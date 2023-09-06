В Польше — нововведение. С 1 сентября сего года все польские школьники, от четвертого класса начальной школы до средней, ежегодно будут проходить спортивные тесты. Результаты испытаний — бег, прыжки, отжимания — отныне будут заноситься в «паспорт спортивных талантов», где также станут указывать параметры школьников. Официальное объяснение гласит, что это нужно для создания базы одаренных физически детей. Однако газета Rzeczpospolita считает, что за «паспортом» стоит нечто большее.

Иван Шилов ИА Регнум

Издание обратило внимание на то, что база данных «спортивных талантов» школьников будет доступна «государственному учреждению или учреждению, не являющемуся государственным, но выполняющему государственные задачи, для целей, необходимых для выполнения государственных задач».

Профессор Гжегож Сибига называет «паспорт спортивных талантов» чем-то вроде новой базы данных населения.

«Мы не знаем всех целей использования этих сведений, поскольку постулируется, что их можно брать для выполнения любой законодательно определенной государственной задачи, — отмечает профессор. — Таким образом, идея создания «паспорта» сокрыта в словосочетании «государственная задача», и неясно, кто в конечном итоге будет использовать собранные данные».

Свой ответ дает депутат сейма Польши Марек Рутка.

Он считает, что сведения о физической подготовке детей интересуют министерство национальной обороны. Таким образом оно получит в свое распоряжение полную базу данных потенциальных рекрутов для польской армии. При этом не требуется согласия родителей на внесение сведений об их ребенке в «паспорт спортивных талантов».

Вопрос в том, зачем сейчас военному ведомству понадобилась тотальная оценка физического состояния и здоровья польских школьников, ведь раньше оно как-то обходилось без этого.

Судя по всему, дело в поставленной правящей партией «Право и справедливость» (PiS) задаче увеличения численности армии до 300 тысяч человек.

По мнению бывшего командующего сухопутными войсками генерала Вальдемара Скшипчака, выполнить эту задачу невозможно без возвращения всеобщего призыва.

Обязательную срочную службу в Польше отменили в 2009 году.

О ее возврате с тех пор не заикалась ни одна партия в стране, поскольку подобное предложение предвещало бы ей политическую смерть. Даже сейчас, когда PiS в ходе предвыборной парламентской кампании активно эксплуатирует тему безопасности Польши, а ее руководители говорят о создании все новых и новых дивизий, заявлений о возвращении всеобщего призыва не слышно.

Но без этой меры, говорит Скшипчак, о большой армии придется забыть.

«Без возобновления всеобщего призыва нет никаких шансов найти военных для новых, созданных с нуля дивизий, — подчеркивает генерал. — Наши власти об этом знают. Даже американцы задаются вопросом, как они собираются это сделать без всеобщего призыва».

Действительно, на фоне массового перевооружения польской армии, закупок новых танков, гаубиц, самолетов, систем залпового огня и прочих «красивых игрушек» непонятно, откуда возьмутся люди, которые будут их осваивать.

Обязательная воинская повинность решила бы многие проблемы. Но прежде польские власти должны объяснить обществу необходимость возврата к такой непопулярной мере. И это будет сложнее, чем аргументировать рост оборонных расходов до 4% ВВП Польши.

Требуется соответствующая идеология.

Некоторые эксперты не видят чего-то серьезного в милитаризации Польши, считая, что она носит политтехнологический характер и связана с желание «Права и справедливости» править вечно.

Вместе с тем, констатирует немецкое издание Junge Welt, «милитаристский спектакль», устроенный PiS, посылает сразу два противоречивых сигнала.

С одной стороны, лидер правящей партии Ярослав Качиньский заявляет, что польская армия должна стать «опорой восточного фланга НАТО».

С другой стороны, спикеры правительства Польши заявляют общественности, что «беспрецедентное в ее истории перевооружение делает страну «самодостаточной в плане безопасности», т.е. независимой от существующих альянсов, в серьезности которых польский политический класс тайно сомневается после опыта 1930-х годов».

Иными словами, Варшава предполагает распад Североатлантического альянса и, скорее всего, Европейского союза в обозримом будущем.

Учитывая, что польские программы перевооружений выйдут на проектную мощность через 10 лет, обоим альянсам варшавские стратеги дают срок жизни до 2030–2035 годов. После чего у Польши будут окончательно развязаны руки, что вряд ли понравится ее соседям.

Многочисленные интеграционные польские инициативы они воспринимают с настороженностью.

Сегодня Варшава предлагает строить автострады, связывающие страны Центральной и Восточной Европы, ради лучшего перемещения гражданских грузов и людей. А завтра по ним покатятся южнокорейские и американские танки с бело-красным флагом?

«Значительная часть нашего общества по-прежнему боится поляков, — пишет литовское издание IQ. — Потому что непонятно, сколько процентов там еще осталось, для кого «Вильно наше». Полякам, вооруженным до зубов американцами, сдерживать будет нечем. Теоретически страны — члены НАТО не воюют друг с другом, но если вспомнить турков и греков, то ничего не гарантировать.

Кроме того, Польша религиозна и верит в чудеса, а значит, они там случаются время от времени. Например, какой-нибудь военный начальник почувствует себя воплощением Пилсудского и пойдет перед выборами наводить порядок на Восточных Кресах, чтобы заодно поднять рейтинги».

Высказанные литовским изданием опасения пока выглядят преувеличенными. Вовсе не обязательно ускоренное перевооружение Польши вызвано ее экспансионистскими планами.

Проблема в том, что альтернативное объяснение милитаризации страны на Висле еще хуже.

Возможно, Варшава готовится к новой большой войне в Европе, которая затронет и западноевропейские страны, как это уже было в XX веке. В конце концов, первыми именно оттуда последние два столетия в Польшу приходили иностранные войска.