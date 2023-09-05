В политический лексикон возвращается набивший ещё в советские времена оскомину термин геронтократия. Но теперь его используют совсем не в отношении России. Ведь настоящая геронтократия образовалась именно в Вашингтоне на фоне стремительного старения политической элиты США. Но передавать бразды правления молодому поколению они очень боятся, поэтому и надеются находиться у власти вплоть до самой смерти.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден и Митч Макконнелл

Очередным олицетворением нынешней геронтократии становится лидер сенатской фракции республиканцев и бессменный сенатор от штата Кентукки Митч Макконнелл. Он заседает в Сенате 38 лет. Макконнелл пытается крепко держать в руках контроль над республиканской фракцией, хоть и начинает постепенно давать слабину.

81-летний Макконнелл в начале года упал во время званого ужина, ушибся головой и пережил вероятный инсульт. Тогда ему уже предложили уйти в отставку, но он наотрез отказался. После длительного лечения Макконнелл вернулся в Сенат, но периодически стал попадать в неудобные ситуации. Он может вдруг растеряться и перестать понимать, где находится. И такое начинает происходить даже на пресс-конференциях.

Макконнелл уже несколько раз просто застывал и не мог ответить на простые вопросы журналистов. Причём один из них касался его возможного переизбрания ещё на один срок в 2026 году, о чём такой опытный политикан, как Макконнелл, наверняка много думает. Сенатор затем попытался отшутиться, заявив, что просто споткнулся о мешок с песком. Это отсылка к недавнему казусу уже с президентом США Джо Байденом, который во время награждения кадетов ударился о мешок с песком и упал прямо на сцене.

Причём Макконнелл далеко не один такой в Сенате. Есть ещё 90-летняя сенатор от Калифорнии Дайэнн Файнстайн. Она и вовсе более полугода не посещала заседания. Когда демократы стали настойчиво требовать от неё снять с себя полномочия, Файнстайн в итоге всё же вернулась в Сенат. Но голосует она странным образом — даже не вникая в суть принимаемых законопроектов.

Сильно немолод и лидер большинства в Сенате Чак Шумер — ему 72 года, но он ещё старается держаться бодрячком. А 89-летний сенатор от Айовы Чак Грассли сейчас вовсю ведёт расследование в отношении коррупционных скандалов семейства Байденов — и даже не против заведовать импичментом действующего президента.

Средний же возраст американских сенаторов достиг 65 лет, и он продолжает быстро расти. Конечно, постепенно стареет и американское общество в целом, чей средний возраст превышает 40. Это является одной, но далеко не единственной причиной образования нынешней геронтократии.

Американская молодёжь в массе своей, если не брать узкую прослойку активистов, довольно аполитична. Она старается заниматься карьерой и образованием, на политику просто нет времени. Доля голосующих на выборах среди поколения «миллениалов» (рождённых с 1985 по 1999 годы) и «зумеров» (рождённых после 1999) сильно ниже, чем среди американцев постарше. На участки ходит в основном возрастной электорат — и он голосует за людей своего же поколения, с кем ему проще найти общий язык.

Gage Skidmore Митч Макконнелл

Кроме того, играет роль и раскол Америки с политической поляризацией страны. Это привело к тому, что во многих штатах просто не осталось никакой политической конкуренции. В середине или конце 20-го века почти все штаты периодически меняли политическую ориентацию. Но за последние 30 лет пространство конкуренции сжалось до буквально дюжины штатов и 50-70 округов на выборах в Конгресс.

Все остальные штаты стали однопартийными, где власть контролируется либо демократами, либо республиканцами. Соответственно, избираемые ими сенаторы получают де-факто пожизненную синекуру. На выборах им конкурировать не надо — они всё равно победят. Остаётся сидеть до крайней старости, получать деньги от лоббистов и хорошо проводить время в престижном статусе американского законодателя.

