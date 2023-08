Широко распространяемая на Западе «культура отмены» добралась и до музыкальных альбомов. На этот раз «защитить» решили женщин с внушительными природными данными. Корпорация Universal не будет включать песню группы Queen под названием «Fat Bottomed Girls» в новый сборник хитов группы.

Компиляция вышла на платформе контента для «умных колонок» Yoto: это устройство, на котором дети с помощью тематических карточек-картриджей могут послушать музыку, подкасты и обучиться чему-то новому.

А вот песня «Good Old-Fashioned Lover Boy», косвенно намекающая на страсть главного героя песни к «доброму старомодному любовнику», напротив, вошла в детский сборник. Кажется, предпочтения западных представителей корпорации Universal ещё никогда не были столь явными.

Ещё одним треком, вошедшим в сборник вопреки своему контексту, стала песня «Don’t Stop Me Now». Гитарист Queen Брайан Мэй в интервью Absolute Radio в 2011 году заявил, что данная композиция, несмотря на свою популярность и гедонистический посыл, стала скорее тревожной для соратников Фредди Меркьюри. Именно в тот момент его громкие вечеринки с карликами-официантами, травести-дивами и запрещёнными веществами стали переходить опасную черту. Тогда музыканты стали всерьёз опасаться за здоровье своего вокалиста, и Мэй подчеркнул, что «Don’t Stop Me Now» стала больше дурным предзнаменованием, чем гимном разгульного образа жизни.

В описании к сборнику Queen отмечается, что, «несмотря на отсутствие бранных слов, родителям рекомендуется проявлять осторожность при прослушивании данных композиций детьми младшего возраста или делать это в присутствии взрослых».

Чем же смутила песня «Fat Bottomed Girls» британских цензоров? Специалисты полагают, что всё дело в «фэтшейминге» — унизительном контексте для людей с лишним весом. В песне рассказывается про «толстозадых девчонок, которые заставляют мир вращаться»: гитарист Брайан Мэй написал её в 1978 году и рассказал о своей страсти к женщинам «плюс сайз». Спустя более чем 40 лет западный культурный истеблишмент решил, что упоминание объёмных ягодиц в песнях — это за гранью даже для страны, звездой в которой стала Ким Кардашьян со своим культом «пятой точки».

Цензоров не смутил даже тот факт, что «Fat Bottomed Girls» стабильно занимает место в первой пятёрке хитов Queen — сразу после знаменитых «Bohemian Rhapsody», «Don’t Stop Me Now» и «We Will Rock You».

В музыкальной сфере это не первый случай «повесточной» цензуры. Несколько лет назад британская певица Тейлор Свифт взялась перезаписывать свои старые альбомы, поскольку не смогла выкупить на них права. В новой версии песни «Better Than Revenge», повествующей о некоей сопернице-актрисе, Свифт изменила одну фразу: вместо слов про вещи, которые та «делает на матрасе» («things that she does on the mattress»), появилась строчка про мотыльков, которых тянет к огню («he was a moth to the flame, she was holding the matches»). Таким образом певица решила избавиться от обвинений в «слатшейминге» — критике женщин, ведущих себя вызывающим образом.

Другой известный случай «отмены» произошёл с американским рэп-артистом DaBaby. В июле 2021 года во время фестиваля Rolling Loud музыкант допустил критические высказывания в адрес лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и ВИЧ-положительных людей. Скандал повлёк за собой последствия: певица Dua Lipa, с которой у DaBaby записан хит «Levitating», открестилась от него, рэпер Канье Уэст убрал с цифровых площадок свой совместный с DaBaby и 2Chainz трек, а крупнейшие музыкальные фестивали убрали музыканта из своего лайнапа.

Интересно, что отдельные случаи так называемого «кэнселинга» известных артистов случались и гораздо раньше, и вовсе даже не на Западе. Так, в 2003 году власти Китая запретили рок-группе The Rolling Stones исполнять несколько своих хитов. Ограничения коснулись концертов в Пекине и Шанхае. Китайским рок-хунвейбинам не понравились песни «Brown Sugar», «Honky Tonk Woman», «Beast of Burden» и «Let’s Spend the Night Together» — именно их распорядились убрать из репертуара. Американские музыканты решили не идти на риск и исполнять их не стали.

Но есть и те, кто не прогнулся под изменчивый мир полных людей, женщин лёгкого поведения и злых китайских цензоров. Британский певец Том Джонс во всеуслышание отказался подчиняться правилам «культуры отмены» и прекратить исполнение одной из своих наиболее известных песен — «Delilah». По сюжету песни ревнивый муж убивает свою супругу Дилайлу, узнав об измене. Именно эту песню регбийные руководители Уэльса распорядились исключить из плейлистов и репертуара хоров на матчах. По мнению спортивных функционеров, она поощряет уровень домашнего насилия в семьях. Певец не согласился с их оценкой, заявив на концерте в Кардиффе, что никто не помешает ему петь «Delilah» на выступлениях, и он продолжит делать это в дальнейшем.

Вступление цензуры на поле цифровых музыкальных площадок — это новый этап «культуры отмены». До сих пор ограничения касались в основном кинематографа. Так, нескольких отрезков лишились популярные киносериалы — в их числе «Американские боги» с участием Мэрилина Мэнсона. Рок-музыканта «отменили» после обвинений в насилии со стороны бывшей возлюбленной. А вот главного персонажа сериала «Карточный домик», которого сыграл Кевин Спейси, решили сюжетно «убить» сразу после обвинений в домогательствах в адрес американского актёра.

Ограничения в музыкальной сфере ранее касались лишь публичного имиджа исполнителей: фестивали исключали их из своих лайнапов, а лейблы приостанавливали сотрудничество. Яркий пример — недавний скандал вокруг вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна: сразу несколько фанаток обвинили рок-музыканта в том, что на приватных вечеринках с поклонницами в их бокалы подмешивались некие запрещённые вещества, а после потери сознания над ними были совершены действия насильственного характера. После публикации соответствующей информации в немецкой прессе издательство Kiepenheuer & Witsch, публиковавшее книги стихов Линдеманна, объявило о разрыве контракта с музыкантом.

Случай с удалением «Fat Bottomed Girls» — прецедент, который может перетечь в правило: многие песни, альбомы и даже дискографии артистов могут оказаться под запретом просто потому, что на них обратят внимание лица, желающие на что-нибудь обидеться. Как показала практика крупных западных лейблов в отношении российских пользователей, удаление каталогов из стримингов — дело нескольких месяцев, а уж если речь идёт о песнях и альбомах, счёт такой «отмене» может пойти на дни. Интересно, что подумают потомки, когда узнают, что всё началось с «толстозадых девчонок»?