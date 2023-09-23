В России разработали новый проект стратегической атомной подводной лодки. Как заявил заместитель генерального директора ЦКБ «Рубин» Андрей Баранов, концепт должен быть реализован в «среднесрочной перспективе». С его слов, проект подлодки получил название «Арктур».

Иван Шилов ИА Регнум

Предполагается, что подводные лодки новой модели заменят стоящие на вооружении Военно-морского флота России атомные ракетоносцы «Борей». Процесс переоснащения флота планируется начать в 2037 году.

Как отметил Андрей Баранов, подводные корабли получат максимальное количество оружия и беспилотников. Предполагается, что новые подводные лодки будут отвечать современным требованиям, однако возникает вопрос — не опоздает ли новая разработка к 2037 году? Тем более что страны НАТО также ведут обновление своих подводных флотов.

В США в производство была запущена первая атомная подлодка из серии «Колумбия», которая должны заменить устаревший тип «Огайо». Великобритания также планирует к 2030 году начать перевооружение своих ВМС на новые атомные подводные лодки типа «Дредноут».

Как отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Олег Желтоножко, российское судостроение сталкивается с рядом сложностей. Поэтому перенос программы разработки на среднесрочную перспективу более чем обоснован.

«Прежде всего, надо отметить, что военное кораблестроение — процесс очень долгий и сложный. Боевой корабль начинает проектироваться задолго до поступления на вооружение. При проектировке учитывается не только текущее состояние флота, но и перспективы. Рассматриваются аналогичные работы на других флотах, делается задел на будущее», — заявил эксперт.

По словам Олега Желтоножко, отечественное кораблестроение пережило период, когда многие проекты были заморожены, а от реализации других в принципе отказались. Приостановка проектирования и производства, которые для нормального функционирования отрасли должны идти без перерывов, привела к тому, что многие технологии были утеряны.

«В какой-то мере это отставание, начавшееся в девяностых годах, сейчас пытаются компенсировать. И проектные работы, и производства нужно поднимать. То, что закладываются различные проекты на очень долгий срок — это не недостаток, это как раз преимущество», — добавил эксперт.

В числе проблем, с которыми сталкивается судостроение, эксперт назвал деградацию отдельных отраслей промышленности, которые косвенно связаны с судостроением. Поэтому для обновления флота необходимо решить ряд смежных вопросов, что сказывается на сроках проектирования и производства.

«Комплексная работа по возрождению флота — это не на один год и не десять лет, а сейчас у нас речь идёт именно про возрождение. Это в целом положительно, что такие работы начаты, начаты на далёкую перспективу», — отметил Олег Желтоножко.

Впервые концепт подлодок «Арктур» был представлен на форуме «Армия-2022». Как и подлодки «Борей», новые подводные суда в первую очередь разработаны как носители ракет с ядерной боеголовкой. Однако функционал «Арктура» серьёзно шире, чем у предшественников.

Новая подлодка отличается ещё и благодаря своему инновационному дизайну. Округлый корпус и ребро в носовой части подлодки предназначены для того, чтобы сделать подлодку максимально незаметной. Аналогичные конструкторские решения применяются при создании британских субмарин класса «Дредноут», так что на Западе новые решения могут быть воплощены раньше, чем в России. Однако это отнюдь не говорит о «слабости» российского флота.

«Ситуацию не стоит так рассматривать. Это не гонка. У ВМС США и у нашего Военно-морского флота задачи принципиально разные. Поэтому корабельный состав тоже разный. Сейчас американцы активно сравнивают себя с китайцами, указывают на недостатки китайских ВМС. А у китайского флота тоже свои задачи. Поэтому здесь бесполезно сравнивать конкретный корабельный состав, количество тех или иных кораблей и судов», — разъясняет специалист.

Одним из отличий подлодок «Арктур» от предшественников станут существенно меньшие, чем у «Борея», габариты: длина 134 метра, ширина — 15,7 метра, а также уменьшенный экипаж: всего 100 человек. На подлодке будут размещены всего 12 пусковых установок для баллистических ракет вместо 16 на «Борее». Эксперты связывают уменьшение числа ракет с тем, что современные атомные ракеты будут обладать существенно большей мощностью за счёт разделяющейся боевой части.

Помимо ракет, современные подлодки получат подводные беспилотники. Лодки «Арктур», в частности, могут стать носителями атомных беспилотников «Посейдон». Точное количество беспилотников, которое сможет нести одна лодка, не сообщается. На лодках более раннего проекта 09 851, который также разработан ЦКБ «Рубин», может быть установлено до шести «Посейдонов».

Однако благодаря своей стелс-конструкции лодки «Арктур» могут выступать не только как элемент ядерной триады, но и использоваться в качестве носителя разведывательных автономных необитаемых аппаратов «Суррогат-В». Концепция беспилотного аппарата также была представлена ЦКБ «Рубин» в 2022 году.

Длина его корпуса составляет 17 метров, а глубина погружения — до 600 метров. Предполагается, что основной задачей АНПА «Суррогат» является имитация магнитоакустических характеристик различных подводных лодок. Аппарат может действовать в паре с подводной лодкой, выступая в качестве «ложной мишени» и маскируя её местонахождение.

В перспективе аппараты этого типа также могут получить оружейную платформу, причём не только для торпедного вооружения и противокорабельных ракет (ПКР), но и для зенитных вооружений.

При помощи дронов могут осуществляться не только разведывательные задачи, но и диверсии против подводных объектов, включая линии связи.

Часть из этих идей в настоящий момент находится в стадии разработки и апробации, поэтому пока что в первую очередь подлодки выступают в качестве носителей ядерного оружия.

Где именно будут базироваться новые ракетоносцы, пока неизвестно. Однако наиболее вероятно, что лодки серии «Арктур» будет постепенно заменять «Бореи» в местах базирования.

«Где они будут стоять — это отдельный вопрос. Но это, скорее всего, будут флоты, которые имеют непосредственный выход в океан — Северный и Тихоокеанский. Вообще, поставки осуществляются, исходя из конкретных задач каждого отдельного флота. У Балтийского флота свои задачи, Черноморскому ничего крупнее фрегатов и дизель-электрических лодок не нужно», — отмечает Олег Желтоножко.

При разработке подводной лодки учитываются геополитические реалии, на основании которых разрабатываются доктрины применения ядерного оружия. Поэтому к 2037 году концепт изделия может существенно измениться. Однако вряд ли изменится общая тенденция: в будущем вооружение подлодок всё активнее будет применяться для нанесения ущерба противнику и под водой, и в воздухе, и на земле.