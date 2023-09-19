Консервативный таблоид New York Post выпусти материал с громким названием «Америка не доверяет себе: вера в институты США и друг друга опасно снизилась». В нем авторы, ссылаясь на последние данные (за июль 2023 года) американского института Гэллапа, обнаружили, что средняя доля американцев, доверяющих ключевым общественным институтам, составляет всего 26%.

Иван Шилов ИА Регнум

За последние два года много вопросов появилось к президенту, конгрессу, системе уголовного правосудия и полиции, образовательным и религиозным учреждениям, корпорациям и СМИ (особенно СМИ).

Дополнительно приводятся данные других учреждений — исследовательских центров Pew и NORC, — которые подтверждают такие тенденции и дополнительно указывают на крайне скептическое отношение американцев к выборам.

Также выяснилась еще одна вещь: американцы не доверяют не только властям, но и друг другу.

Не доверяй незнакомцу

Здесь сам собой напрашивается вопрос — а были ли американцы доверчивыми?

Сама история большей части населения Соединенных Штатов не очень-то располагает к формированию подобного типа мышления.

В какой-то степени они остались потомками эмигрантов, осваивающих дикие и опасные территории, куда приехали за лучшей жизнью (или стараясь сбежать от жизни старой). Первопоселенцы — и еще многие поколения после них — вкусили полный набор: нападения индейцев, непривычный климат, недружелюбную природу, постоянную борьбу за лучший кусок земли и возможность рассчитывать исключительно на свои силы.

Федеральные власти — да и руководство отдельных штатов — находились «где-то там», и вопросами выживания здесь привыкли заниматься самостоятельно.

Быть приветливым к чужакам, когда твои ближайшие соседи находятся в пяти милях (чуть больше восьми километров), по округе слоняются лица с криминальным прошлым, а у тебя полный дом детей и есть пара лошадей, чревато. А значит, надо принимать все возможные меры.

Несколько запасных выходов в доме, просторные погреба, запасы еды и топлива на несколько месяцев, ну и — разумеется — оружие. Под рукой или на видном месте.

К слову, стрелять и водить машину многие до сих пор предпочитают учить детей с раннего возраста — без оглядки на пол.

Впрочем, нужно уточнить, что, помимо дежурного недоверия, эмигранты все же привыкли к тому, что постоянно сталкиваются с людьми разных культур и достаточно толерантны к чужим «странностям» в поведении.

Но и здесь есть свои нюансы: в таком обилии «странностей» легко скрываются разнообразные психические расстройства, что уже дало своеобразные плоды. В частности, Штаты являются страной с самым большим в мире количеством маньяков и серийных убийц.

«Найти живым или мертвым»

Многолетнее чемпионство по «серийникам» органично дополняет последний отчет Федерального бюро расследований: оказывается, раскрываются лишь 45% насильственных преступлений. Еще хуже с раскрываемостью «безобидных» угонов, поджогов и краж со взломом — всего 17%.

Видимо, американское население сделало для себя выводы уже после безнаказанных погромов движения BLM, потому что еще с 2020 года стало вдвое чаще закупать оружие.

При таком раскладе совершенно неудивительно, что в штатах, где почти каждый взрослый владеет охотничьим ружьем, например в Техасе и Вайоминге, начали создавать народные отряды для поимки воров на манер тех, что действовали во времена Дикого Запада.

Но даже там, где таких отрядов (по крайней мере официально) нет, народ тоже берет свою безопасность в собственные руки.

Например, в ходе недавней охоты на убийцу и нелегального мигранта Данило Кавальканте, который, ловко вскарабкавшись по стене, сбежал из тюрьмы в штате Пенсильвания, жители патрулировали территорию наравне с полицией и военнослужащими.

Многие и вовсе просто взяли автоматы, залезли в джипы и отправились охотиться на беглого убийцу самостоятельно — ведь правило «доставить живым или мертвым» в этих славных краях никто не отменял.

С поимкой Кавальканте в Пенсильвании история по итогу была еще веселее. Преступник забрался в чужой гараж и столкнулся с вооруженным хозяином дома. Беглец успел отобрать у него винтовку с прицелом, однако бдительный гражданин не растерялся, выхватил из кармана полуавтоматический пистолет и выстрелил.

Кавальканте при этом все же удалось сбежать, чтобы позже быть пойманным полицейской собакой.

И вот здесь примечательный факт: нелегал из Бразилии две недели успешно скрывался от нескольких сотен сотрудников правоохранительных органов, а из тюрьмы и вовсе сбежал почти играючи в духе комиксов про Человека-паука.

После поимки стражи порядка расслабились — позволили собаке как следует искусать Кавальканте, а затем, скрутив его, заставляли улыбаться, говоря «сы-ы-ы-ы-ыр» на камеру. Впрочем, даже тогда несколько десятков полицейских были наготове, если Кавальканте попытается оказать сопротивление.

