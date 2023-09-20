Министерства по европейским делам Франции и Германии 19 сентября официально получили заказанный этими ведомствами ранее доклад о перспективах расширения Европейского союза. Эта новость широко обсуждается французскими СМИ, стремящимися несколько примитивно показать единую Европу оплотом сил добра против сил зла.

Иван Шилов ИА Регнум

Вместе с тем некоторые высказывания цитируемых журналистами экспертов и политиков демонстрируют цинизм и прекрасное понимание ситуации. Шокирующий контраст для чуть более внимательного читателя.

Владимиру Зеленскому, проводящему большую часть времени в заграничных поездках, крайне важно стать президентом, который реализует мечту лидеров постсоветской Украины — вступление в ЕС. Отсюда — его настоятельные требования к европейским политикам открыть объятия «единой европейской семьи» в качестве платы за реализацию восточной политики западных стран.

Реакция Евросоюза двояка.

С одной стороны, он демонстрирует полную поддержку «демократическому» украинскому режиму. С другой — уверения в неизбежности интеграции сопровождаются долгими обсуждениями сложностей процесса.

Текст экспертного доклада, заказанного главами ведомств по европейским делам Франции и Германии Лоранс Бун и Анной Люрманн, задаёт интригу самим названием: «Плавать в открытом море». Ситуация, когда не видно берегов, горизонт сливается с поверхностью воды, а идти приходится по приборам, была выбрана для сравнения не случайно.

Двенадцать французских и немецких политологов — авторы данного доклада — чётко заявили, что «к 2030 году границы Европы расширятся».

Это мнение вполне вписывается в рамки выступления Эммануэля Макрона в Братиславе на форуме безопасности GLOBSEC 31 мая 2023 г. О том же говорил этим летом глава Совета Европы Шарль Мишель. Неизбежность данного процесса обусловлена, согласно докладу, «российской агрессией».

Вместе с тем в тексте говорится о необходимости учитывать ошибки прошлого и помнить опыт, в частности, принятия в Евросоюз Польши. Тогда поспешная интеграция привела к недостаточной проработке вопросов, связанных с соблюдением прав человека в этой стране. В результате, по мнению экспертов, область, связанная с правами человека, в Польше продолжает ухудшаться.

Значит, принимать новые страны нужно будет на других условиях.

Вопрос о критериях приёма в ЕС и о готовности к этому тех или иных стран обсуждается уже давно.

Можно вспомнить Турцию, чью кандидатуру приняли ещё в 1999 году, и до сих пор положительное решение не найдено. Однако сейчас дилемма ЕС заключается в том, что вступления ждут пять признанных (Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Босния) балканских стран и одна непризнанная (Косово). А теперь в дверь единой Европы активно стучат Украина и Молдавия, а также Грузия, которая, по словам её президента Саломе Зурабишвили, уже в 2008 г. доказала свою готовность.

При этом проевропейски настроенное население ожидающих своей очереди стран придерживается довольно критических взглядов на политику Европы. Они считают интеграционный процесс ЕС не быстрым, а, наоборот, слишком медленным.

По мнению основателя сербской НКО «Центр европейской политики» (СЕР) Милены Михайлович, Европа продемонстрировала «несерьёзность и бездействие в интеграционной политике». По её мнению, это привело к тому, что нынешний президент Сербии Александр Вучич отдалился от европейского сообщества и сближается с Россией.

Цитирующее Михайлович издание Le Monde и ряд других СМИ пишут о наивности европейских лидеров, у которых «открылись глаза» после начала СВО. А также положительных результатах принятых в Евросоюз восточноевропейских стран.

Но вместе с тем приводят мнение французского дипломата Пьера Миреля, назвавшего Украину «чудовищем, которое нужно будет поглотить», имея в виду ресурсы, которая вытянет из ЕС эта страна, став его частью. По словам Миреля, европейская система основывалась на вере в победу демократии и рыночной экономики, которые сами сделают свою работу в присоединяемых к ЕС странах. Так думать, считает Мирель, было ошибкой.

Во франко-немецком докладе, представленном министрам, есть предложение по выходу из сложной ситуации.

Оно заключается в преобразовании Евросоюза в соответствии с новыми реалиями. В будущей Европе должны существовать разные категории членов.

Самые важные будут составлять «внутренний круг» стран и политиков, принимающих решение и имеющих доступ к информации.

Ко второму будет относиться сам Евросоюз и более низкие звенья его чиновников.

В третий войдут ассоциированные члены, а в четвёртый — европейское сообщество.

Иными словами, мы видим закрепление идеи «Европы двух скоростей», когда одни страны, развитые и сильные, могут решать судьбу других, не развитых и слабых.

Такой же точки зрения придерживается французский дипломат, бывший представитель Франции в ОБСЕ Максим Лефевр.

По его словам, костяком Европейского союза являются Франция и Германия. Именно от их решений зависит его будущее. Привлекать к обсуждению серьёзных вопросов другие страны нецелесообразно, так как все они слишком разные и обязательно начнут спорить друг с другом.

При этом Европа, как считает дипломат, имеет границы своей независимости, потому что не сможет существовать вне рамок НАТО. Ведь только США могут предоставить ЕС гарантию ядерной безопасности, говорит Лефефр, упоминая, правда, что, да, у Франции тоже есть ядерное оружие.

Зато он считает присутствие в Европе американских солдат гарантией того, что Россия на неё не нападёт. Поэтому, заключает он, Евросоюзу сейчас менее важна настоящая независимость, зато нужна приверженность «западному миру».

Итак, всё предельно ясно.

Кастовая система, вассальная верность НАТО и США. А также договорной характер ряда ценностей, когда во имя достижения политических целей можно, например, считать тот или иной режим демократическим, права человека условно соблюдаемыми, стандарты достигнутыми, а фашизм несуществующим.

Как сказал Макрон на встрече с послами 28 августа 2023 г: «Смело могу сказать, что сейчас в Европе с 27 членами сложно что-либо сделать по важным вопросам. С 32 или 35 членами будет сложнее оставаться нравственным».