Президентская гонка в США становится всё более хаотичной. Одного кандидата в президенты — Дональда Трампа — кошмарят уголовными делами. Второй — нынешний президент Джо Байден — пытается переизбраться на следующий срок, не приходя в сознание. На этом фоне появляется всё больше альтернатив в виде независимых кандидатов в президенты, которые могут радикально перевернуть все электоральные расклады на предстоящих выборах.

Иван Шилов ИА Регнум

Американская избирательная система с момента своего основания тяготела к двухпартийности. Этому благоволил сам выборный процесс, ведь в США, как и во всех других англосаксонских странах, действует мажоритарный принцип. Законодатели избираются от отдельных округов, а не по партийным спискам и пропорциональной системе. Поэтому редко кому удаётся куда-то избраться, если он не имеет поддержки одной из двух основных партий.

Сами партии в ходе истории менялись — это были и федералисты, и виги, а затем уже раскол проходил между демократами и республиканцами. Менялись и их идеологические различия, но двухпартийность как таковая почти всегда сохранялась. Хотя ей периодически бросали вызов отдельные силы или кандидаты, стремящиеся «взломать» политическую систему США.

Как правило, никому это не удавалось.

Независимые кандидаты не побеждали на президентских выборах, лишь изредка избирались в Конгресс и чаще имели представительство на местном уровне. Но они нередко становились «спойлерами», меняя ход предвыборной гонки.

Самым ярким примером стала кампания отставного президента Тедди Рузвельта.

Он отработал полтора срока в Белом доме и потом не стал переизбираться на новый. Однако в дальнейшем Рузвельт разочаровался в политике своей же республиканской партии. И в 1912 году пошёл на выборы как независимый кандидат от созданной им же прогрессивной партии.

Рузвельт, конечно, не выиграл, но обеспечил победу демократам и Вудро Вильсону.

Похожим образом сложилась судьба другого несистемного политика — миллиардера, сделавшего состояние в IT-индустрии, Росса Перо. В 1992 году он бросил вызов двухпартийной системе, выдвинувшись на президентские выборы. Перо предлагал избирателям вернуться к протекционизму ради сохранения рабочих мест в США, а также сбалансировать бюджет и разобраться с госдолгом.

В какой-то момент — весной 1992 года — Перо по рейтингам обходил и тогдашнего президента Джорджа Буша-старшего, и кандидата от демократов Билла Клинтона. Однако в самый ответственный момент Перо удумал вдруг выйти из гонки. И затем вновь стал кандидатом в канун самих выборов в октябре 1992 года. Ему удалось стать первым и пока что единственным независимым кандидатом, которого допустили к президентским дебатам между демократами и республиканцами.

Однако долгое выбывание Перо из предвыборной схватки не пошло ему на пользу, поэтому он и проиграл. Будь его кампания проведена чуть более грамотно, Перо вполне мог иметь шансы на выигрыш. В итоге он стал лишь спойлером для республиканцев, получив 18% и обеспечив победу Клинтону.

В дальнейшем сам Перо отрицал тот факт, что он как-то повлиял на ход выборов. Ведь за него проголосовало примерно равное количество избирателей-республиканцев и демократов. Однако Перо свою кампанию посвятил критике статус-кво, и с ней тогда ассоциировались именно республиканцы и Буш-старший, кому это точно не пошло на пользу.

В дальнейшем скандалы с кандидатами-спойлерами происходили и в 2000 году, и в 2016-м. В первом случае несистемный левый активист Ральф Надер от зелёной партии отобрал небольшой процент голосов от демократов и обеспечил победу Джорджу Бушу-младшему. Во втором случае опять же зелёный кандидат Джилл Штейн стала спойлером Хиллари Клинтон и помогла выиграть Трампу.

В 2020 году возмущались уже республиканцы — тогда кандидата от зелёных не допустили до выборов во многих штатах. Зато в бюллетенях присутствовала представительница либертарианцев, которая могла стать спойлером уже для Трампа. Но события тех выборов могут померкнуть с тем, что ждёт Америку в 2024 году.

