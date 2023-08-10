Планы по экспорту угля в африканские страны, изложенные и. о. главы министерства угля и энергетики ДНР Виталием Власовым на полях саммита Россия — Африка, остались практически незамеченными. А ведь прямой контакт и продажа не только черного золота, но и горно-шахтного оборудования — это прекрасная возможность для преодоления тяжелого кризиса, в котором оказалась отрасль в Донбассе по итогам последних девяти лет. Впрочем, и предшествующего периода тоже.

Иван Шилов ИА Регнум

Если в 1970 году Донбасс выдал на-гора 196 млн тонн угля, то в 1990 году уже 160 млн тонн. Десятилетие спустя добыча упала сразу на 100 млн тонн, и к 2016 году (тогда Киев ещё учитывал ЛНР и ДНР в своей статистике) скукожилась до 31,6 млн тонн. С началом СВО добыча угля в народных республиках упала еще в 2–2,5 раза относительно показателей 2018–2019 годов и поднимется нескоро. При совокупной добыче угля в России по итогам прошлого года в 443 млн тонн Донбасс дал меньше 10 млн тонн, порядка 2,5%. Причины кризиса носят объективный характер: половина горняков ушли воевать, что обвалило добычу угля, а экспорт по кратчайшему пути через порт Мариуполя пока невозможен из-за близости линии фронта и состояния железнодорожных путей.

Как следствие — жесточайший кризис в угольной отрасли народных республик. Тем не менее тяжелый период не тождественен смерти, а власти ДНР и ЛНР пытаются увеличить спрос на продукцию, которая всегда была для региона базовой. Внутренний рынок пока перспектив не дает, а Черный континент, как бы это странно ни звучало, испытывает огромную потребность в угле.

В Африке копи вот такой глубины

На слуху всегда были африканские алмазы или даже уран, а вот ископаемым топливом Африка обделена, выдающимися местные запасы угля, нефти и газа назвать сложно. По оценкам британской организации Energy Institute в недрах континента находится всего 1,5% мировых запасов угля (14,8 млрд тонн), 7,2% запасов нефти (16,6 млрд тонн) и 6,9% природного газа (13,9 трлн кубометров). Для сравнения, по оценкам Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, запасы угля в России превышают африканские в 13 раз (193 млрд тонн), нефти в 1,1 раза (19 млрд тонн), а газа в 3,4 раза (47,7 трлн кубов).

При этом то немногое, что есть в Африке, либо распределено крайне неравномерно, либо недоступно для использования. Месторождения газа находятся на Севере, нефть — в районе экватора близ побережья Атлантики, гидроэлектростанции можно строить в центре, а уголь практически весь на юге. Что же касается упомянутого выше урана, то «жечь» его за исключением первой и пока единственной АЭС «Куберг» в ЮАР негде, а вторую африканскую АЭС — станцию «Эль-Дабаа» в Египте — Россия пока только строит.

Тем временем население Африки стремительно растёт и к 2050 году практически удвоится с текущих 1,3 млрд человек до 2,5 млрд человек. К 2100 году население материка может преодолеть отметку в 5,6 млрд человек. А по объёмам первичного потребления энергии в гигаджоулях на душу населения Африка в четыре раза отстаёт от не самой богатой Южной Америки и в 10,9 раза от СНГ. У 600 млн африканцев вообще нет доступа к электроэнергии.

Проще говоря, сколько Африке энергии не дай — всё равно будет мало. Она очень большая и очень бедная, в том числе энергетически. При этом Управление энергетической информации США показывает, что ЮАР, несмотря на колоссальный потенциальный спрос на уголь внутри континента, ежегодно экспортирует порядка 70 млн тонн угля. Ключевые традиционные экспортные направления — Азия, включая Индию и Пакистан. А из нетрадиционных направлений стоит выделить Евросоюз, который с августа прошлого года отказался от закупок российского угля.

ЕС проблемы бедных африканцев не волнуют вообще: на замену пошел южноафриканский и колумбийский уголь. Уже к октябрю прошлого года ЮАР увеличила поставки в Европу в 3,4 раза, а Колумбия — вдвое. Из-за этого перекос ожидаемо пошел дальше. Диверсификация обернулась Евросоюзу переплатами — «альтернативное» топливо не только дороже из-за больших транспортных издержек, но и не такое качественное в силу большего содержания серы (до 2% против 0,3–0,4% у кузбасского угля). России, в свою очередь, эмбарго аукнулось падением доходов — уголь пришлось продавать в Азию со скидкой в 40–50% по 130–150 долларов за тонну при тогдашних 255 долларов за тонну в портах ЮАР.

