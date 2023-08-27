Донбасс — шахтёрский край. Край степей и терриконов, об этом знают даже самые маленькие жители этих земель. Можно сказать, что именно здесь родился такой праздник, как День шахтёра: сначала в городе Ирмино шахтёр Алексей Стаханов установил рекорд по добыче угля, а затем важная дата была официально утверждена по предложению министров угольной промышленности СССР Дмитрия Оники и Александра Засядько.

Надежда Ли ИА Регнум

Шахта Засядько и сейчас работает в Донецке, в ЛНР свою славную историю ведёт город Стаханов, а шахтёры, «солдаты» тяжёлой, но мирной профессии, не только трудятся на благо своей земли, но и защищают её с оружием в руках.

Ещё в 2014 году многие подразделения народного ополчения ЛНР и ДНР пополнялись обычными работягами, которые со всей смелостью выступили против ВСУ. Были среди этих рабочих и шахтёры, которых после опасной работы под землёй было нелегко запугать обстрелами и бронетехникой.

В этом году память павших и живых шахтёров — защитников Донбасса решили увековечить в отдельном памятнике.

Российское военно-историческое общество планирует открыть в Луганске отдельный монумент, который будет посвящен двум поколениям героев: современности и времен Великой Отечественной войны. Памятник будет представлять собой двух солдат, которые имеют реальных прототипов.

Это участник Великой Отечественной войны Иван Щеглов, который за боевые заслуги награжден орденом Славы III степени, и его правнук — участник СВО Сергей Сиденко, который в феврале 2022 года добровольцем отправился на фронт.

Реальны ли такая история и преемственность поколений?

Вполне. Так как сегодня на защите рубежей народных республик по-прежнему стоит немало мужчин шахтёрских профессий. Один из них — боец Алексей с позывным Космонавт, житель небольшого посёлка городского типа, расположенного между шахтёрскими городами Ровеньки и Антрацит.

Космонавт попал на фронт по мобилизации в феврале 2022 года.

Рассказывает мужчина об этом просто: пришла повестка, так что он собрал вещмешок и пошёл в военкомат. Тяжело стало потом, когда толком без подготовки он с такими же шахтёрами оказался на харьковском направлении. Новоиспеченные бойцы не до конца понимали, что им нужно делать, и опыт пришлось приобретать по ходу боевых действий — за полгода в Харьковской области они научились воевать с нуля.

— У нас весь полк был шахтёрским, и были люди, которые даже не служили в армии. Я и сам в армии служил 26 лет назад, — рассказывает Алексей. — Поначалу у нас было полторы тысячи человек, шахтёров, которые взяли в руки оружие. После выхода из Харькова у нас полк поменялся уже раза два точно. Сейчас у нас в полку бойцы из Марий Эл, есть из Перми ребята, из Ульяновска. Костяк остался шахтёрский, где-то 150 человек, а остальной состав поменялся на мобилизованных россиян.

По словам Космонавта, работа в шахте в чем-то сравнима с войной. Из шахты ты тоже можешь не вернуться, так как эта работа довольно опасна. Это тяжёлый труд, но к нему со временем можно привыкнуть, и именно это, возможно, позволило мужчине быстрее адаптироваться к боевым действиям.

За свою жизнь мужчина сменил три шахты, отдал этой работе почти 27 лет жизни, но что немаловажно — продолжил династию шахтёров. В данной сфере трудился и его отец, а прежде — дед, который также воевал за свободу своей Родины во времена Великой Отечественной войны.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

— Дед по папиной линии рано умер, и я мало о нём знаю. А мамин отец Яков Григорьевич Лисицкий начал войну в Латвии лейтенантом. В самом начале они попали в окружение, дед вывел за собой людей, попал в НКВД, но ему дали второй шанс, и в итоге он стал командиром инженерно-саперного полка. Освобождал Брянскую область, Белоруссию, Польшу. В Берлин он не попал, остался в Польше, где был в одном из городов комендантом, — вспоминает Алексей.

В Польше во время войны Яков Григорьевич познакомился с будущей женой, у них родился сын, и потом ещё двое детей — мать Космонавта и её младший брат. После окончания Великой Отечественной войны дедушка с бабушкой вернулись в Донбасс, так как дед был родом из села Картушино, которое соседствует с местом проживания самого Алексея.

Боевой путь Космонавта, конечно, отличается от пути деда, но менее легким от этого не становится.

Сначала была Харьковская область, затем граница Белгородской области. С ноября по декабрь 2022 года пришлось повоевать в районе Попасной, после — держать оборону под Соледаром. Свою отдельную историю имеет и необычный для шахтёра позывной Алексея. Изначально его называли Космосом, по прозвищу, которое он получил ещё на шахте «Комсомольской» из-за высокого роста. А затем сослуживцы прозвали Космонавтом.

Алексей годится тем, что он потомственный шахтёр. Семья мужчины гордится им и как солдатом, защищающим родной дом. Космонавт признаётся, что фронт много чего поменял в голове, а главное — в душе. Теперь главной целью является победа, которая позволит детям жить в мире. И уже потом можно будет возвращаться к мирному труду.

Шахтер с позывным «Космонавт», ушел воевать как и его дед в 1941-м

— Пришла такая беда, нам пришлось взять в руки оружие. Многих ребят, которых я знал, уже нет в живых. Это горько и больно — терять друзей. Но мы продвигаем нашу победу, всё ближе и ближе к этому. И ради тех парней, которых уже нет с нами, я думаю, мы все обязаны победить, — отмечает Алексей. — Пожелать я хочу своим сослуживцам, братьям-шахтёрам одного: чтобы все вернулись домой живыми, целыми и невредимыми. Победа будет за нами, пацаны, вместе мы сила.

Вот так живёт Донбасс уже многие годы: работает и воюет, прославляет свой край трудом и защищает свои дома. И памятники в республиках имеют прототипы реальных героев: шахтёров Ивана Щеглова и Сергея Сиденко, Якова Лисицкого и Алексея Космонавта. Вечная память павшим, сил, мужества в забое и на фронте живым.

С Днем шахтёра!