Индия, Бразилия и государства Южной Африки должны быть представлены в Совете Безопасности ООН, а их вес при принятии ключевых международных решений должен возрасти, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

ТАСС/ Albin Lohr-Jones/Pacific Press via ZUMA Wire

«В Совете Безопасности ООН должны быть представлены такие страны, которые приобретают значительный вес в международных делах и просто в силу своего потенциала и имеют возможность, и оказывают влияние на решение ключевых международных вопросов», — указал российский лидер.

Совет Безопасности состоит из пяти постоянных членов (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай), обладающих правом вето, и десяти непостоянных членов, избираемых на двухгодичный срок. В их число сегодня входят Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария, Эквадор и Япония.

Согласно статье 24 устава ООН, на Совет Безопасности возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Однако сегодня орган, созданный еще в 1945 году, часто подвергается критике с призывами пересмотреть как его состав, так и правила применения права вето его постоянными членами. На фоне многочисленных текущих международных конфликтов и неспособности ООН урегулировать их проблема преобразования Совета Безопасности звучит еще актуальнее.

С одной стороны, попытки модернизировать международный институт связаны с тем, что текущие политические реалии в мире требуют дать голос развивающимся странам с учетом их растущей роли в мировой политике. Реформа Совбеза прошла лишь один раз, еще в 1963 году, когда количество участников органа было увеличено с 11 до 15. Тогда это объяснялось необходимостью обеспечить развивающимся странам возможность участия в работе СБ — этот аргумент актуален и сегодня.

«Международная система управления застряла во времени, для этого достаточно взглянуть на Совет Безопасности ООН или Бреттон-Вудскую финансовую систему. Они отражают политические и экономические реалии 1945 года, когда многие государства, находящиеся в этом зале, находились под колониальным господством. Мир изменился, а наши институты — нет. Мы не можем эффективно отвечать на проблемы, так как институты не отражают мир таким, какой он есть», — сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре этого года.

Однако нужно отметить, что позиция стран Запада во многом ангажирована, а западные политики, выступающие за реформу Совбеза, во многом преследуют цель ограничения влияния России в Организации Объединенных Наций. Их усилия направлены не столько на увеличение эффективности ООН и Совета Безопасности, сколько на решение политического конфликта Запада с Россией — в свою пользу, разумеется. При таком подходе Совбез ООН может ждать еще большая раздробленность и полное отсутствие баланса при принятии решений.

Совет вашингтонской безопасности

Проблема реформирования Совбеза ООН стоит на повестке дня уже не первый год. Еще в 2005 году предлагалось обеспечить расширение состава Совета до 25 членов за счет создания шести дополнительных постоянных мест (по два для Африки, Азии и по одному для Латинской Америки и Западной Европы), а также четырех дополнительных непостоянных мест. В 2018 году Антониу Гутерриш отмечал, что некоторые страны злоупотребляют правом вето, а реформа ООН невозможна без внесения изменений в работу Совета Безопасности. Однако действительно громко о необходимости внесения изменений в работу Совбеза заговорили в 2022 году в связи с событиями на Украине.

Еще в начале СВО глава киевского режима Владимир Зеленский призывал Совет Безопасности ООН самораспуститься либо исключить Россию из своего состава. Позднее он утверждал, что Организации Объединенных Наций следует признать Россию «террористическим государством» и исключить ее из Совбеза, где РФ является постоянным членом.

Однако даже западные «ястребы» воздерживаются от столь радикальных решений: не из любви к России, но из понимания, что Совбез, при всех его недостатках, является единственным органом, позволяющим ядерным странам хоть как-то приходить к компромиссам в международной политике. Не имея желания выбрасывать столь ценный для себя геополитический инструмент в угоду господину Зеленскому, западные страны поддерживают идею такого расширения состава Совбеза, при котором они смогли бы значительно ослабить роль России.

В декабре прошлого года глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что Великобритания хочет работать с Бразилией, Индией, Японией и Германией как постоянными членами Совета Безопасности. В 2023 году американское издание The Washington Post сообщало, что США поддерживают присоединение Германии, Индии и Японии к составу постоянных членов Совбеза. О стремлении президента США Джо Байдена видеть Германию и Японию постоянными членами СБ ООН писало позднее и издание The Telegraph, прямо говоря о необходимости для Вашингтона таким образом противодействовать влиянию России и Китая.

Если Россия не имеет ничего против расширения состава Совета за счет представителей Азии и Латинской Америки, то возможное включение туда Германии и Японии настораживает Москву (и, кстати, Пекин). Едва ли Берлин и Токио будут проводить самостоятельную взвешенную политику — скорее, как подчеркивают аналитики, они будут играть роль марионеток Вашингтона.

