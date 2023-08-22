В минувший уикенд в столицу Венгрии прибыли президенты Азербайджана, Турции, Сербии и ряда среднеазиатских республик, а также эмир Катара. Россию на этом неформальном саммите представлял глава Татарстана.

Иван Шилов ИА Регнум

20 августа Венгрия отмечает День Святого Иштвана, установленный в честь канонизации первого венгерского короля Иштвана (Стефана) I в 1083 году. Он был единственным сыном великого венгерского князя Гезы и его жены, княгини Шарольт и первоначально носил имя тюркского происхождения — Вайк («герой»), а христианское имя получил после крещения.

Хотя оба его родителя также были крещены, Иштван был первым набожным христианином в династии Арпадов. Именно он — зачастую силой — христианизировал венгерские племена и ввёл Венгрию в число европейских государств. Ещё одной заслугой короля Иштвана I считается своеобразный «апгрейд» торгового пути из Европы до Константинополя.

Нынешний лидер Венгрии Виктор Орбан, бессменный премьер страны с 2010 года, к наследию Святого Иштвана относится творчески, особенно в плане европейской интеграции. В Брюсселе Орбана давно называют «антиевропейским политиком», особенно после того, как в 2014 году он заявил, что хочет построить «нелиберальную демократию» в Венгрии. Политик предпринял немало шагов в этом направлении, начиная с изгнания структур Джорджа Сороса и заканчивая ограничениями для ЛГБТ-пропаганды в стране.

А вот с путём на Константинополь (ныне Стамбул) ситуация совсем иная.

Виктор Орбан не просто поддерживает тесные отношения с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, но также добился для Венгрии статуса наблюдателя в Организации тюркских государств и через эту структуру развивает сотрудничество с бывшими советскими республиками.

Поэтому, когда несколько недель назад появилась информация о том, что 20 августа Реджеп Эрдоган прибудет в Будапешт на переговоры с Виктором Орбаном, особого ажиотажа она не вызвала. Однако всё изменилось накануне, когда немецкое издание Bild написало, что в столицу Венгрии отправилось доверенное лицо Владимир Путина — глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Рустам Минниханов, как и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, является мусульманином-суннитом. Именно по настоянию венгерской стороны в мае 2023-го Минниханова не добавили в санкционный список ЕС, поэтому он может въезжать в Венгрию», — отметили 19 августа журналисты Bild.

По информации издания, в Будапеште будто бы должны были согласовать экспорт российского зерна в страны, которые в нём нуждаются. Такие поставки происходили бы под эгидой Всемирной продовольственной программы ООН, логистически их бы обеспечивала Турция, а финансировал Катар.

«С этой целью Венгрия доставляет президента Татарстана Рустама Минниханова из Казани через Стамбул в Будапешт специальным рейсом, где с ним будут обращаться как с государственным деятелем в течение трех дней», — говорилось в материале.

Интерес к встрече в Будапеште ещё более повысился, когда стало известно, что на неё прибудут не только президент Турции, глава Татарстана и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. В Венгрии анонсировали также приезд президентов Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Сербии — Ильхама Алиева, Садыра Жапарова, Шавката Миризёева, Сердара Бердымухамедова и Александра Вучича.

А европейские СМИ обратили внимание, что на празднование Дня Святого Иштвана и чемпионат мира по лёгкой атлетике, который открылся в Будапеште 19 августа, Виктор Орбан пригласил также европейских политиков, которые некогда были его союзниками — экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца и экс-премьера Словении Янеза Яншу. «Только восточные автократы и отставные западные политики», — возмущалось ориентированное на Брюссель будапештское издание Daily News Hungary.

«Состав гостей, среди которых не было каких-либо лидеров стран — союзников Венгрии по Европейскому союзу и НАТО, отражает стремление Орбана расширить дипломатическое и политическое сотрудничество с автократиями на Балканах и в Азии. Находясь у власти с 2010 года, Орбан реализовал дипломатическую стратегию «Открытости на Восток», которая в значительной степени опирается на партнерские отношения и торговые сделки с такими странами, как Россия и Китай», — отметил телеканал Euronews, «забыв» о том, что Турция входит в НАТО.

Turkish Presidency/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Будапеште, 20 августа 2023 года

При этом как раз о переговорах Орбана и Эрдогана больше всего публичной информации.

Сначала они провели встречу один на один, а потом в расширенном составе. Список турецкой делегации впечатляет: глава МИД Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар, министр молодежи и спорта Осман Ашкын Бак, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр, министр торговли Омер Болат, глава Управления по связям при Администрации президента Фахреттин Алтун, советник президента Акиф Чагатай Кылыч.

