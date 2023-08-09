Швеция, начав давать разрешения на публичные «мероприятия» по сожжению Корана, поссорилась с исламским миром. Ситуация продолжает развиваться угрожающим для королевства образом. Шведские власти не находят в себе сил для того, чтобы решительным образом поставить провокаторов на место, что грозит стране с ее большой мусульманской общиной серьезными неприятностями.

Иван Шилов ИА Регнум Салван Момика и Расмус Палудан

Парадоксально, но вину за свою беззубость шведские чиновники привычным образом перекладывают на… Россию. Мол, даже в этом деле не обошлось без козней вездесущей руки Москвы.

Цепь провокаций

В апреле 2022-го и январе 2023-го акции по сожжению Корана провел в Швеции ультраправый активист Расмус Палудан, мигрировавший из Дании. Естественно, это вызвало негативную реакцию всего мусульманского мира. Шведская полиция начала отказывать в разрешениях на проведение повторных акций такого типа, тем более что у Палудана появились в Швеции последователи, желавшие повторить его «подвиги». Однако в апреле шведский административный суд отменил эти запреты, дав добро экстремистам на новые кощунственные акции.

Одним из таких провокаторов оказался 37-летний выходец из Ирака по имени Салван Момика. Момика, перебравшийся в Швецию пару лет назад, называет себя христианином. Он до сих пор не понимает ни по-шведски, ни по-английски, общаться с ним приходится через переводчика с арабского.

Момика выказывает крайнюю враждебность к исламу: по его мнению, последователи этой религии являются «фанатиками-угнетателями» и якобы несут ответственность за разрушение его родины, которую он называет Месопотамией. Момика пугает шведов: «Боюсь, что то же самое, что случилось с моей родиной Месопотамией, произойдет и со Швецией». Он уверяет, что европейцы не знают: последователи ислама подобны «гранате, которая может взорваться где и когда угодно».

По его мнению, Коран «чрезвычайно опасен для европейских демократических законов и обществ». Иракский беженец говорит, что верит «в свободу и демократию» и что мысли о сожжении священной книги появлялись у него и раньше. Но окончательно он вдохновился на это благодаря примеру Расмуса Палудана. «Я не знаю, какие цели у Палудана, но поскольку он сжигает Коран, я его поддерживаю. Мы оба согласны с тем, что сжигать Коран — хорошо», — говорит Салван Момика.

Кстати, недавно разведка Ирана публично заявила, что Момика четыре года назад был завербован «Моссадом» и переезд в Швецию ему устроили в награду за то, что он исправно работал на израильскую спецслужбу в Ираке.

28 июня Момика выполнил свою угрозу и при большом скоплении прессы сжег Коран в центре Стокгольма. После этого свое негодование незамедлительно выразили Турция, Саудовская Аравия и Иран, а Марокко и вовсе отозвало своего посла из Швеции. Акция предсказуемо вызвала шквал возмущения и у многочисленных мусульман, проживающих в самой стране. Министерство иностранных дел попыталось погасить разгорающийся пожар, выпустив спешное коммюнике: «Правительство Швеции понимает, что исламофобские действия, совершаемые отдельными лицами, могут быть оскорбительными для мусульман. Мы решительно осуждаем эти действия, которые никоим образом не отражают точку зрения шведского правительства».

Однако ситуация продолжала накаляться. В июле стокгольмская полиция получила три новых прошения на выдачу разрешений на сожжение Коранов — у здания посольства Ирана и у мечетей на юге и в центре Стокгольма. Еще два прошения касались сожжения тюрбана (выбранного в качестве символа), иранского флага и христианского молитвенника — его хотели сжечь возле церкви.

После апрельского решения административного суда у полиции не осталось возможности запретить эти акции. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон фактически снял с себя ответственность за происходящее в стране: «Решения принимает полиция, а не я. Если они будут одобрены, то нас ждут несколько рискованных дней. Я крайне обеспокоен тем, что может случиться».

«Кризисная ситуация»

Похожие процессы проходят и в Дании, где в этом году состоялось несколько аналогичных инцидентов с осквернением Корана. В конце июля 57 государств, состоящих в Организации исламского сотрудничества (ОИК), опубликовали совместную декларацию, осуждающую Швецию и Данию за допущение надругательства над Кораном. Государствам-членам предлагается рассмотреть политические, культурные и экономические меры воздействия против двух скандинавских стран.

В связи с этим шведский министр иностранных дел Тобиас Бильстрём довольно неуклюже попытался извиниться, свалив вину на полицию и «неграждан Швеции». В письмах, отправленных ведомством Бильстрёма странам ОИК, указывается, что разрешение на публичные акции, в ходе которых сжигали Коран, выдавало не правительство, а местное полицейское управление.

«Мы глубоко сожалеем о том, что люди, в том числе и не являющиеся гражданами Швеции, используют наши свободы для оскорбления того, что является священным для религий», — лицемерно написал Бильстрём, не упомянув, что шведская полиция в данном случае оказалась заложницей решений шведского же суда.

Оправдания министра во внимание приняты не были. ОИК считает, что власти Швеции и Дании нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН, касающуюся толерантности и поддержания международного мира. Организация призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша назначить специального докладчика по борьбе с исламофобией, а также постановила направить делегацию в Еврокомиссию, чтобы побудить ЕК бороться с осквернением священных для мусульман реликвий.

