Когда вице-премьер Украины Ольга Стефанишина назвала «неожиданной» риторику «польской стороны» по украинскому зерну, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Варшаву не спекулировать на украинской ситуации в преддверии назначенных на 15 октября парламентских выборов в Польше, возникал вопрос, насколько верна эта диагностика и что вообще происходит.

Иван Шилов ИА REGNUM

Первоначально, действительно, все выглядело так, что и правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS), и ее конкуренты использовали наложенный Варшавой запрет на ввоз украинского зерна ради привлечения голосов польских фермеров. Но затем представители правительства Польши стали делать заявления, которые серьезно корректировали представления об их мотивации.

Так, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс дал понять об изменении позиции правящей партии по вступлению Украины в Европейский союз.

Если PiS ранее требовала ускоренного и безусловного принятия соседней страны в сообщество, то сейчас Телюс заговорил о том, что «Украина не может вступить в ЕС без условий — у нас были условия, то же самое должно относиться к Украине».

Тем самым Варшава обозначала комплексное изменение своей политики на украинском направлении, на что обратили внимание на Западе.

«Совершенно очевидно, что страны, добивающиеся запрета (на ввоз украинского зерна. — Прим. автора), особенно Польша, поставили краткосрочные политические соображения выше своих собственных долгосрочных интересов на Украине, — комментирует старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохач. — Стремление проводить в ЕС политику, которая могла бы нанести активный вред Украине в самый неподходящий момент, одностороннее следование тому же плану не сулит ничего хорошего идее о том, что центр политического притяжения Европы наконец-то смещается на восток».

Тема усиления политического притяжения и перехват Польшей лидерства в Евросоюзе у франко-немецкого тандема особенно активно муссировалась самой Варшавой, а также западными изданиями и аналитическими центрами весной этого года.

Будучи в апреле в Белом доме, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что «старая Европа потерпела неудачу» и теперь «Польша является лидером новой Европы».

Варшаве делали большие авансы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Атлантический совет заявлял, что ее международный авторитет и потенциальный вес выросли благодаря лидирующим польским позициям в поддержке Украины и «дальновидности в предупреждении о реваншистских намерениях России».

В свою очередь Европейский совет по международным отношениям призывал Польшу реализовать продемонстрированный ею с февраля 2022 года «потенциал», чтобы поставить себя в «центр Европы».

Но одного только географического положения Польши, позволившего ей стать логистическим хабом по переправке на Украину западного оружия и политических туристов, как и «покаянных» заявлений некоторых европейских политиков о прежней неосмотрительности в общении с Москвой, было явно недостаточно для того, чтобы Варшава возглавила хотя бы страны Центральной и Восточной Европы.

«Право и Справедливость» не смогла сформулировать стратегического предложения для своих соседей.

По большому счету сработала лишь ее тактическая заявка на блокирование ввоза украинского зерна, которое заинтересовало также Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. При этом сейчас список «запрещающих» сузился до Братиславы, Будапешта и Варшавы. А после парламентских выборов в Словакии, которые пройдут 30 сентября, и Братислава может перейти на сторону Еврокомиссии, отказавшейся после 15 сентября продлевать эмбарго.

Похоже, что польская правящая партия решила существенно урезать собственные амбиции.

На фоне ускоренной милитаризации Польши — это тревожная тенденция для киевского режима. Потому что единственным направлением экспансии Варшавы в таком случае станет Украина, точнее, ее прозападный осколок, расположенный рядом с польскими границами.

В польских изданиях начинают раздаваться призывы говорить с Киевом с позиции силы. Мотивируется это тем, что, во-первых, экономический потенциал Польши по сравнению с потенциалом разоренной киевским режимом Украины будет выше в пять раз.

Во-вторых, предполагается, что через несколько лет меньшая по площади (по сравнению с Украиной) Польша окажется страной с почти вдвое большим количеством граждан.

В-третьих, для потерявшей морские пути Украины страна на Висле станет чуть ли не единственным окном в мир. Равно как Польша остается «ключевой базой поддержки украинской армии».

Что касается киевского режима, то, замечает польский портал Dziennik, у него практически не осталось сильных карт.

Киевский режим мог бы сыграть на евроинтеграции, ускоренном принятии Украины в ЕС. Но тут, на что намекал Телюс и о чем более откровенно сказало одно из польских изданий, фактом является то, что это «Польша, а не Украина, является членом НАТО и ЕС, и новичков в эти организации принимают только при согласии всех существующих «участников клуба».

Поэтому в интересах Варшавы в ближайшей перспективе будет фрагментация Украины с созданием на польской границе прозападного протектората, подчиненного Польше и являющегося буфером между ею и Россией. В случае победы «Права и Справедливости» на парламентских выборах реализация подобного сценария станет важной задачей для ее третьего срока.