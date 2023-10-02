Болгария, скорее всего, сохранит день освобождения от османского ига в качестве главного государственного праздника. Это следует из сделанного на прошлой неделе заявления лидера самой многочисленной парламентской фракции ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»), экс-главы правительства Бойко Борисова.

Иван Шилов ИА Регнум

Обсуждаемый ныне проект конституционной реформы предусматривал объявление национальным днём 24 мая (День болгарской письменности, образования и культуры).

Эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Её противники усмотрели желание прозападного правительства таким образом ещё больше дистанцировать страну от России (Болгария избавилась от османского ига во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов).

В стране даже начался сбор подписей за референдум о сохранении главного государственного праздника в марте. И вот один из основных инициаторов конституционной поправки заявляет о её отзыве.

Это может быть всего лишь уловка, поскольку для отмены нерабочего праздничного дня 3 марта (когда на улицах болгарских городов много российской символики) достаточно откорректировать лишь Трудовой кодекс. Но даже в таком случае маневрирование Борисова весьма показательно. Болгары всё ещё сильно сопротивляются демонстративному демонтажу атрибутов их многовековых связей с русскими.

Показателем этих связей стала самая низкая поддержка среди граждан Болгарии европейской политики военной помощи Украине. Причём за последний год этот показатель просел ещё больше и составляет сейчас менее 30%.

Правительственным структурам приходится идти на всё новые ухищрения, чтобы как-то обосновать поддержку режима Зеленского.

Напомним, что беспрепятственный экспорт украинского зерна в Болгарию две недели назад был открыт под предлогом борьбы с высокими ценами на продовольствие. А новый пакет военной помощи, утверждённый 27 сентября, правительство обрекло в форму избавления от «неисправных ракет С-300» и «уже не нужных боеприпасов к стрелковому оружию».

Сергей Бобылев/ТАСС Погрузка ракет зенитного ракетного комплекса С-300

Из-за отчаянного сопротивления оружейным поставкам парламентской оппозиции согласование этого пакета заняло в Национальном собрании почти два часа.

Лидер консервативной русофильской партии «Возрождение» Костадин Костадинов расценил происходящее как военное преступление, поскольку такие действия ослабляют военный потенциал страны. Социалисты в знак протеста и вовсе покинули заседание парламента.

Много вопросов было к технической экспертизе «бракованных» боеприпасов. Оппозиция всерьёз опасается, что под видом неликвида из страны вывезут исправные ракеты, а за тем наступит очередь и зенитных установок.

«Завтра нам скажут: мы также отдаём сами зенитные ракетные комплексы С-300, потому что они не имеют вооружения…» — предположил депутат — социалист Атанас Зафиров.

В таком случае страна рискует остаться вовсе без полноценной ПВО, поскольку средств в бюджете на новые системы нет. Финансовые органы Болгарии занимаются серьёзным урезанием расходной части государственного бюджета на следующий год.

По нормам Евросоюза бюджетная дыра не должна превышать 3% от ВВП. Для этого планируется повысить налоговое бремя и в очередной раз сократить социальные расходы. Меры непопулярные, поэтому обнародовать их планируется уже после местных выборов в конце октября.

Ещё одним неприятным сюрпризом для болгар «под новогоднюю ёлку» скорее всего станет резкое удорожание нефтепродуктов.

28 сентября Народное собрание проголосовало за присоединение страны к общеевропейскому запрету на ввоз российской нефти. Она пока ещё перерабатывается на крупнейшем в стране НПЗ «Лукойл Нефтохим Бургас», но с января её доля должна быть уменьшена до 25%, а с октября 2024-го и вовсе сведена к нулю. Аргумент оппозиции о том, что относительно недорогие ГСМ — конкурентное преимущество Болгарии, был проигнорирован.

Однако всё это меркнет на фоне громкого церковного скандала.

Власти Болгарии выслали из страны настоятеля подворья (представительства) Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана. Причём произошло это на основе инцидента, случившегося в соседней Северной Македонии. Её правоохранители запретили въезд русскому священнику в свою страну, ссылаясь на информацию о нарушении им норм Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Следом приказ о выдворении представителя РПЦ был издан агентством национальной безопасности Болгарии. Обоснование этого резкого шага сформулировано весьма лаконично: целенаправленное воздействие на общественно-политические процессы в Болгарии в пользу российских геополитических интересов.

После депортации Вассиана в Софии перестала работать церковь Николая Чудотворца, настоятелем которой он формально всё ещё является.

Этот храм — главный элемент подворья, там зарегистрирован приход РПЦ, и служить в нём могут только священники Русской православной церкви. Однако патриарх Болгарской церкви Неофит посчитал иначе и назначил в храм местных священников.

В официальных СМИ как по команде появились призывы «навести порядок» на канонической территории Болгарской церкви и упразднить «незаконное» подразделение РПЦ в Софии.

«Русские приходы за рубежом являются прикрытием их спецслужб», — это цитата из интервью культуролога Славы Янакиевой, вышедшего на Болгарском национальном радио.

Митрополит Русецкий Наум взывает к патриарху Неофиту открыть церковь Николая Чудотворца, «запертую посторонними» (это он имеет в виду российского настоятеля). Спецслужбы уже проверяют законность владения Московским патриархатом этим храмом в болгарской столице.

Организаторы скандала явно намереваются использовать его для дискредитации пророссийских настроений среди православной паствы. А ведь она, пожалуй, самая русофильская часть болгарского общества. Не зря болгарские православные до сих пор поминают царя-освободителя Александра II и русское воинство, принесшее свободу Болгарии.

Вообще же поведение многих высокопоставленных чиновников в Софии (светских и не только) выдаёт убеждение в том, что Москва навсегда исчезла с болгарского небосклона и больше не нужно утруждать себя отношениями с ней.

Сто лет назад аналогичный ошибочный вывод сделали соседи болгар по дунайскому региону. После фактического раздела Украины Германией и Австро-Венгрией в 1918 году румынские политики всерьёз полагали, что Российское государство больше никогда не будет влиять на дела на Днестре и Дунае, а значит, обо всех ранее достигнутых соглашениях с ним можно и забыть…