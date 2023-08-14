В результате ночного нападения на военный автобус 11 августа в провинции Дейр-эз-Зор в районе города Аль-Майядина на северо-востоке Сирии боевиков т. н. «Исламского государства» (ИГ — запрещённая в РФ террористическая организация) погибли 23 сирийских военнослужащих и ещё 13 получили ранения.

Иван Шилов ИА Регнум

Эта атака свидетельствует о том, что террористическая деятельность ИГ после нескольких лет затишья вновь начала набирать обороты в Сирии. При этом стремительное увеличение числа атак боевиков совпало со временем проведения СВО на Украине, что заставляет сделать определённые выводы.

Контролируемая эскалация

Возросшая с начала года активность ИГ в Сирии уже привела к тяжёлым боям в апреле–мае в районе города Эль-Каума. Тогда боевики ИГ смогли взять под контроль несколько населенных пунктов, а правительственным войскам лишь при поддержке российских ЧВК и ВКС удалось их выдавить обратно в пустыню. Однако на этом атаки ИГ не прекратились.

В частности, по данным Telegram-канала «Военный обозреватель», ещё одно нападение террористов произошла в сирийской провинции Хомс в конце мая. На этот раз был атакован российский военный штаб, военнослужащие которого дали отпор боевикам. Но и российские военные понесли потери: в результате этой атаки погиб начальник тактического направления полковник Олег Печевистый. Ответом стал массированный удар ВКС России по выявленным объектам ИГ.

В июле «Исламское государство» взяло на себя ответственность за достаточно неожиданный теракт в Дамаске. Тогда погибли по меньшей мере шесть человек возле мавзолея Сайиды Зейнаб. А уже 1 августа террористы напали на охраняемую сирийской армией колонну перевозивших нефтепродукты автомобилей в сирийской пустыне, в результате чего были убиты пять военнослужащих и двое мирных жителей.

Наконец, в прошлый понедельник, 7 августа в сирийской провинции Ракка террористы ИГ атаковали блок-посты правительственных войск. По данным знакомых с ситуацией зарубежных источников, погибли 10 бойцов проправительственных сил и как минимум 6 были ранены.

Следует отметить, что «контролируемое» возрождение ИГ в сирийской пустыне и рост активности этой террористической группировки непосредственно увязан с проникновением на подконтрольные правительству территории групп боевиков из районов, удерживаемых США и их союзниками — преимущественно курдскими леворадикальными группировками Демократических сил Сирии (SDF).

В частности, не убывает поток как новобранцев, так и ветеранов ИГ, которые тайно покидают тюрьмы и лагеря, находящиеся под американским контролем на северо-востоке Сирии. Очевидно, что в интересах Пентагона поддерживать сохранение угрозы возрождения ИГ через задействование собственных каналов пополнения ячеек террористов.

Тюрьмы и лагеря содержания боевиков ИГ и их семей на удерживаемых американцами сирийских территориях давно превратились, с одной стороны, в элемент шантажа международного сообщества со стороны проамериканских формирований SDF, в том числе и для предотвращения возможных операций со стороны Турции. А с другой — они являются важным активом сохранения «контролируемой эскалации», а при необходимости — и ее перевода в режим «контролируемого хаоса» через постоянные «утечки» боевиков наружу.

Показательно, что в этих лагерях уже взрослеет новое поколение боевиков. Те, кто туда попал еще несовершеннолетними, уже прошли соответствующую идеологическую обработку. Теперь им по 18–20 лет, и они готовы присоединиться к своим «старшим товарищам».

Global Look Press via ZUMA Press

В свою очередь, активность террористов будет служить поводом для того, чтобы не только сохранять, но и наращивать американское военное присутствие на сирийском северо-востоке. Так как его декларируемая цель — не допустить возрождения ИГ.

В последнем докладе Пентагона приводятся данные разведывательного управления министерства обороны США (DIA). Сведения указывают на то, что операции против ИГ, проводимые сирийским правительством и поддерживаемыми Ираном группировками, показали низкую эффективность. «Эти силы полагаются как на сеть контрольно-пропускных пунктов, так и на периодическое и неэффективное наземное патрулирование вокруг известных районов операций ИГ», — говорится в сообщении.

Повод ущемить Иран

Под завесой противодействия ИГ Пентагон может скрывать подготовку к операциям иного характера. В частности, продолжает циркулировать информация о планах США по установлению связи между базой Ат-Танф на юге Сирии, где сконцентрированы проамериканские группировки Свободной сирийской армии (ССА), и территориями на северо-востоке страны, контролируемыми SDF.

Такая операция может быть объяснена американцами как необходимая для того, чтобы подавить деятельность ИГ в сирийской пустыне, с которой якобы не в состоянии справиться сирийские правительственные силы и проиранские ополченцы.

