Немецкая компания, несмотря на санкции, снабжала Россию станками для производства снайперских винтовок. По информации журнала Spiegel, федеральный генеральный прокурор Петер Франк уже выдал ордер на арест Ульриха С. — бывшего руководителя компании по производству станков из Баден-Вюртемберга, которая обвиняется в нарушении Закона о внешней торговле и платежах.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как утверждается, С., будучи управляющим директором своей компании, ещё в 2015 году заключил несколько контрактов на поставку прецизионных станков (металлорежущих станков для высокоточной обработки деталей — Прим. ред.) на сумму около €2 млн в пользу российского производителя оружия, несмотря на международные санкции против России. Последний же якобы использовал товары из Германии для серийного производства снайперских винтовок.

После воссоединения России с Крымом в 2014 году такие поставки были запрещены.

Кроме того, в 2016 году компания якобы проводила обучение российского персонала работе с этими станками.

Также утверждается, что С. приобрел в России несколько снайперских винтовок для тестирования в 2015 году. По данным следствия, он отнес договор на их приобретение к 2014 году, как будто он приобрел винтовки еще до введения антироссийских санкций.

С адвокатом С. на предмет проверки и подтверждения изложенных фактов немецким журналистам связаться пока что не удалось.

Неправительственными организациями и СМИ неоднократно осуждался (особенно после начала СВО) тот факт, что западные компании, руководствуясь собственными коммерческими интересами (интересно, а при капитализме бывает как-то иначе?), намеренно обходят санкции против России.

В настоящее время в Германии ведется несколько расследований против немецких компаний, обходящих антисанкционное законодательство, однако за последнее время не было известно ни об одном аресте по поручению главного прокурора Германии по «санкционным» делам.

Новые публичные обвинения в адрес западных компаний касаются, в частности, комплектующих для ракет, в том числе крылатых и беспилотников, а также электроники и станков с числовым программным управлением, способных обеспечивать высокоточные промышленные процессы.

В декабре 2022 года британский Королевский институт объединенных служб (RUSI) заподозрил одну из немецких компаний в том, что она является частью цепочки поставок комплектующих для российских беспилотников «Орлан».

В июне этого года газета Die Zeit сообщила, что станки немецко-японского производителя промышленного оборудования DMG Mori используются в российской оборонной промышленности, в частности на предприятиях оружейного концерна «Калашников», вертолетостроительной компании ОАО «Улан-Удэ» и авиастроительной компании «Сухой». После начала СВО DMG Mori объявила о прекращении своей деятельности в России.

Нарушения санкций ЕС в отношении России обычно находятся в компетенции земельных прокуроров, а генеральный прокурор вмешивается только в особо важных случаях.

В прошлом это были, в частности, дела, связанные с программами создания ядерного и химического оружия, например, в Иране или Сирии, а также с российскими и иранскими ракетными программами.

В марте 2021 года Высший земельный суд Гамбурга приговорил предпринимателя из Аугсбурга к нескольким годам лишения свободы за поставку оборудования для российской ракетной программы.

В 2022 году житель города Марклеберга под Лейпцигом был осужден за продажу в Екатеринбург лабораторного оборудования, необходимого для производства химического или биологического оружия. Настоящие покупатели были скрыты, чтобы обмануть немецкие власти. Ранее вышеупомянутый гражданин уже арестовывался властями в 2021 году.

Пару дней назад министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что санкции против России провалились из-за того, что в «автократических режимах действует иная экономическая логика, нежели в демократических государствах».

Однако мы никак не можем согласиться с уважаемой фрау Бербок. Ведь, как показывает практика, капиталисты во всех странах мира руководствуются одной логикой — логикой получения максимальной прибыли.

Впрочем, в случае с Ульрихом С., который, по мнению германской прессы, «имел с Россией давние деловые связи», теоретически речь может идти и об искренних симпатиях к своим российским партнерам.

В этом случае немецкому предпринимателю не позавидуешь, ибо отнесение к «путинферштеерам» и «российским симпатизантам» современным германским правосудием однозначно трактуется как отягчающее обстоятельство.