Драматичные события в Израиле с началом нового конфликта с сектором Газа тут же привели к политическому расколу на Западе. Официальные лица говорят формальные слова поддержки в отношении Израиля. Но растущая часть политического класса, особенно среди представителей левых и либеральных сил, начинает открыто задавать вопросы о необходимости и дальше помогать еврейскому государству.

Иван Шилов ИА Регнум

Политические баталии вокруг Израиля идут в западных странах уже не первое десятилетие.

Там всегда имелись и ярые сторонники еврейского государства — среди них особенно выделяются республиканцы в США. Были и противники — например, левые и антивоенные партии Европы. Но сейчас на фоне серьёзных потрясений и кризисов вкупе с демографическими изменениями этот раскол резко усиливается.

Скажем, в США в 2022 году доля сторонников Израиля, по данным опросов Gallup, упала до рекордно низкого уровня в 54%.

Это всё ещё больше половины, но меньше, чем две трети, которые поддерживали Израиль ещё лет 10 назад. В то же время доля сторонников Палестинской автономии, наоборот, выросла до рекордно высокого уровня в 31%.

В основном эти тренды связаны с переменой настроений внутри демократической партии. На текущий момент впервые в истории большинство избирателей демократов — 49% против 38% — поддерживают скорее палестинских арабов в конфликте, нежели израильтян.

Объясняется это и принятием новой культурной повестки с борьбой с «колониализмом», и «белыми привилегиями». И демографическими изменениями, ведь электорат Демпартии становится всё более этнически разнообразным с притоком мигрантов, в том числе мусульман с Ближнего Востока и из Африки, не любящих Израиль.

Республиканцы же в массе своей продолжают во всём поддерживать Израиль. Как и многие демократы в Вашингтоне, за исключением либеральной фракции законодателей, которые уже открыто называют Израиль «страной апартеида» и требуют от него убрать свои поселения с палестинских территорий.

Проявляется и явный поколенческий разрыв.

Американцы старшего поколения по старинке относятся к Израилю положительно. А вот больше половины американской молодёжи рассматривают еврейское государство в негативном свете. Поэтому со сменой поколений в вашингтонской политике отношение к Израилю будет существенно меняться.

Но даже и сейчас наблюдается определённое охлаждение в отношениях США и Израиля.

Дональд Трамп по праву называет себя одним из самых произраильских президентов в истории страны. Про Джо Байдена такого сказать точно нельзя. Он довольно негативно относится к нынешнему правому правительству Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху.

Госдепартамент в начале 2023 года уличали в спонсировании многочисленных протестов против судебной реформы Нетаньяху, а сам Белый дом выступал с критикой израильских правых.

К тому же Байден за спиной у Израиля пытался вести переговоры с Ираном, что вызывало очень негативную ответную реакцию уже со стороны Нетаньяху.

Байден возобновил выплату гуманитарной помощи палестинцам в размере 300 миллионов долларов ежегодно. А в ходе договорённостей с Ираном Белый дом согласился разморозить 6 миллиардов долларов денег Тегерана вместе с обменом заключённых и в ответ на обещания замедлить программу по обогащению урана.

Теперь за это Байдена всячески шельмуют республиканцы, считая именно его «политику умиротворения» с Ираном ответственной за начало войны в Израиле.

Впрочем, сами республиканцы нынче мало на что могут повлиять. Конгресс находится в состоянии паралича с отставкой спикера и баталиями вокруг фигуры его преемника. Поэтому выделить какую-то значимую помощь законодатели попросту не могут. Хоть Пентагон и способен передать Израилю что-то из своих запасов вроде ракет для систем ПВО.

К тому же Байдена обвиняют и в неспособности отследить потоки оружия, которые из Афганистана и Украины могли дойти до палестинцев и быть использованы в войне с Израилем — в частности, ПЗРК и винтовок. Белый дом до сих пор официально не признаёт факты утечек оружия из той же Украины, поэтому никак оправдаться не может.

Под вопросом теперь и будущее всей ближневосточной политики Вашингтона.

Ведь ещё начиная с Трампа США стремились заключить союз между Израилем и монархиями Персидского залива против Ирана. Как раз незадолго до начала конфликта Эр-Рияд готов был пойти на такой союз в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Но сейчас ближневосточные монархии не имеют другого выбора, кроме как поддержать палестинцев. На фоне ухудшения отношений Байдена и с Эр-Риядом это может привести к очень серьёзному подрыву позиций США во всём регионе. Не говоря уже про возможный рост цен на нефть, что приведёт к взлёту стоимости топлива в Америке и неизбежной рецессии.

Пока политики в Вашингтоне спорят друг с другом, сторонники и противники Израиля среди простых американцев вывалили на улицы и начали выяснять отношения.

Масштабные потасовки произошли на Таймс-Сквер в Нью-Йорке — там схлестнулись сторонники палестинцев в лице активистов движения Демократических социалистов Америки, а также произраильские активисты. Похожие акции прошли в Соединённом Королевстве, Канаде и европейских странах.

В поддержку палестинцев выступило и левое крыло лейбористской партии в Великобритании, и вторая по представительству в Национальной ассамблее партия «Непокорённая Франция» под руководством Жан-Люка Меланшона.

Но важнее даже не столько сами политики, подстраивающиеся под мнение своего электората, сколько стремительно меняющаяся демография. Доля мигрантов из мусульманских стран на Западе постоянно растёт, и это будет создавать ощутимые проблемы для произраильского лобби.

В США лоббисты Израиля уже в основном пытаются работать только с республиканцами. Кандидаты в президенты, будь то Трамп или его оппоненты на праймериз, все как один обещают усилить поддержку Израиля и бороться с палестинцами или Ираном, который обвиняют в организации нынешней атаки.

Трамп на текущий момент обходит Байдена по рейтингам с приличным отрывом, поэтому вероятность его победы на выборах в ноябре 2024 года вполне реальна.

Возвращение Трампа к власти станет очень хорошим сигналом для Израиля, но, возможно, не для премьера Нетаньяху.

Ведь тот умудрился рассориться с Трампом в конце 2020 года, когда стал одним из первых мировых лидеров, признавших итоги скандальных выборов в США и победу Байдена. Трамп таких «предательств» не забывает, и он точно будет ставить этот вопрос на переговорах с Нетаньяху, требуя уступок и извинений.

Но до выборов в США больше года, и за это время ещё многое может поменяться. И Израиль на фоне внутриполитических кризисов может завязнуть в войне в секторе Газа. И ближневосточные монархии могут окончательно рассориться с Байденом и Нетаньяху, переориентировавшись на кооперацию с Россией и Китаем.

Ну и даже в случае возвращения Трампа он лишь на четыре года отсрочит неизбежное.

Отношение к Израилю в США существенно ухудшается, двухпартийный консенсус уже подорван. И в среднесрочной перспективе это может привести к изоляции Израиля в регионе, что уже поставит под вопрос само существование еврейского государства.