Украинские транши оказались в состоянии лимбо. Вашингтону в последний момент удалось избежать шатдауна, то есть приостановки работы правительства США. Но ценой этого стало принятие бюджета без выделения каких-либо средств на нужды Киева. Это тут же активизировало антивоенное движение в Европе — и может иметь далеко идущие последствия для всей украинской политики коллективного Запада.

Сергей Корсун ИА Регнум

Весь сентябрь в США прошёл под знаком нависающей угрозы шатдауна.

Хоть такое бывало в американской истории не раз, но сейчас любая заморозка работы правительства на фоне всех кризисов, раскола страны и прокси-войны на Украине грозила привести к очень плачевным последствиям.

Поэтому в самый последний момент шатдауна всё же постарались избежать.

Спикер палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти согласился принять «чистый» проект бюджета на следующие полтора месяца — вплоть до середины ноября. Он не включает в себя никаких республиканских инициатив, вроде сокращения госрасходов или урезания бюджетов спецслужб, которые американские правые обвиняют в политизации своей работы и давлении на Дональда Трампа.

Белый дом наотрез отказался идти на какое-либо сокращение бюджета. Хоть республиканцы и требуют это устроить, указывая на неконтролируемой рост госдолга до 33 триллионов долларов и дефицита до 2 триллионов.

Достичь компромисса обеим сторонам так и не удалось, поэтому спикер Маккарти принял самое простое решение. Он подарил Вашингтону ещё полтора месяца на то, чтобы найти консенсус.

В краткосрочный бюджет Маккарти не вошли и расходы на Украину — в связи с тем, что Республиканская партия в этом вопросе остаётся расколотой. И в случае их включения немалая часть законодателей просто бы отказалась принимать такой бюджет.

Сенату, который контролируется демократами, и Белому дому пришлось смириться с этим подходом — и неохотно утвердить республиканский бюджет.

Впрочем, это тут же привело к восстанию против Маккарти представителей правого крыла республиканцев, которым впервые в истории удалось добиться отставки действующего спикера Конгресса.

Конгрессмен Мэтт Гейтц, главный оппонент Маккарти, уличает его в попытке в последний момент принять какой-нибудь билль о финансировании Украины.

На смену Маккарти может прийти второй в иерархии республиканцев конгрессмен Стив Скализ. Он является более активным критиком Киева, уличая украинцев в коррупции и разворовывании американских траншей.

Украинские лоббисты намерены потратить следующие полтора месяца, отчаянно убеждая законодателей пойти навстречу и всё же предоставить какие-то деньги для Киева. Однако делать это становится всё сложнее и сложнее.

Последние опросы общественного мнения показывают, что впервые с начала конфликта на Украине больше половины американцев выступают против выделения новых траншей. Причём среди рядовых республиканцев доля оппонентов Киева превысила две трети.

В Конгрессе несколько другая арифметика.

Республиканские законодатели расколоты примерно пополам — чуть больше сотни выступают за дальнейшее выделение траншей Украине, и где-то столько же им оппонируют. Также есть небольшая антивоенная группа конгрессменов среди демократов. Вместе же их набирается порядка 120-140 — что всё ещё меньше половины, но уже сильно больше, чем было в прошлом году. Тогда против выделения денег Киеву голосовали от силы пара десятков законодателей.

Критиков украинской политики Джо Байдена не устраивает многое.

Это и показное отсутствие интереса президента США к многочисленным проблемам внутри Америки — взлёту преступности, миграционному кризису, неурядицам в экономике.

Это и отсутствие реальных успехов на поле боя с провалом распиаренного украинского «контрнаступа».

Это и беспокойство о том, что военные арсеналы США совсем истощатся, и Америка окажется в догоняющих в жёсткой конкуренции с Китаем.

Наконец, есть вполне обоснованные опасения эскалации конфликта и угрозы ядерной войны с Россией.

Ну и не обходится без типичной политической игры — ведь республиканцам просто выгодно обличать факты коррупции при воровстве украинских траншей, связывая это со скандалами об отмывании денег и мошенничестве вокруг семейства Байденов. А также требовать аудита всех затраченных средств перед выделением новых траншей.

Не зря прямо сейчас Госдепартамент выкатил целую методичку для Киева по проведению спешных «антикоррупционных» реформ. И, как заявляют украинские спикеры, потребовал от них все эти 45 дней бюджетных баталий в Вашингтоне обходиться без больших коррупционных скандалов.