Сама же республика из-за повышенного спроса со стороны ЕС к началу августа текущего года столкнулась с транспортным коллапсом — уголь в порты стали активно везти грузовиками из-за проблем с железной дорогой. А угледобыча Донбасса тем временем лежала в глубоком нокауте.

Черные дела

В контексте африканского экспорта интерес представляют две разновидности энергетического угля с шахт Донбасса: антрацит и газовый. Если коксующийся уголь интересен металлургам, то указанные сорта девать некуда, тогда как Африка с удовольствием это купит. Благо возможностей применения масса.

Во-первых, энергетический уголь является основным видом топлива для тепловой генерации — Россия и Африка как раз обсуждают 30 проектов в нефтегазовой сфере и электроэнергетике.

Во-вторых, в условиях отсутствия газификации уголь незаменим при получении тепловой энергии на предприятиях, чей производственный цикл требует получения больших объёмов пара или просто высоких температур. Плюс современные технологии позволяют получать из угля водород, а также производить азотные удобрения.

В-третьих, уголь перерабатывают и получают из него синтетическое топливо по процессу Фишера-Тропша. Африканским лидером по производству синтетического топлива давно является ЮАР. Благо в её недрах скрыты 62% африканских запасов угля, а кобальта, работающего в химической формуле катализатором, хватает в Демократической Республике Конго, и он покрывает 70% мировых потребностей в данном металле.

Потенциальная ёмкость африканского рынка практически безгранична — молодому населению Африки (среднему африканцу всего 20 лет) потребуются гигантские объёмы энергии, а брать её, по сути, неоткуда. Поэтому Донбасс хорошо вписывается в проект: его подтверждённых запасов угля (10 млрд тонн против 14,8 млрд тонн у Африки) вполне хватит для того, чтобы вывести из энергетической нищеты миллионы жителей Чёрного континента. А это весьма неплохая перспектива для региона, разорённого долгим периодом безвременья и боевыми действиями.

Остается решить только два вопроса: увеличение добычи и построение логистической цепочки.

По первой позиции процесс уже пошел. В конце июля на Луганской ТЭС восстановлены четыре угольных энергоблока из шести, что дает возможность обеспечивать выработку половины необходимой электроэнергии для ЛНР. Станцию, которая в прошлом году работала исключительно на природном газе, частично переведут на уголь. Замминистра энергетики России Евгений Грабчак, комментируя такой переход, прямо отметил, что его проводят для поддержки шахт и увеличения объёмов добычи угля. При этом ЛуТЭС традиционно работала на антраците из ДНР, а Зуевская ТЭС в ДНР, наоборот, на газовом угле из Луганской Народной Республики. В прошлом году донецкое минуглеэнерго декларировало планы запуска одного-двух блоков Углегорской ТЭС. А главное, власти ДНР объявили масштабную приватизацию угледобывающих предприятий, чтобы активизировать их работу. Новый рынок инвесторам придется как нельзя кстати и даст гарантии окупаемости частных вложений.

Что же касается логистики, то в июле стало известно о проведении сапёрами разминирования территории Тельмановского района ДНР, где будут строить железнодорожную линию. Каких-либо подробностей о новой железнодорожной ветке нет, но, по всей видимости, её проложат в обход сильно пострадавшей Волновахи, а заодно подальше от линии фронта. Плюс продолжается активное восстановление железнодорожного узла Волновахи, разрушенного при освобождении города.

Если предположение автора верно, то в ближайшее время между Мариуполем и Донецком восстановят железнодорожное сообщение, а значит, появится возможность для экспорта угля и металла.

Наиболее логичное направление для экспорта угля, помимо традиционной Турции, куда уголь отгружают в небольших количествах через порты Ростовской области, как раз Северная Африка. Везти туда уголь из Кузбасса, в отличие от Донбасса, нерационально из-за больших расстояний и наличия ёмкого азиатского рынка. Таким образом, при условии грамотной работы может произойти раздел рынков. Кузбасс сохранит за собой Азию (Китай, Индия, Южная Корея и Тайвань), а Турция с Африкой могут стать покупателями угля из Донбасса, что, без всякого сомнения, вдохнет в него новую жизнь.