Министр иностранных дел Ливии (Правительство национального единства) Наджла Мангуш была отстранена от работы сразу после того, как всплыла информация о ее встрече с израильским коллегой Эли Коэном. Триполи не признает еврейское государство, и все контакты с его представителями там запрещены законом.

Иван Шилов ИА REGNUM

Встреча состоялась еще на прошлой неделе в Риме, но запрет на публикацию был снят в воскресенье вечером. Подчеркивалось, что это первая в истории встреча министров иностранных дел двух стран.

Агент Запада в ливийском правительстве?

После этой публикации в Ливии вспыхнули протесты с требованием отставки Наджлы Мангуш. МИД Правительства национального единства Ливии (ПНЕ) в воскресенье выпустил заявление, в котором назвал встречу в Риме «случайной, неофициальной и неподготовленной».

В свою очередь подобный шаг Мангуш серьезным образом ослабляет позиции главы ПНЕ Абдульхамида Дбейбы, вокруг которого продолжают собираться тучи. Это тем более важно с учетом сохраняющего разделения страны и продолжения деятельности на востоке альтернативного Правительства национальной стабильности.

Сама глава МИД Мангуш оставалась «лицом Ливии», обращенным к ЕС и США, и неоднократно проводила решения Брюсселя и Вашингтона, никак не согласовывая с руководством (ПНЕ и Президентским советом). Можно сказать, что она была откровенным лоббистом США и ЕС. Её и раньше неоднократно хотели уволить, но Дбейба не решался на этот шаг, чтобы не портить отношения с Западом.

Sotiris Dimitropoulos via www. im/Global Look Press Наджла Мангуш

Например, во время визита в Турцию Мангуш попросила турецкие войска «на выход», мол, это решение ливийского форума (при том, что ПНЕ это решение, пролоббированное США и ЕС, всячески старалось не афишировать, особенно касательно турецких войск). Турки тогда выкрутились и даже в своих заявлениях похвалили Мангуш. Мол, всё правильно, и все наёмники должны уйти из Ливии.

Тогда её оставили на своём посту.

Также можно вспомнить, как Мангуш была отстранена от работы Президентским советом после решения выдать США фигуранта дела о совершенном в 1988 году над шотландским городом Локерби терактом. Опять же тогда её Дбейба отстоял, так как не хотел разрыва с США и ЕС.

Но всему есть пределы, тем более что Мангуш и ее ведомство, по сути, жили своей жизнью, неоднократно подставляя и Дбейбу, и ПНЕ, особенно, как сейчас, в наиболее сложные периоды.

Выборы на фоне раздробленности

В настоящий момент дело идет к новым выборам в стране, и кресло под Дбейбой снова зашаталось. На этот раз глава миссии ООН по поддержке Ливии Абдулай Батили 22 августа на брифинге в СБ ООН заявил, что новое единое правительство Ливии является необходимым условием проведения выборов стране.

Таким образом Батили дал понять, что Дбейба должен уйти, передав полномочия новому правительству. Хотя это же касается и действующего на востоке Ливии Правительства национальной стабилизации Усамы Хамада.

Поэтому для сторонников конспирологии версия о том, что Мангуш целенаправленно «подставила» Дбейбу, подставив его под удар не только со стороны ООН (и Запада), но теперь и собственных сторонников, может показаться вполне дееспособной.

С другой стороны, следует иметь в виду, что даже в случае ухода Дбейбы и формирования нового правительства, которое приведет страну к выборам, их проведение может ознаменовать не столько стабилизацию, сколько новую эскалацию и очередную гражданскую войну, как это уже случалось в недавней ливийской истории.

Страна по-прежнему раздроблена, и в ней действует большое количество различных группировок и фракций, объединенных под различными «зонтичными командованиями», самым известным из которых является ЛНА (Ливийская национальная армия или ЛАВС — Ливийские арабские вооруженные силы), действующая на востоке и юге страны.

Однако и ее руководство не контролирует в полной мере большинство из формально подчиненных ему группировок. Особенно процесс децентрализации стал заметен после поражения ЛНА у Триполи в 2020 году, и теперь речи о том, чтобы собрать ударный кулак для похода на запад страны, быть не может.

В свою очередь на самом западе Ливии военная интеграция еще более условная. В Триполи периодически случаются боевые столкновения между различными силовыми блоками, формально находящимися в подчинении Дбейбы.

Так, 14 августа в Триполи произошли бои между двумя наиболее боеспособными подразделениями. С одной стороны это были Силы сдерживания по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, а с другой «бригада 444» полковника Махмуда Хамзы.

Поэтому само по себе проведения выборов без общенационального примирения вряд ли приведет страну к устойчивому миру.

Ливийская «Игра престолов»

Схватка за контроль над Ливией для постороннего наблюдателя выглядит настолько запутанной, что легче разобраться в перипетиях борьбы за фентези-вселенную Вестероса, начав смотреть культовый сериал с середины. Но всё же попробуем это сделать.

