе от атак из Ливана, в том числе получив соответствующие заверения от Вашингтона, касавшиеся поддержки.

«Хезболле» удаётся сохранять необходимый уровень напряженности на северном фронте, где так или иначе продолжается обмен огнем и пока именно эта группировка заставляет Израиль отвлекать силы от Газы, сосредотачивая их на севере страны.

*Организация, запрещенная в Российской Федерации.