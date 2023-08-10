На фоне переброски Варшавой дополнительных военных подразделений к польско-белорусской границе под предлогом угрозы со стороны бойцов группы «Вагнер» Минск сделал неожиданный ход. Патриотические силы Белоруссии приняли обращение к польскому народу, которое представил генеральный директор Национальной библиотеки республики Вадим Гигин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сотни лет истории объединяют белорусский и польский народы. За это время случалось разное. Хватало и немало обид. И все же хочется, чтобы нас не разделяли призраки вздорных магнатов или же деятелей вроде Пилсудского, а объединял дух Грюнвальда, когда мы сообща противостояли настоящим, а не надуманным угрозам», — говорится в документе.

Авторы обращения напомнили, что в октябре этого года исполнится 80 лет со вступления на Могилевщине в бой с нацизмом, «нашим общим врагом», 1-й польской дивизии имени Тадеуша Костюшко, которая «вписала героические страницы в историю борьбы с Третьим рейхом, чьи главари планировали осуществить геноцид на наших землях, давайте же будем верны памяти тех бойцов, которых породнила общая Великая Победа».

Выступление Патриотических сил Белоруссии прозвучало в те дни, когда официальная Варшава принимает участие в дипломатических акциях, направленных против белорусского президента Александра Лукашенко. Министры иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии на днях приняли совместное обращение «в связи с третьей годовщиной незаконных президентских выборов в Белоруссии».

В нем к старым обвинениям Минска в якобы фальсификации голосования и «незаконном захвате власти» добавлены новые претензии. Администрацию Лукашенко клеймят за соучастие в «агрессии России против Украины», размещении на территории республики российского ядерного оружия и «наемников группы «Вагнер». А также причастности к «насильственной депортации украинских детей», за что белорусскому президенту грозят Международным уголовным судом.

Но пока Минск по очкам выигрывает у Варшавы. Комментируя заявление Патриотических сил Белоруссии, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак назвал его «предвестником новых провокаций», и «именно поэтому мы решили перебросить войска ближе к границе для сдерживания агрессора».

Между тем упоминание в обращении «духа Грюнвальда», как и нацизма, в качестве «нашего общего врага» — это апелляция к электорату польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS).

Учитывая, что «Право и Справедливость» в ходе кампании по выборам в парламент активно использует антинемецкую риторику, критикуя как Германию, так и «немецких политиков в Польше», оппозиционную «Гражданскую платформу» и ее лидера Дональда Туска, такой тезис Минска выглядит интригующим жестом по отношению к PiS и патриотически настроенным полякам.

Это дискредитирует попытки правящей партии разыграть в избирательной борьбе фактор «белорусской угрозы», которую ставят под сомнение польские гражданские и военные эксперты. Так, по мнению портала Onet, «Право и Справедливость» как-то слишком шумно освещает меры по усилению охраны границы.

Такое избыточное медийное сопровождение создает впечатление, что действия правящей партии продиктованы «внутриполитическим расчетом, т.е. попыткой PiS представить себя силой, которая будет твердо отстаивать Польшу и поляков». Однако у «россиян и белорусов появляется еще больше соблазна попробовать высмеять польские власти».

В свою очередь, бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил удивление по поводу «безумия и паники среди польского правительства» в связи с присутствием бойцов группы «Вагнера» в Белоруссии. Москва и Минск, по его словам, успешно манипулируют польскими политиками, заставляя их танцевать под свою дудку. И это также подрывает смысл пребывания Польши в НАТО.

При этом правящей партии, похоже, начинает элементарно не везти. Как сообщил таблоид Fakt, на днях во время инспекционного облета на вертолетах польско-белорусской границы военные потеряли взрыватель от одной из ракет. Представители армейского командования заверяют, что он не угрожает безопасности местных жителей. Но сам факт не добавляет очков министерству обороны Польши, допустившему за последний год уже несколько серьезных проколов.

«Право и Справедливость», судя по всему, утратила и ресурс в виде «демократической белорусской оппозиции». В сентябре 2020 года ее лидера Светлану Тихановскую принимали в Варшаве чуть ли не как главу государства. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вручил ей ключи от нового Белорусского дома в Варшаве, а глава МИД Польши Збигнев Рау — специальную награду Экономического форума — 2020. Но вчера, 9 августа, на митинге, посвященном президентским выборам в Белорусии трехлетней давности, Тихановская предпочла выступать в Вильнюсе, а не в польской столице.

Очевидно, что Варшава практически исчерпала политические инструменты оказания давления на Минск. В запасе у нее остались лишь те, которые связаны с силовыми решениями, в частности, полным блокированием польско-белорусской границы с остановкой передвижения. Но, как заметила на днях литовский премьер-министр Ингрида Шимоните, «такие решения имеют последствия для других государств», имея в виду партнеров самой Варшавы.