В 2014 году уже в «посткаддафистской» Ливии вспыхнула новая гражданская война, когда парламентские выборы завершились с неоднозначными результатами. В них приняло участие менее 20% ливийских избирателей, а в ряде регионов они не проводились вовсе. Тогда часть политических сил страны отказалась признать итоги голосования, а Верховный суд их аннулировал.

Иная часть политических сил, которые на выборах добились успеха, сформировали парламент — палату представителей во главе с Агилой Салехом — и объединились с военачальником Халифой Хафтаром. Хафтар ранее уже выступал против действующего в стране Всеобщего национального конгресса, чьи полномочия истекали в связи с новыми выборами. Этот альянс смог найти поддержку на востоке Ливии и разместил свою учреждения в восточных городах Тобруке и Бенгази.

При этом вряд ли применимы к оценке ситуации в Ливии часто озвучиваемые в СМИ стереотипы о том, что противостояние в стране — это война между т. н. «исламистами» и светскими военными во главе с Хафтаром.

Различные группы «исламистов», как и «каддафистов», присутствовали в обоих противоборствующих лагерях и часто их меняли.

Например, ливийские «братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас в оппозиции нынешнему главе ПНЕ Дбейбе и поддерживают инициативы Салеха и Хафтара. Хотя, начиная поход на Триполи в 2019 году, Хафтар заявлял, что идет бороться именно с «братьями-мусульманами».

Этот этап гражданской войны, который начался в 2014 году, окончился в ничью и завершился созданием в начале 2016 года по инициативе ООН Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем. ПНС поддержали часть сил, действующих на западе Ливии, причем как «исламистов», так и светских «регионалистов», например из Мисраты и Зинтана, а также берберы.

Тем не менее ПНС так и не получило вотума доверия от палаты представителей, поэтому и легитимность ПНС часто оспаривалась (как в прочем и легитимность самой палаты представителей, с учетом решения Верховного суда, не признавшего итоги выборов).

После этого разделение Ливии закрепилось.

На востоке страны было сформировано собственное правительство, собственный национальный банк и национальная нефтяная корпорация, которые дублировали функции расположенных в Триполи структур.

Как Россия и Турция установили в Ливии мир

Новый этап гражданской войны начался в 2019 году, когда Халифа Хафтар попытался захватить Триполи и отстранить правительство Сарраджа.

Однако большинство западных ливийцев выступили против Хафтара, которому оказывали помощь ОАЭ, Египет, Франция и российские ЧВК, и поддержали действия различных вооруженных группировок, действующих под эгидой ПНС.

Кроме того, в конфликт на стороне Сарраджа вмешалась Турция, что предопределило начало отступление войск Хафтара от Триполи.

Относительного затишья и режима прекращения огня между противоборствующими силами удалось добиться усилиями России и Турции.

Тогда после неудачной попытки ливийского военачальника Хафтара отобрать Триполи у Сарраджа в ходе кампании 2019–2020 гг. Москва и Анкара смогли согласовать рубежи сторон по линии Сирт — Джуфра и остановить боевые действия.

Этому способствовало как участие российских ЧВК на стороне сил Хафтара, так и турецких военных и сирийских наемников на стороне Сарраджа. Без поддержки российских ЧВК и турецких военных стороны конфликта не могли рассчитывать на продолжение боевых действий, оказавшись в зависимости от Москвы и Анкары в плане принятия решений.

Однако США и их европейские союзники постарались не допустить, чтобы Россия и Турция смогли решить ливийский вопрос без их участия.

Запад был вынужден более активно вмешаться в ливийское урегулирование. Собственно, созыв Ливийского форума национального диалога и формирование им нового президентского совета под председательством Мухаммада Менфи и Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с Абульхамидом Дбейбой, который должен был привести страну к выборам в декабре 2021 года, стало итогом западного вмешательства в процесс.

Тем не менее само правительство Дбейбы было далеко от того, чтобы следовать в русле решений Запада, по-прежнему во многом продолжало ориентироваться на Турцию. Хотя, как указывалось выше, в новом кабинете на определенных должностях оказались политики безусловно с прозападной ориентацией, такие как глава МИД Наджла Мангуш.

Крах западных планов по стабилизации

Учитывая сохраняющееся влияние Анкары на Триполи и Москвы на Бенгази, которые совместно и обеспечивали сохранение мира в стране, Запад начал уделять повышенное внимание теме иностранных военных в Ливии, конечно, имея в виду прежде всего связанных с Россией и Турцией, от которых США и ЕС всячески пытался избавиться, делая этот вопрос основополагающим.

