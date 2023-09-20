В России пока не зафиксированы случаи заражения новым геновариантом вируса COVID-19, получившим наименование «Пирола». Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия-24» замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она уточнила, что «Пирола», представляющая собой разновидность штамма «Омикрон», не заразнее известных аналогов. Такие опасения ранее возникали, «но в последующем учёные из Швеции и Китая опровергли это», разъяснила эпидемиолог.

Иван Шилов ИА Регнум

Заметим, что 18 сентября пресс-служба Роспотребнадзора распространила заявление, согласно которому вариант COVID-19 «Пирола», получивший обозначение BA.2.86, признан более заразным, чем его предшественники. В частности, в комментарии ведомства отмечалось, что он «имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами». При этом в Роспотребнадзоре заверили, что в России имеются и тесты для выявления «Пиролы», и средства для его лечения, а обновлённые вакцины снижают тяжесть заболевания.

А 19 сентября стало известно, что в столичных Сокольниках возобновил работу резервный ковидный госпиталь. В департаменте здравоохранения Москвы уточнили, что это мероприятие носит плановый, сезонный характер и не связано с ростом числа заболеваний. Более того, в ведомстве заверили, что в настоящее время «объём заболеваемости и госпитализаций в несколько раз меньше».

«Без сомнения, пандемия закончилась»

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев отмечает, что новый вариант COVID-19 в самом деле стал быстрее распространяться, его инфекционность увеличилась.

«Но при этом никаким образом не изменилась его вирулентность, он не вызывает тяжёлых последствий, как это было с предыдущими вариантами «Омикрона», — рассказывает эксперт. — Посмотрите статистику. Сколько умерло? Нисколько. Больницы переполнены? Нет, всё как обычно».

Доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн соглашается, что причин для особых беспокойств в случае появления в России геноварианта BA.2.86 «Пирола» нет.

«Вскоре после того, как в 2020 году по всему миру узнали первый, «уханьский» вариант «ковида», стали появляться производные от него, — напоминает собеседник ИА Регнум. — Большим событием стало возникновение «Омикрона» в 2021-м, отличительными чертами которого оказались очень высокая заразность, позволившая ему буквально за пару месяцев распространиться по всему миру, и сниженная летальность».

При этом наличие высокой заразности у того или иного варианта вируса, как указывает эксперт, не связано напрямую с летальностью.

«Выражаясь не совсем научным языком, вирус «волнует» заразность — она должна сохраняться, если распространение вируса сокращается, — рассказывает Альтштейн. — Причём, с одной стороны, он как бы «заинтересован» в заразности, с другой — нужно быть умеренным. Когда вирус сильно размножается, многократно передаётся от носителя к носителю, его геном повреждается — при каждом цикле размножения возникают мутации, и эти мутации для вируса в основном неблагоприятны. Совсем скоро начинается повреждение генома, и летальность вируса с течением времени снижается. Постепенно снижается и заразность».

У варианта «Омикрона» BA.2.86 «Пирола» большое количество мутаций, замечает эксперт: «Там около тридцати мутаций, которые отличают его от исходного варианта, то есть это сильно изменённый вариант. И есть опасения, насколько он заразен и насколько летален. Существует он примерно три месяца, темпы распространения нельзя назвать ошеломляющими».

Собеседник ИА Регнум напоминает: когда появился сам «Омикрон», производной от которого является «Пирола», заболеваемость была несравнимо выше.

«Заболевали миллионы людей, — отмечает Альтштейн. — Новый вариант, возможно, даже сумеет распространиться на все страны. Но я не думаю, что это будет какое-то колоссальное событие. В общем, без сомнения, пандемия закончилась. И дело не в том, что Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании. Не имеет значения, в какой момент на самом деле это случилось».

Два фактора

Однако впадать в эйфорию не следует, предупреждает профессор Альтштейн.

Вирус COVID-19, по его оценке, приобретает сезонный характер, просто пока этот процесс не завершился. И всплеск заболеваемости осенью-зимой возможен, хотя и небольшой. Но игнорировать опасность нельзя, она всё же существует. При этом вероятность нового локдауна в наступающем в России холодном сезоне профессор эпидемиологии считает невысокой.

В свою очередь, академик Виталий Зверев, рассуждая об опасности распространения в России нового варианта «ковида», обращает внимание на два фактора.

«Вопрос в том, насколько люди, которые перенесли первый вариант «Омикрона», будут восприимчивы к новому варианту, — говорит он. — Скорее всего, не будут, потому что не настолько он изменился. Вопрос второй — насколько эффективна вакцина».

Эксперт признаёт, что те вакцины, которые выпускались для борьбы с первыми вариантами COVID-19, работать не будут.

«Новые вакцины на «Омикрон», то есть на варианты «Омикрона», наверное, будут работать, — отмечает собеседник ИА Регнум. — Но это вопрос эффективности, это уже авторы вакцин должны показать, по крайней мере, в экспериментах или доклинических и клинических испытаниях. По-видимому, в хорошей вакцине должны присутствовать какие-то антигенные структуры самого вируса, которые сейчас распространяются в человеческой популяции».

При этом новые варианты «ковида» всё больше походят на первые четыре, которые циркулировали ранее.

«На мой взгляд, гораздо опаснее грипп, — делится эксперт. — Он давно не менял серьёзно свою антигенную структуру, и это может случиться в любой момент». Против гриппа лучше привиться, рекомендует академик Зверев.