На этом фоне тут же активизировались евробюрократы в Брюсселе.

С одной стороны, они начали всячески упрашивать американцев не отказываться от финансирования Украины. А с другой — обещать «золотые горы» Киеву уже от себя, на тот случай, если Вашингтон начнёт самоустраняться от участия в конфликте.

Но и здесь образовались проблемы.

Ведь европейское общество в массе своей уже устало от санкционных войн и конфликта с Россией. Любые опросы, которые проводят «официальные» социологи Брюсселя вроде службы Eurobarometer, показывают очевидную картину.

«Партия войны» среди европейцев за последний год ужалась примерно до четверти населения. В одних странах её побольше, в других поменьше, но в среднем лишь четверть европейцев продолжают выступать за закупки вооружений для нужд Киева.

Неудивительно, что в этих условиях наблюдается резкий рост популярности антивоенных сил.

В Словакии на выборах победила партия «Смер» Роберта Фицо, давнего критика Киева. В Польше усиливаются правые изоляционисты из партии «Конфедерация». Во многих немецких землях «Альтернатива для Германии» уже борется за первое место в рейтингах. На выборах в Австрии в следующем году вполне может победить «Партия свободы», выступающая против антироссийских санкций.

До последнего момента единственным оппонентом ястребиной политики Брюсселя внутри Евросоюза была лишь Венгрия под руководством Виктора Орбана. Но сейчас может произойти эффект домино — с приходом к власти критиков продолжения войны с Россией сразу во многих странах. И это резко осложнит планы Брюсселя по согласованию новых украинских бюджетов.

Белый дом в крайнем случае наверняка хотел бы переложить часть ответственности за Украину на плечи европейцев — например, в сфере финансовых траншей.

Но сами европейцы очень чутко следят за настроениями в Вашингтоне. И чем сильнее там будут свирепствовать баталии вокруг украинских бюджетов, тем сложнее будет уговаривать многие европейские столицы делиться нажитым ради нужд Киева.

Поэтому в ближайшие месяцы могут подвиснуть не только бюджеты Вашингтона, но и Брюсселя, которому в декабре предстоит согласовывать выделение ещё 50 миллиардов евро для Украины на срок до 2027 года.

При этом Киев активно требует от коллективного Запада предоставления 43 миллиардов только в течение одного 2024 года. Иначе и украинская экономика может окончательно подорваться, и платить зарплаты военным будет нечем, да и фронт начнёт сыпаться.

До последнего момента финансирование войны на Украине шло в основном без проблем и задержек. Но сейчас становится очевидным, что определённую «дамбу» долго накапливающегося недовольства прорвало. Поэтому вопрос согласования бюджетов может затянуться на много месяцев — и сделать ситуацию на поле боя для Киева совсем патовой.

Теперь Пентагону приходится экономить, выделяя Украине лишь незначительные военные транши, в основном со снарядами и ракетами. Новых бронемашин или систем ПВО взамен уничтоженных Киеву уже какое-то время не предоставляется.

В сентябре США по размеру траншей впервые обошли Германия и даже Канада. Но долго замещать Америку они неспособны просто технически — их арсеналы на исходе.

Программы по тренировке украинских солдат в США или закупке вооружений напрямую у военных корпораций уже потеряли финансирование. Пентагон ещё может выделять вооружения из своих запасов небольшими порциями — в час по чайной ложке.

Но и у Америки арсеналы не бездонны — ведь Украина, например, умудрилась истратить десятилетний запас снарядов США и несколько годовых запасов ракет. А на серьёзное увеличение выпуска военной продукции нужны многомиллиардные вложения, которые тоже не выделяются.

США за полтора года конфликта так и не толком удалось «разогнать» мощности своего ВПК, хоть тот и получает рекордные прибыли.

В конечном счёте Вашингтону за следующие полтора месяца, вероятно, удастся согласовать какие-то бюджеты на нужды Украины. Но денег, скорее всего, выделят сильно меньше, чем запрашивают украинские лоббисты.

И это будет означать, что Киеву предстоит сильно затягивать пояса в преддверии очень сложной для них зимы. На новые наступательные операции таких бюджетов точно не хватит — а вполне возможно, что не хватит и на оборону.