Конечно, это будет дополнительным аргументом для возможной военной кампании на востоке Сирии, другой декларируемой целью которой может стать противодействие «иранской угрозе». Что, с точки зрения американской администрации, вполне веский повод для силовых действий: за последние годы американцы и их союзники в Сирии десятки раз «обменивались огнём» с проиранскими группировками.

Последний инцидент 13 августа вполне может относиться к тому же ряду. Согласно сообщениям иранского Fars News Agency, пять ракет, выпущенных, вероятно, местной проиранской группировкой, поразили позиции американских сил в районе газового поля Коноко. Еще четыре разорвались на базе США у нефтяного месторождения Эль-Омар. А одиночная ракета попала по американскому аэродрому на базе Эш-Шаддади.

После этого в районе Сабура, недалеко от Дамаска, случился взрыв складов с боеприпасами и ракетами проиранских ополченцев. Нельзя исключать, что это могла быть ответная акция со стороны США.

В свою очередь, ранее уже появлялись сообщения о якобы готовности США провести военную операцию в Сирии для установления контроля над пограничным городом Альбукамалем на границе с Ираком. Там проходит «шиитский коридор» из Ирана в Ливан через Ирак и Сирию, связывающий в единое целое т. н. «Ось сопротивления» — проиранский региональный альянс.

Так, 2 августа ливанское издание «Аль-Ахбар», отражающее точку зрения группировки «Хезболла», заявило, что американцы осуществляют реконфигурацию своего военного присутствия в восточной части Сирии, чтобы взять под контроль транспортные коридоры между этой страной и Ираком. Оппозиционное сирийское СМИ «Энаб Балади» также отмечало военные приготовления как со стороны проамериканских сил, так и со стороны проиранских шиитских боевиков, поддерживающих официальный Дамаск.

Слухи о возможной американской операции в Сирии также подогреваются командованием ССА в Ат-Танфе. Так, объясняя недавние манёвры группировок ССА в районе Танф, ее командующий уточнил, что эти учения направлены на активное участие в предстоящих боевых действиях. Против кого и где они будут вестись, он не уточнил.

Хотя прежде, 12 июля, эти проамериканские фракции прямо отвергли заявления о неизбежности военных действий в Дейр-эз-Зоре, подчеркнув, что их основная ответственность заключается в охране 55-километрового участка и лагеря Рукбан.

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Тем не менее процесс взаимной интеграции и координации проамериканских ССА и SDF продолжается. Командующий частями ССА Мухаммад Фарид аль-Кассим ранее заявлял, что не возражает против военной координации с альянсом SDF. По его словам, вверенные ему силы уже добились прогресса в интеграции с ними. Это отличает его от предшественника Муханнада аль-Талаа, который неоднократно отказывался работать с SDF, что и стало одной из причин его замены американским командованием.

На днях Мухаммад аль-Кассим объявил о значительных шагах в укреплении сотрудничества с SDF и иными вооруженными проамериканскими группировками, которые теперь создали совместный оперативный центр. Он подчеркнул, что растет консенсус в отношении необходимости координации усилий всех вооруженных группировок в Сирии для достижения их общих целей.

Стратегия Пентагона

В то же время проблемы для проведения американской военной операции в сирийской пустыне очевидны, несмотря на тесную координацию между ССА и SDF. Между Ат-Танфом на юге и Альбукамалем на северо-востоке значительное расстояние в 120 километров, усугубляемое труднопроходимыми просторами сирийской пустыни. Она создает препятствия для мобильности поддерживаемых США группировок.

В своё время именно из базы Ат-Танф действовали отряды проамериканской ССА из т. н. «Новой сирийской армии». Еще в июне 2016 г. задачей американцев было опередить проиранские шиитские группировки, отправив своих прокси на верную гибель в окружение превосходящих сил ИГ. Та атака завершилась их разгромом, а город взяли и до сих пор контролируют шииты.

Тем не менее, несмотря на все сложности с проведением подобной операции, главной целью активности США на востоке Сирии может стать усиление давления на Россию. Очевидно, что любые военные операции американских союзников на территориях, удерживаемых сирийским правительством, приведут к вмешательству российских военных, прежде всего ВКС.

Собственно, американская операция на востоке Сирии может и не состояться, но поддержание эскалации в этом районе дает возможность Пентагону и далее проводить свою стратегию, направленную на «истощение России». Поддержание боеспособности ВСУ на Украине в течение еще какого-то времени, по замыслу Вашингтона, должно ослабить российские Вооруженные силы.

В свою очередь, активизация ИГ в Сирии и постоянная угроза проведения американской военной операции на сирийском северо-востоке должны держать в напряжении российских военных в САР. Это заставит Россию сохранять как высокий уровень боеготовности, так и само военное присутствие в этой стране, что окажет дополнительную нагрузку на российские Вооруженные силы в рамках американской стратегии продолжения «войны на истощение».