Очевидно, это была не та проблема, от которой зависела судьба ливийского мирного процесса, но именно она отвлекала всё внимание западных дипломатов от действительно важных вопросов межливийского диалога. Это, в частности, привело к срыву запланированных на 24 декабря 2021 года выборов.

После чего в Ливии произошло очередное закрепление разделения страны на «запад» и «восток».

Восточные власти во главе с военачальником Хафтаром и главой палаты представителей Салехом отказались признавать легитимность ПНЕ Дбейбы (надо отметить, что это случилось еще осенью 2021 года), а после того как декабрьские выборы были отменены, Салех инициировал создание альтернативного Правительства национальной стабилизации во главе с бывшим министром внутренних дел в ПНС Сарраджа Фатхи Башагой, который имел сильные позиции на западе страны и с помощью которого рассчитывали сместить Дбейбу.

В свою очередь тогда же наметилось сближение между палатой представителей Салеха и высшим государственным советом (аналог сената) во главе с Халедом аль-Мишри, в котором были представлены в основном ливийские «братья-мусульмане», и их коллаборация с Хафтаром и Салехом против Дбейбы.

Собственно созданный палатой и советом комитет 6+6 должен был обеспечить подготовку к выборам в обход деятельности ПНЕ Дбейбы.

Отмена выборов также свидетельствовала о крахе усилий по навязыванию стране форматов урегулирования под эгидой западных дипломатов и по их лекалам, без учета местной специфики. Каждый раз представители США и ведущих европейских столиц (чьи представители, такие как предшественники Абдулая Батили — словак Ян Кубиш или американский дипломат Стефани Уилльямс, также действовали и от имени ООН) совершают одни и те же ошибки.

В частности, они то акцентировали внимание на второстепенных вопросах мирного процесса, превращая их в основополагающие — например, на выводе из страны иностранных военных и вооруженных группировок. То, наоборот, возвращались к вроде бы приоритетным темам повестки, но лишь тогда, когда шансов на их имплементацию практически не остается, делая необдуманные заявления (как заявление Кубиша о поддержке сомнительного закона о выборах, принятого Салехом, по сути, без голосования в палате представителей).

На арену выходят сыновья

Всё это привело к тому, что два ливийских параллельных правительства — Дбейбы и Башаги, каждое из которых получало международную поддержку и было названо легитимным, перешли к открытому вооруженному противостоянию в самом конце августа 2022 года.

Безусловно, здесь сыграли роль и украинские события, и отвлечение на них главных международных акторов на ливийским поле.

После того как Башага оказался неспособными установить свой контроль над Триполи, в результате этой неудачной военной акции, на него и его сторонников нельзя было больше полагаться в качестве эффективного инструмента.

Хафтар теперь стремится выстраивать связи непосредственно с главой ПНЕ Дбейбой, придя к выводу о невозможности его отстранения путем мятежа. Линия связи между Хафтаром и Дбейбой была установлена посредством их сыновей.

В свою очередь палата представителей отстранила Башагу от должности и передала его полномочия министру финансов Усаме Хамаду, который является близким союзником Хафтара.

Кроме того, Хафтар установил прямые контакты с лидерами наиболее влиятельных группировок в Триполи опять же через своих сыновей, которые начинают играть всё большую роль при престарелом военачальнике.

Россия по-прежнему в игре

В конце августа именно Саддам, сын Халифы Хафтара, руководил операцией по вытеснению с юга Ливии чадских повстанцев и закрытию там их военных лагерей. Показательно, что тогда же Ливийская национальная армия (ЛНА) продемонстрировала свои возможности по высадке воздушного десанта.

Также, что интересно, 1 ноября 2021 года Саддам Хафтар посетил Тель-Авив для секретной встречи с израильскими официальными лицами, якобы стремясь установить дипломатические отношения в обмен на израильскую «военную и дипломатическую помощь». Однако тогда официальных подтверждений этому не последовало, как и не вызвало какого-либо общественного резонанса, в отличие от переговоров Мангуш.

Кроме того, Саддам встречался с заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым, который посетил Ливию в августе этого года. Речь могла идти об укреплении военного сотрудничества между Россией и ЛНА, особенно на фоне передачи под контроль Министерства обороны активов ЧВК «Вагнер» в этой стране.

С другой стороны, Россия также поддерживает отношения и с военным командованием на западе Ливии, связанным с правительством Дбейбы.

Например, в ноябре 2021 года российская высокопоставленная военная делегация посетила Триполи, где была принята начальником генерального штаба вооружённых сил на западе страны генералом Мухаммадом аль-Хаддадом.

Таким образом, Россия по-прежнему будет участвовать в ливийском мирном процессе, поддерживая сбалансированные отношения со всеми сторонами диалога.

А возобновление работы этим летом российского посольства в Триполи должно улучшить возможности Москвы по выстраиванию отношений с ливийскими политиками не только по военным и «неформальным», но и по официальным дипломатическим каналам, сделав их постоянными.