Не зря Сенат США уже с издёвкой называют самым дорогостоящим домом престарелых в мире. Вряд ли где-то ещё можно найти такую синекуру, где платят более 180 тысяч долларов в год из госбюджета (и это не считая заработков на стороне) только за один факт присутствия — и даже тем, кто уже очевидно неспособен исполнять никакие обязанности.

Олицетворением геронтократии становится и набирающая обороты президентская гонка в преддверии выборов 2024 года. Два основных кандидата от республиканцев и демократов — 80-летний Джо Байден и 77-летний Дональд Трамп. Байден уже совсем плох — он больше 40% всего времени на посту президента провёл на отдыхе. И всё лето он провалялся на пляже в родном штате Делавер, пока на Гавайях полыхали пожары, а Калифорнию и Флориду накрывали ураганы.

Почти каждый эпизод появления Байдена на публике не обходится без инцидентов. То он оступится и упадёт, то как-то странно оговорится, то поздоровается с воздухом, то просто уйдёт с мероприятия раньше времени. В опросах общественного мнения две трети американцев уверены, что Байден уже не способен исполнять президентские обязанности.

Однако команда Белого дома упорно тащит Байдена на второй срок, хотя неясно, как он в принципе сможет вытянуть ещё одну президентскую гонку. Байдену, вполне возможно, придётся пропустить и дебаты с Трампом, и многие предвыборные мероприятия. Заменять же его будут различные «суррогаты», вроде Барака и Мишель Обамы или Камалы Харрис.

Трамп на фоне Байдена смотрится как сгусток энергии — он активно разъезжает по всей Америке, ведя агитацию и встречаясь со сторонниками. Но и сам он человек очень немолодой. Хотя на республиканских праймериз представлены и вполне себе молодые политики. Среди них 44-летний губернатор Флориды Рон Десантис и 38-летний финансист индийского происхождения Вивек Рамасвами. Однако они сильно отстают от Трампа, рейтинги которого достигают 60%. И тот же Вивек в лучшем случае может рассчитывать только на место вице-президента в команде Трампа.

Moody College of Communication Дональд Трамп и Джо Байден

При этом спрос в обществе на смену поколений в вашингтонской политике и приход более молодых и перспективных кандидатов действительно есть. Но ему пока не удаётся сыграть решающую роль на выборах. Отчасти это связано с долгой инерцией по итогам провального восьмилетнего президентства Барака Обамы. Ведь именно он смог в 2008 году разгромно победить на выборах, обещая американцам новое видение.

Правда, практически ничего из обещанного Обамой так и не удалось исполнить — сказалась неопытность и отсутствие управленческих талантов. На контрасте с Обамой в 2016 году избрался Трамп как возрастной и опытный менеджер. И похоже, что пережитая американским обществом травма от всех надежд, возложенных на Обаму, которые так и не были реализованы, до сих пор не позволяет им избрать президентом молодого политика.

Пока же стареющий истеблишмент в Вашингтоне пользуется положением, консолидируя в своих руках всё больше власти. Отдавать её кому-то помоложе они не только не хотят, но попросту боятся. Ведь политический раскол в США особенно проявляется именно среди молодых активистов. Политики новой волны от обеих партий — будь то правые «трамписты» или левые демократы — настроены гораздо радикальнее, чем старшее поколение.

United States Senate Чак Шумер

Скажем, лидер демократов в Сенате Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл могут друг друга недолюбливать. Но в нужный момент они вместе пролоббируют утверждение необходимых Вашингтону реформ или постановлений — будь то выделение траншей Украине или согласование следующего федерального бюджета.

Совсем другое дело будет, если республиканцев с демократами в Конгрессе возглавят молодые и идейные борцы за свои ценности. Им найти общий язык будет практически нереально. Уже сейчас политическая система США находится в явном кризисе из-за раскола. То ли ещё будет со сменой поколений, когда она рискует просто перестать функционировать. Этот момент дряхлеющий истеблишмент в Вашингтоне и пытается отдалить. Но рано или поздно ему придётся отойти от власти хотя бы из-за биологических причин. И тогда вашингтонский статус-кво начнёт окончательно рассыпаться, а вся система может очень быстро пойти вразнос.