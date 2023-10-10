Последняя неделя накануне дня голосования (15 октября) на выборах в Сейм и сенат Польши открылась с телевизионных «дебатов», организованных правительственным телеканалом TVP. В них приняли участие представители шести политических сил. Сам формат «дебатов» при этом дискуссий не подразумевал.

Иван Шилов ИА Регнум

От правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) в студии присутствовал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, от «Гражданской платформы» — ее председатель Дональд Туск, от «Новых левых» — депутат Джоанна Шеринг-Вельгус, от «Третьего пути» — лидер движения «Польша 2050» Шимон Холовня, от «Конфедерации» — депутат Кшиштоф Босак и от «Беспартийного самоуправления» — Кшиштойф Май.

Партийным представителям было предложено ответить на шесть вопросов, на каждый отводилось не более минуты. При этом сами вопросы иногда зачитывались дольше, чем длился ответ. Формулировки вопросов подыгрывали правящей партии.

«Не инфляция, не неудачная судебная реформа, блокирующая выплату средств из европейского Фонда восстановления экономики, не международная политика, которую Польша должна проводить в условиях всё более усложняющейся геополитической реальности, а приватизация лесов, реформа пенсионного возраста, которую никто не планирует, или планы на оборону от 2011 года, частично раскрытые PiS, таковы были темы единственных в нынешней избирательной кампании дебатов, — пишет газета Rzeczpospolita. — Важным было не то, насколько актуален вопрос, а то, можно ли его представить в виде дихотомии: «Гражданская платформа» делает всё неправильно, «Право и Справедливость» — всё правильно».

Поэтому «дебаты» в основном сосредоточились на обмене оскорбительными репликами в адрес друг друга со стороны бывшего премьера Туска и действующего Моравецкого. Остальные участники старались в отведенное время представить свои собственные программы, не ограничиваясь нападками на правящую партию.

По мнению ряда комментаторов, эта тактика позволила «немного» выиграть «Третьему пути», «Конфедерации» и «Новым левым». Но этот вывод пока не кажется очевидным.

Во время трансляции «дебатов» не прозвучало чего-то нового или сенсационного, что могло бы поколебать настроения неопределившихся избирателей в ту или иную сторону. Часовой эфир на такое не способен.

Похоже, что какие-то сдвиги в настроениях польских избирателей будет определять внешнеполитическая конъюнктура.

Для «Права и Справедливости» она стала более удачной после атаки движения ХАМАС на Израиль, поскольку затрагивает ключевые в послании PiS темы — миграционные кризисы и безопасность.

Правящая партия позиционирует себя стойким борцом с нелегальными мигрантами. В заслугу себе она ставит строительство забора на польско-белорусской границе против беженцев и борьбу с новым миграционным соглашением, продвигаемым в Европейском союзе, которое обяжет страны — члены ЕС или принимать мигрантов, или платить за каждого, кому будет отказано во въезде.

На фоне палестино-израильского конфликта «Право и Справедливость» получила свежий ветер в паруса. Как заявил Моравецкий, если Израиль «очень сильно ударит по сектору Газа, будет еще одна огромная волна нелегальной миграции».

Выступая в студии Польского агентства печати, депутат Европейского парламента от PiS Адам Белян подчеркнул, что для Польши «последствия будут только негативными». Он призвал в этой связи, во-первых, уделить особое внимание обеспечению безопасности на польско-белорусской границе, чтобы Москва и Минск не организовали там «новый канал переправки мигрантов».

Во-вторых, предположил депутат, в ЕС будет «возрастать давление с целью обеспечить соблюдение механизма принудительного переселения (беженцев — С. С.), принятого на прошлой неделе Европарламентом и Европейским советом, и здесь нам нужны решительные действия со стороны нашего правительства».

Оппозиция пытается отвечать.

Рассуждая о том, что произошло в Израиле, лидер входящей в коалицию «Третий путь» Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш привел аналогии.

«Власть имущие занимались внутренними спорами, — сказал он в эфире телеканала Polsat News. — Там происходит разрушение судебной системы. Вероятно, спецслужбы больше занимались оппозицией и внутренними делами, а не внешней безопасностью. Это напоминает то, что происходит в Польше».

По его мнению, польские спецслужбы больше заняты «политическими играми», а «вопросами безопасности занимаются дилетанты». В стране виден внутренний конфликт и отсутствие диалога, ответственность за это несут те, кто находится у власти. Косиняк-Камыш пожелал, «чтобы это никогда не закончилось в Польше так, как это закончилось в Израиле».

Посмотрим, сможет ли «Право и Справедливость» эффективно использовать внешнеполитический фактор в последнюю неделю избирательной кампании. Пока же последние социологические опросы показывают не самую плохую для нее картину.

Проведенный 5 — 7 октября исследовательским агентством IBRiS для Polsat News опрос дает следующие показатели.

За правящую партию хотят проголосовать 34,6% (+ 2,2% с предыдущего опроса), за «Гражданскую платформу» — 27,9% ( — 2,7%), за «Новых левых» — 11,4% (+ 1,5%), за «Конфедерацию» — 7,7% ( — 1,8%). 8,1% респондентов заявили, что еще не знают, за кого будут голосовать.

Что благоприятствует PiS, так это падение рейтингов коалиции «Третий путь» до 7,6%. Для того чтобы попасть в Сейм, ей нужно перевалить за 8%. В случае провала коалиции главным приобретателем депутатских мест станет правящая партия.