Не самый лучший эпизод для того, чтобы праздновать свой профессионализм, честно говоря.

Демократы как синоним проблемы?

Местные социологи подмечают, что наиболее активно недоверие к власти начало расти после того, как президентское кресло занял Джо Байден. Способ, который привел его в это кресло, многим показался не слишком-то легитимным.

Вскоре после этого были такие яркие события, как атака на Капитолий (показательная расправа над участниками которой продолжается до сих пор), вывод американских войск из Афганистана, несколько массовых расстрелов, обострившийся миграционный кризис в приграничье, а вместе с последним — рост наркопоставок.

Знаковыми являются сокращение финансирования полиции (например, в Чикаго, имеющем богатую криминальную историю) и сотрудников, занимающихся противодействием терроризму в авиатранспорте, а также демонстративное внедрение ЛГБТ-повестки в вооруженных силах (это на фоне признанного недобора в желающих там оказаться).

Впрочем, даже консервативные СМИ признают, что для подрыва доверия к власти многое сделали и республиканцы, успевшие поучаствовать в многочисленных коррупционных скандалах, пообещать войну с Мексикой, а также слишком заиграться с темой запрета абортов для жертв изнасилований и инцеста.

По итогу неудивительно, что все вышеуказанное уже несколько лет подряд подогревает сепаратистские разговоры (и настроения) в отдельных штатах. Которые местные политики тоже научились использовать не во вред себе.

Красивое слово «сецессия»

В десятых числах сентября республиканка и конгрессмен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что если администрация Байдена откажется остановить преступления картелей, занимающихся наркоторговлей и нелегальной миграцией, штаты должны рассмотреть возможность выхода из союза.

Грин не в первый раз поднимает эту тему — еще в феврале она рассуждала о «национальном разводе» красных (республиканских) и синих (демократических) штатов, причину которого видела в «больных и отвратительных культурных проблемах, а также предательской политике, которую запихивают всем в глотку демократы».

Местная общественность считала месседж без проблем, ведь последняя попытка «развода», то есть сецесии южных штатов (конфедерации, почти добившейся признания своего суверенитета со стороны Франции и Великобритании), здесь запомнилась надолго.

Коллеги из Демократической партии и вовсе ответили Грин, что такое развязывание войны против США является государственной изменой.

Подобных разговоров в преддверии президентских выборов 2024 года будет только больше. Истории о сепаратизме хорошо добавляют репутационные очки в штатах, далеких от столицы и страдающих от того же миграционного кризиса.

Например, еще в марте республиканцы Техаса представили законопроект, согласно которому референдум об отделении штата от США будет включен в избирательный бюллетень 2024 года.

А 16 сентября кандидат в президенты США и губернатор Флориды Рон Десантис во время интервью косвенно намекнул, что не исключает возможности наносить ракетные удары по картелям на территории Мексики.

По факту все высказывания подобного рода — хоть и имеют реальное (и очень даже немалое) число сторонников — являются не более чем популизмом и стремлением переманить у демократов сомневающийся электорат. И общий негатив от выходок команды Байдена неплохо этому способствует.

«Они боятся восстания»

Впрочем, отдельные аналитики не исключают варианта, что американские власти по-настоящему боятся, что население может дозреть до открытого бунта.

В частности, автор консервативного американского Telegram-канала /CIG/ Telegram | Counter Intelligence Global поделился сведениями о том, что в марте этого года 48 подразделениям Национальной гвардии было приказано снять со своих штандартов с символикой конфедерации и сдать их на хранение в Центр военной истории армии США.

Данное действие является частью большой кампании под руководством министра обороны Ллойда Остина. И направлено это дело на исполнение законов, призывающих убрать любые упоминания конфедерации с объектов военной собственности — армейских подразделений, кораблей, памятников и флагов.

При этом Нацгвардия — это главный резерв действующей американской армии и сформированный в первую очередь из добровольцев, которые совмещают службу с основной работой. Попутно служба выполняет не только функции армии, но также полиции и МЧС.

Исторически в Нацгвардию входили наиболее активные патриоты и представители народной полиции, поддерживающие порядок на местах. А взводы, на чьих штандартах оставались напоминания о конфедерации, состояли как раз из уроженцев южных штатов и потомков конфедератов — которые и без этого выросли, не пребывая в восторге от официального Вашингтона.

По мнению CIG, борьба с символами восстания может свидетельствовать о том, что нынешнее американское руководство действительно такого восстания боится. Причем без всякой иронии — и гораздо больше, чем каких-то десять лет назад, когда в американском обществе только-только начались разнообразные кампании по борьбе с «расизмом».

Патриоты, разогретые разговорами о бесконечных компенсациях для меньшинств и дискредитации вооруженных сил, порядком разозлены — а злость с раздражением, как мы знаем, оглядываясь на богатую мировую историю, имеет свойство копиться лишь до определенного времени.