«Германия и Япония, как признают сами немцы и японцы, не обладают полным суверенитетом. На их территории находятся американские войска. Какое постоянное членство в Совете Безопасности может быть у страны, на территории которой на постоянной основе находятся иностранные войска? Это абсурдно», — отметил в разговоре с ИА Регнум программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

Ради справедливого будущего

Страны-кандидаты, названные российским президентом на заседании клуба «Валдай», являются оптимальными претендентами на роль постоянных членов Совбеза ООН в силу своей независимости, полагает эксперт. «Индия, Бразилия и государства Южной Африки не являются участниками каких-либо военно-политических союзов и не связаны с другими державами военными и союзническими отношениями, являются нейтральными в широком, международном смысле этого слова и таким образом свободными в своих решениях», — говорит Бордачев.

Вместо стран, находящихся под контролем США, в структуру Совета Безопасности было бы разумнее ввести государства Азии, Африки, Латинской Америки — об этом Владимир Путин говорит уже не первый раз. Год назад также на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» он уже призывал подумать о том, чтобы структура ООН и ее Совета Безопасности отображала многообразие мировых регионов. «Ведь от Азии, Африки, Латинской Америки в мире завтрашнего дня будет зависеть намного больше, чем принято считать сегодня. И такой рост их влияния, безусловно, позитивен», — заключил тогда президент РФ.

По словам Путина на заседании «Валдая» в этом году, преимущества включения упомянутых им стран в Совбез очевидны. «Индия: более полутора миллиардов человек уже населения, семь с лишним процентов рост экономики. […] Это мощная страна. Она становится из года в год мощнее под руководством премьер-министра Моди. Или Бразилия в Латинской Америке: население огромное, рост влияния колоссальный. Южная Африка. Ну, как же не учитывать их влияние в мире? Значит, и их вес при принятии ключевых решений в международной повестке должен возрасти», — подчеркнул он.

Эти страны недостаточно представлены на таком высоком уровне, а их реальная значимость в международных делах уже намного больше, чем была раньше. Сегодня объединение БРИКС, в которое входят упомянутые страны, демонстрирует растущий вклад в рост мировой экономики и рост политической значимости по сравнению с западными государствами.

Недавно, кстати, министры иностранных дел стран БРИКС поддержали стремление развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки (включая Бразилию, Индию и ЮАР) «играть более значительную роль в международных делах» в Совете Безопасности ООН. Такой сценарий увеличения роли государств БРИКС в СБ ООН представляется наиболее справедливым вариантом реформирования Совбеза.

Трудно, но необходимо

Смогут ли государства в ближайшем будущем договориться о реформе Совета безопасности? Перспективы таких решений сегодня, увы, весьма туманны. Как минимум многие из кандидатур стран будут «встречены в штыки» их региональными соперниками. Против Индии могут выступить Пакистан и Китай (обладающий правом вето в Совбезе), а Россия и Китай, как уже говорилось, едва ли поддержат западные страны и их союзников вроде Японии. Против Германии уже, кстати, встала Польша: пока Берлин отказывается начать переговоры с Польшей по выплате репараций, его кандидатура на постоянное место в Совбезе ООН абсурдна, полагают в Варшаве.

Есть и конфессиональные разногласия: Турция еще давно выступала за включение в Совбез мусульманских государств. Индонезия, Пакистан, Египет, Саудовская Аравия и другие страны с мусульманским населением могут прислушаться к голосу Стамбула и спутать планы стран Запада своим противодействием.

Идея реформирования Совбеза неизбежно столкнется с очень запутанным клубком противоречий о будущем устройстве органа, говорят политики и эксперты. «Сколько будет постоянных членов? Какие категории будут? Будет ли расширение только в категории постоянных членов или только в категории непостоянных членов? Будут ли постоянные члены с правом вето, будет ли промежуточная категория непостоянных членов, но избираемых на более длительный срок?» — прокомментировал недавно вопрос изменений в СБ ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Кроме того, для реформы Совбеза надо сначала получить одобрение 128 из 193 стран — членов ООН. Еще в 1998 году была принята резолюция, согласно которой для реформирования СБ ООН необходимы голоса не менее двух третей участников Генеральной Ассамблеи. Представить себе такое при современном распределении сил в организации достаточно сложно.

Однако это не значит, что у российского варианта реформы Совбеза нет перспектив. Как подчеркивал на выступлении клуба «Валдай» Владимир Путин, «это сложный процесс, но, на мой взгляд, надо идти именно по этому направлению, по этому пути».

Важно планомерно и аргументированно продолжать переговорный процесс, говорит для ИА Регнум профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин: «Да, сегодня есть определенные недружественно настроенные к нам государства, но это не означает, что мы не должны вести с ними конструктивный диалог, отстаивая наши национальные интересы».

«Задача состоит в том, чтобы это все на высококвалифицированном уровне представлять, вести планомерную работу и добиваться с учетом допустимых компромиссов своих целей», — резюмирует эксперт.