Как сообщило турецкое информагентство Anadolu, стороны обсудили «процесс полноправного членства Турции в ЕС, региональную и международную тематику, а также состояние турецко-венгерских отношений». Сам же Реджеп Эрдоган подчеркнул, что отношения Турции и Венгрии связаны прочными узами дружбы, и страны достигли значительного прогресса во всех сферах двусторонних отношений.

Эрдоган отметил, что в 2022 году объем двусторонней торговли между двумя странами составил 3,5 миллиарда долларов, достигнув рекордного уровня. Турецкий лидер выразил уверенность, что совместными усилиями стороны в ближайшем будущем увеличат этот показатель до 6 миллиардов долларов.

Президент Турции также провёл в Будапеште ряд двусторонних встреч, и, как специально отметило агентство Anadolu, на стадионе турецкий лидер побеседовал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

А перед этим на официальных торжествах по случаю Дня Святого Иштвана, состоявшихся в резиденции Виктора Орбана, Реджеп Эрдоган пообщался не только с эмиром Катара, но и с раисом Татарстана. На одном из фото, которое опубликовало в своём телеграм-канале агентство «Татмедиа», видно, как турецкий лидер, стоя рядом с эмиром Катара, держит Минниханова за плечо и внимательно слушает переводчика. Но никакой информации о содержании этого разговора нет.

При этом руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова 20 августа заявила «Коммерсанту», что делегация во главе с Миннихановым работает в Венгрии «по республиканской программе». «Это вопросы, касающиеся исключительно Татарстана», — подчеркнула она. О каких именно вопросах идет речь, в казанском Кремле не уточнили.

Сообщение правительства Венгрии о состоявшихся 19 августа переговорах Орбана и Минниханова ожидаемо не содержало никаких деталей. На встрече стороны заявили о намерении «продолжить сотрудничество, в том числе в сельском хозяйстве и образовании, несмотря на санкции».

Однако официально тему экспорта зерна (российского или украинского) по результатам встреч в Будапеште никто не комментировал в отличие от газовых вопросов. Брюссельское издание Politico даже назвало состоявшиеся 20 августа переговоры «Газовым гамбитом Орбана», и не зря.

Во-первых, Виктор Орбан получил от Александра Вучича заверения, что Сербия будет готова нарастить поставки российского газа в Венгрию через свою территорию, если Украина прекратит его транзит. Напомню, ныне Венгрия, в основном использующая российский газ (около 4,5 миллиарда кубометров в год), большую его часть получает через «Турецкий поток» и его продолжение в Болгарии и Сербии — «Балканский поток». Однако часть поставок осуществляется через Украину, транзитный контракт с которой у «Газпрома» истекает в 2024 году.

Во-вторых, на встрече Виктора Орбана и Ильхама Алиева были подтверждены договоренности о транспортировке азербайджанского газа в Венгрию. «В этом году из Азербайджана поступит 100 миллионов кубометров природного газа, и было достигнуто соглашение о хранении 50 миллионов кубометров азербайджанского газа в Венгрии. Так что теперь между двумя странами установлено реальное физическое соединение по транспортировке природного газа», — сообщил пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши.

В-третьих, с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым было заключено политическое соглашение о поставках туркменского газа в Венгрию. «Со стороны Туркменистана совершенно ясна политическая воля и политическое намерение, чтобы Венгрия стала одним из направлений потенциальных поставок туркменского газа в Европу и одной из транзитных стран. Политическое соглашение заключено, теперь очередь за компаниями, чтобы они продолжили коммерческие переговоры», — сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических отношений Венгрии Петер Сийярто.

Стоит отметить, что инфраструктуры для поставок газа из Туркмении в Европу пока не существует, то есть речь пока идёт о намерениях. Таким образом, Виктор Орбан формально выполняет европейские директивы о необходимости диверсификации источников газа, однако де-факто Венгрия более чем на 90% полагается на российский газ.

Аналогичная ситуация с нефтью (её Венгрия получает из России по южной ветке нефтепровода «Дружба», выведенной из-под санкций ЕС) и атомной энергетикой — как раз 18 августа Венгрия и Россия подписали документы о переходе строительства АЭС «Пакш-2» в 100 километрах от Будапешта на этап непосредственного сооружения.

Таким образом, заявления о том, что на встрече премьера Венгрии и одного из немногих российских топ-политиков, которым разрешён въезд в ЕС, обсуждалось лишь сотрудничество на республиканском уровне, явно являются дипломатическими. О чём же на самом деле говорили в Будапеште, можно будет понять позже. Например, после встречи президентов России и Турции, которая ожидается в начале сентября.