Америку захлестнула волна преступности. Почти каждый день появляются всё новые шокирующие кадры масштабных ограблений магазинов и торговых центров.

Иван Шилов ИА Регнум

Недавно в Лос-Анджелесе разнесли центральный универмаг Nordstrom. 50 грабителей в балаклавах за несколько минут награбили брендовых товаров от Burberry, Yves Saint Laurent и Bottega Veneta на 100 тысяч долларов и затем скрылись на дорогих краденых автомобилях.

Это далеко не единичный случай — похожим же образом грабят бутики и магазины по всей Америке, хотя чаще всего это происходит именно в Калифорнии.

В городе Окленде рядом с Сан-Франциско местная полиция уже на полном серьёзе предлагает владельцам бизнеса покупать клаксоны и активно в них гудеть в момент ограбления, пытаясь отпугивать преступников.

В супермаркетах столичного Вашингтона начали убирать с прилавков товары брендов вроде Colgate, потому что их постоянно воруют. В других магазинах многие товары просто помещают в прилавки под замком, пытаясь так спастись от грабежей.

В Сан-Франциско же большой резонанс вызвали действия владельцев одной из торговых точек 7-Eleven, которые бросились избивать грабителя. Он за это ничем не поплатился, а вот на владельцев грозят завести уголовное дело за побои.

Эти анекдотичные примеры являются показателем общей плачевной ситуации со взлётом уровня насильственной преступности в США, предпосылки к которому формировались на протяжении многих лет, а сейчас достигли точки кипения.

На протяжении истории США периоды относительной внутренней стабильности с доминированием доктрины «закона и порядка» с периодичной частотой сменялись эпохами хаоса и разгула беззакония. Скажем, в период Великой депрессии уличные банды и итальянская мафия казались всесильными. В дальнейшем кого-то из них уничтожили, других поставили под контроль спецслужб.

С начала 1970-х годов на фоне бурных событий с антивоенным движением и борьбой за гражданские права уровень преступности вновь начал быстро расти. Он достиг пика на рубеже 80-х и 90-х годов.

Zuma/TASS

Не зря именно тот период и стал золотой эпохой криминальных боевиков и триллеров в Голливуде. Количество убийств и других насильственных преступлений тогда было зашкаливающим.

Расовые противоречия обострились до предела.

Кульминацией всего стал бунт в Лос-Анджелесе в 1992 году, вызванный избиением полицией чернокожего по имени Родни Кинг. Шесть дней выходцы из гетто громили весь город, были сожжены сотни домов, убиты 50 человек, а сумма ущерба достигла миллиарда долларов. По динамике тогдашние погромы даже перещеголяли беспорядки БЛМ 2020 года, хоть они и состоялись только в одном городе.

Американская система отреагировала на это резким закручиванием гаек.

Уже в 1994 году был принят новый уголовный кодекс, одним из соавторов которого стал нынешний президент США Джо Байден, хоть он и не любит об этом вспоминать. Наказание за все преступления было резко ужесточено, и сильно сократилось число уголовных статей, разрешающих выход под залог или наказание в виде условного срока.

Широкую известность получила так называемая теория разбитых окон. Она гласит: лучше строго наказывать даже за незначительные правонарушения, что в итоге позволит минимизировать и число серьёзных преступлений.

Эту стратегию активно применяли в Нью-Йорке и других мегаполисах США, что позволило существенно снизить уровень преступности.

Однако у этого явления была и обратная сторона — взрывной рост тюремного населения.

Gene Blevins/ZUMAPRESS/Global Look Press

Если в начале 1980-х годов за решёткой находились полмиллиона американцев, то к середине 90-х их число достигло полутора миллионов. А к середине нулевых — уже 2,5 миллиона. К тому моменту США стали абсолютным рекордсменом в мире по количеству заключённых.

Выбраться из этой криминальной среды, один раз в неё попав, было крайне сложно.

Но рост преступности это остановило.

Количество убийств, изнасилований и грабежей в Америке постепенно сокращалось на протяжении конца 90-х, всех нулевых годов и первой половины 2010-х.

Однако этот благоприятный тренд был переломлен в 2015 году.

С приходом к власти Барака Обамы демократы начали всё активнее продвигать тему реформы правоохранительной системы с её последующей либерализацией.