Первым независимым кандидатом, объявившим о выдвижении, стал левый философ и гражданский активист Корнел Уэст. Его предвыборная платформа — это критика неолиберализма и милитаристской повестки. Он призывает левое крыло демократов не голосовать за Байдена, ведь тот ведёт политику, выгодную лишь крупным корпорациям и ВПК.

Уэст сравнивает Трампа и Байдена как выбор между «фашистской катастрофой» и «неолиберальным бедствием». И на фоне усталости американцев от войны на Украине рейтинги Уэста достигают приличного для несистемных кандидатов в США уровня в 4–5%.

Не менее знаковым стало объявление Роберта Кеннеди — представителя самого известного политического клана страны — сняться с праймериз Демократической партии и пойти на выборы как независимый кандидат. На праймериз у Кеннеди особых шансов не было — его рейтинги колебались в районе 15–20%, и он сильно отставал от Байдена.

Ringo Chiu/Global Look Press Кандидат в президенты от Демократической партии Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший

На основных же выборах уровень поддержки Кеннеди достигает 10–15%. Никому из независимых кандидатов после выборов 1992 года и успеха Перо не удавалось получить такой значимый результат. Кеннеди может претендовать и на участие в президентских дебатах вместе с Байденом и Трампом, если они, конечно, будут проводиться.

Уэст является очевидным спойлером для Байдена. А вот с Кеннеди всё сложнее.

Он хоть формально и относит себя к Демпартии, но идеологически часто соприкасается и с республиканцами. Кеннеди также не любит трансгендеров, принудительную вакцинацию или войну на Украине, что не так уж сильно отличается от предвыборной риторики Трампа.

Опросы фиксируют, что в случае участия Кеннеди в выборах и Трамп, и Байден потеряют значимый процент голосов.

Если Кеннеди может рассчитывать на 14%, то Трамп на 33%, а Байден на 31%. Трамп в таком случае всё равно оказывается впереди всех. Но без Кеннеди отрыв Трампа от Байдена становится сильнее, достигая даже 10 пунктов, 52% против 42%, в отдельных опросах.

Кроме Кеннеди и Уэста участие в президентских выборах может принять и некий центристский кандидат.

В США появилось движение «No Labels» — «Без ярлыков». Его активисты стремятся бороться с расколом и политической поляризацией страны. Они хотят выдвинуть какого-то кандидата умеренных взглядов, предлагая фигуры вроде сенатора-демократа Джо Манчина или республиканца Митта Ромни.

Это ещё сильнее раздробит предвыборную поляну Америки в 2024 году.

Причём появление новых кандидатов происходит не само по себе. Американцы в массе своей уже устали от повестки обеих основных партий, которые постоянно сменяют друг друга в Вашингтоне, но жизнь страны, как правило, лучше не становится.

Ситуацию осложняет и то, что в 2024 году США может ждать повторение предыдущих выборов с очередной схваткой Байдена и Трампа. Они оба имеют колоссальные антирейтинги, но при этом скорее всего победят на партийных праймериз.

Так что неудивительно, что в недавнем исследовании Gallup сразу две трети американцев объявили об открытости к поддержке независимого кандидата, не связанного с республиканцами или демократами.

Вероятно, в итоге большинство американцев всё равно будет вынуждено поддержать представителя одной из двух основных партий. Но явно наберёт сильно меньше 50% в случае участия в выборах четырёх или пяти сильных кандидатов. И это моментально поставит под вопрос легитимность нового президента, за которого могут проголосовать всего 35% или 40% избирателей.

Проигравшая сторона вновь не признает итоги выборов и выведет своих сторонников на улицы протестовать, а возможно, что и громить и грабить. Америка погрузится в очередной масштабный внутриполитический кризис, без которого не обходятся все последние выборы. Но с каждым из них раскол страны только усиливается, а политическая система становится всё более дисфункциональной.

Это заставляет весь остальной мир задаваться одним-единственным вопросом: «Насколько её ещё хватит и в какой момент она окончательно пойдёт вразнос?»