Первосентябрьское утро в Луганске теперь, наверное, начинается так же, как и в любом другом городе России. Улицы заполняют целые колонны белых бантов и огромных букетов, среди выглаженной школьной формы пестрят разве что яркие наряды родителей. Немало народу спешит на школьные линейки в соседние кварталы, отчего в транспорте не протолкнуться, а шумиха поднимается в два раза больше, чем в любой час пик.

ИА Регнум Первый звонок в луганской школе № 41

— Да посиди ты спокойно, не вставай, одну остановку проехать, — в сердцах прикрикивает мама на маленького сынишку, потому что с самого утра любимое чадо наверняка успело забросать вопросами и капризами.

Они действительно выходят через остановку, как и добрая половина автобуса: всем нужно в одном направлении. Уже у стен школы количество бантов становится запредельным, родители суетятся, особенно много беготни возле первоклашек. В этом году в 41-й школе в Артемовском районе Луганска их набрали целых три класса.

— У нас ещё других классов добавили: пятый, восьмой, выпускники девятых и одиннадцатых. Плюс к тем, что уже были, в школе теперь больше 800 детей, — переговариваются между собой мамы, наблюдая за построением детей на линейку.

Торжественное открытие нового учебного года стартует вовремя, на площадь выносят флаги России и ЛНР, звучат гимны, и не сразу понятно, какому из них дети подпевают громче — государственному или республиканскому. Слово берёт директор, которая напоминает, что это 1 Сентября в Луганске впервые празднуется в составе Российской Федерации.

Директор школы рассказывает, что учиться луганские школьники отныне и окончательно будут по единой образовательной программе, и заверяет, что всё будет обязательно хорошо. Эта школа, как и другие, получила подарки для детей в виде дневников, новое оборудование, а самое важное — были переданы новые учебники истории и художественной литературы. Ведь важно, чтобы дети и в Луганске, и на освобождённых территориях получали знания из надёжных источников. Так по поручениям президента к 1 сентября введены единые учебники истории для старших классов, начинает работу «золотой стандарт» знаний — минимальный обязательный уровень школьной подготовки.

РИА Новости

Также в систему школьного образования введены еженедельные занятия по единой модели по профориентации, восстановлено трудовое воспитание учащихся, возвращены курсы начальной военной подготовки. А чтобы подкрепить формирование патриотических взглядов у молодого поколения, в нем воспитывают уважение к символам страны. Церемония поднятия флага и исполнения гимна по понедельникам уже стала доброй традицией для всех школ страны — так теперь будет и в ЛНР. Кстати, как сообщил министр образования и науки республики Иван Кусов, для учащихся трех кадетских корпусов и 52 кадетских казачьих классов НВП станет профильным предметом.

Линейка идёт дальше привычным для школ чередом, слово дают выпускникам и, конечно же, первоклассникам, которые хоть и смущаются, но со всей выразительностью читают свои четверостишья. По традиции звонок дают ученик 11-го и ученица 1-го классов. И после детвора шумно, под песни и аплодисменты, перебирается в школу на первый в этом учебном году урок. И это «Разговор о важном».

Возможно, для каждого возраста подобрана отдельная тема, но всё равно беседа касается России. После урока второклассница Вика сообщает маме, что они говорили о России, учительница задавала вопросы, а ещё показала видео о нашей стране. И мама маленькой ученицы согласна с тем, что такие занятия нужны.

— Хорошо, что ещё учебники истории новые будут, хоть нам пока до этого далеко. Уже сейчас нужно объяснять правильно детям, что происходит, почему идёт война.

РИА Новости

А война действительно продолжается, и потому не все школы в ЛНР выходят на очную форму обучения. Не во всех классах сегодня шум и смех — есть немало учебных заведений, в которых не было слышно переливов звонка. В первую очередь, это прифронтовые территории, на которых сохраняется риск обстрелов: Кременской и Сватовской районы, Лисичанск, Рубежное и Северодонецк. Помимо них, очно-дистанционная форма учёбы будет действовать в Золотовской средней школе № 16 Первомайска и школах Троицкого района.

Хотя в республике действительно изо всех сил готовились к учебному году. В том же фронтовом Лисичанске Татарстан начал строительство школы нового формата, в которой третий этаж будет предназначен исключительно для учащихся выпускников: все классы и коридоры будут стилизованы под офисный стиль. Второй этаж обновленной школы будет полностью посвящен патриотической тематике, третий будет предназначен для воспитанников начальной школы.

Если прочитать новости, например за последние две недели, можно увидеть, что регионы-шефы смогли восстановить и продолжают работать над ремонтом десятков учебных заведений в ЛНР. Причем речь идёт не только о крупных городах. Строители работали над школами в сёлах Райгородка и Бахмутовка Новоайдарского района, Булавиновка Новопсковского района, над Родаковским ясли-садом. Всего до конца 2023 года планируется завершить ремонт в 87 учебных учреждениях.

И всё же благодаря тому, что большая часть территории ЛНР находится вне зоны постоянных угроз и обстрелов, праздник в честь Дня знаний смог состояться. Пройдут выходные, и с понедельника дети выйдут на занятия, чтобы провести свой первый или последний год в стенах любимых школ. Впереди будут контрольные, каникулы, экзамены и выпускные. Но это всё потом, а пока — приятный, не по-осеннему жаркий вечер перед большим учебным забегом.