Особенно этому поспособствовали скандалы с гибелью чернокожих от рук полиции. После одного из них в 2012 году и возникло движение БЛМ. Оно проводило массовые выступления во Флориде, а затем начало устраивать и вполне серьёзные погромы сначала в Сент-Луисе, а затем и в Балтиморе.

Под давлением активистов БЛМ полиции стали запрещать разные популярные раньше практики вроде «stop and frisk» — остановки с целью досмотра без объяснения причин. Полицейские стали бояться обвинений в расизме и меньше ездить по районам проживания афроамериканцев и мигрантов, что моментально повысило уровень преступности.

Приход к власти Дональда Трампа ситуацию кардинально не изменил, наоборот, он хоть и был республиканцем, но тоже долгое время поддерживал либерализацию уголовного кодекса, пытаясь угодить афроамериканцам и заручиться их поддержкой. Но именно радикальные потрясения случились на фоне погромов БЛМ летом 2020 года.

Andy Katz/ZUMAPRESS/Global Look Press

Тогда демократы во многих мегаполисах начали популистскими мерами сокращать полицию, а главным лозунгом стало «Defund the police» — перекрыть финансирование полицейским.

К тому же на волне БЛМ были избраны очень либеральные прокуроры, которые начали продвигать своё видение правоприменения.

Например, новая волна прокуроров решила просто отказаться от борьбы со многими преступлениями вроде ограблений под предлогом того, что их совершают угнетаемые представители меньшинств, которым нужно помогать.

Скажем, в столице США городе Вашингтоне в 2022 году две трети всех арестов обошлись без выдвижения обвинений. Полиция кого-то арестует за кражу, ограбление или угон машины и спустя 72 часа отпускает.

В Калифорнии так и вовсе вполне официально декриминализовали все кражи на сумму до 950 долларов.

Поэтому полиция совсем перестала бороться с ограблениями, зная, что преступников всё равно отпустят. И речь там уже давно идёт не о банальном шоплифтинге, а о вполне организованных набегах на дорогие магазины одежды, украшений, часов или техники, что затем вывозят в соседние штаты и продают через даркнет.

Количество угонов автомобилей за 2022 год в США достигло рекордного одного миллиона.

Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency/ Global Look Press

Но хуже всего обстоят дела именно с убийствами.

За два года, 2020 и 2021, число убийств выросло сразу на 44%. Причём резко упал уровень раскрываемости преступлений. Например, по убийствам полиции теперь удаётся найти преступников менее чем в половине случаев. А недельные сводки из какого-нибудь Чикаго с сотнями раненых в уличных перестрелках и десятками убитых напоминают новости с фронта.

Взлёт преступности заставил власти многих американских городов резко сдать назад и попытаться вернуться к доктрине «закона и порядка».

Но не тут-то было, ведь непоправимый ущерб системе уже нанесён.

Во многих мегаполисах ощущается острая нехватка полицейских — после стольких лет публичного шельмования на службу просто не хотят идти.

Шеф полиции Остина в Техасе недавно был вынужден уйти в отставку, не имея возможности исполнять обязанности из-за недоукомплектованности полиции.

Процессы криминализации Америки происходят далеко не сами по себе.

Jason Ryan/Zuma/TASS

Тех же либеральных прокуроров избирали на деньги фонда Сороса. И именно он (как и прочие спонсоры Демпартии) может стать бенефициаром происходящего. Например, дождавшись обрушения рынка недвижимости в крупных городах из-за роста преступности, чтобы в неё выгодно проинвестировать.

Имеются и более долгосрочные стратегические цели.

Ведь сейчас в США один в один реализуется стратегия «управляемого хаоса», которая раньше применялась только в других странах.

Скажем, прокуроры, которые отказываются бороться с преступностью, нынче активно пытаются посадить оппонентов Демпартии в лице Трампа и его сторонников.

Рано или поздно уставшее от преступности и беззакония население США захочет сильной руки — тогда и можно будет резко закрутить гайки и начать, например, массовую конфискацию оружия у американцев, к чему давно стремятся демократы.

Правда, есть в этом плане и один изъян.

Хаос на то и хаос, что он способен неожиданно выйти из-под контроля.

Пока что элитам удаётся вполне эффективно проводить масштабный социальный эксперимент по либеральной перестройке Америки. Но в один момент это может привести к таким серьёзным потрясениям для США, что под вопросом уже окажется само существование этой страны.