В некоторых странах ОИК торговые сети начали убирать с полок супермаркетов шведские и датские товары, а Ирак объявил, что отказывается сотрудничать с компаниями из Швеции. Правительство же Кувейта постановило напечатать сто тысяч экземпляров Корана на шведском языке для распространения их в мечетях, библиотеках, школах и других учреждениях Швеции.

Оказавшись перед лицом столь мощного демарша, правительства Швеции и Дании откровенно струсили. Они начали переговоры о том, как совместно реагировать на разразившийся международный кризис. «Сейчас у нас самая серьезная ситуация в области политики безопасности со времён Второй мировой войны», — заявил Ульф Кристерссон. Ещё 29 июня шведский МИД объявил «кризисную ситуацию». Это означает, что подразделения министерства готовы круглосуточно оказывать поддержку шведам за рубежом. Шведским полицейским раздали автоматическое оружие для предотвращения возможных терактов.

В свою очередь, власти Дании, узнав о подготовке онлайн-саммита ОИК, быстро пошли на попятную и, даже не дожидаясь вышеупомянутой декларации, сообщили о том, что запретят сожжение Корана возле зданий иностранных посольств. Шведы тоже хотят ввести подобный запрет — во всяком случае такое обещание Кристерссон сделал в начале июля на встрече с президентом США Джо Байденом.

Во время беседы политики обсудили позицию Турции, блокирующей вступление Швеции в НАТО до тех пор, пока там допускают надругательство над священной книгой.

Введением запрета на надругательство над Кораном Стокгольм хочет сдвинуть процесс своего вступления в Североатлантический альянс с места. Но запрет этот до сих пор так и не введен.

Нашлась и «рука Москвы»

Тем временем рядовые шведы стали жаловаться на то, что на их телефоны по ночам стали приходить СМС-сообщения от анонимных отправителей. Авторы посланий призывают отомстить тем, кто хочет осквернить Коран, и предлагают деньги за информацию и фотографии этих людей.

«Я воспринял это как приглашение совершить преступление и чувствую себя очень некомфортно», — рассказал прессе житель города Линчёпинг, получивший одно из таких сообщений и немедленно оповестивший об этом полицию. Шведка, тоже получившая подобное послание, делится своей тревогой: «Я проснулась от СМС-сигнала ночью, в полпятого, и восприняла это как охоту на ведьм. Чувствуется, что атмосфера в Швеции накаляется». В полиции безопасности прессе подтвердили, что знают о таких рассылках и ищут их организаторов, но пока не готовы назвать их поименно.

Впрочем, и у самих осквернителей порою не хватает духу пойти до конца. В июле женщина, собиравшаяся сжечь книгу Торы возле посольства Израиля в Стокгольме и получившая на это разрешение полиции, ограничилась тем, что произнесла пламенную речь, а потом спалила напоказ лишь чистый лист бумаги. Ранее перед этим тридцатилетний мужчина тоже получил разрешение на сожжение Торы и Библии в том же месте, но в последний момент отказался от задуманного. Побоялся до конца довести свой замысел и мужчина, анонсировавший в июле сожжение Корана у посольства Ирана.

Шведские миграционные службы 11 июля начали пересмотр процесса выдачи временного вида на жительство Салвану Момике. Если он будет аннулирован, беженцу грозит высылка обратно в Ирак. Сам он в начале августа, невзирая на угрозу депортации, ещё три раза обращался к властям Швеции за разрешением сжечь Коран.

В поисках виноватых власти нашли самого удобного. Тем, что на него можно списывать практически любые беды. Недавно шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин на специально созванной пресс-конференции заявил, что поддерживаемые Россией «пропагандистские каналы» распространяют «ложные утверждения» о Швеции: «Швеция является жертвой дезинформационной кампании, направленной на то, чтобы нанести ущерб нашим интересам и, в конечном счете, интересам наших граждан. Сожжения Корана в нашей стране были осуществлены лицами, имеющими очень слабую связь со Швецией. Но мы видим, как эти события совершенно некорректно изображаются в информационной сфере».

В свою очередь, руководитель отдела коммуникаций шведского Агентства психологической защиты Микаэль Эстлунд рассказал: «Россия использует эти события, чтобы продвигать свою повестку дня в средствах массовой информации и на каналах, которые она контролирует. Очевидно, что их послание состоит в том, чтобы расколоть нас на Западе, а также создать повышенную тревогу и поляризацию в Швеции. Очевидно стремление российской стороны затруднить вступление Швеции в НАТО».

В доказательство «злонамеренных действий» России Эстлунд упомянул, что на «каком-то» российском телеканале «какой-то» эксперт заявил, что, дескать, факт разрешения сжечь Коран подтверждает, что Запад целенаправленно угнетает мусульман. Также Эстлунд утверждает, что на «каком-то» российском сайте появился опрос на арабском языке: «Сможет ли мусульманский мир сдержать Запад и не допустить повторения этого позорного поступка?». В качестве злокозненной вылазки Москвы упоминается и то, что египетский журналист Мустафа Эль-Шаркави — не известно, как связанный с РФ — распространил в соцсетях «антишведскую дезинформацию» и призвал своих подписчиков бойкотировать шведские продукты и товары.

Наконец, по мнению Эстлунда, Москва разжигает деструктивные настроения среди живущих в Швеции мусульман: «Они распространяют фальшивый образ Швеции, что вызывает беспокойство. В этом участвуют люди, которые чувствуют себя отчужденными и не доверяют шведским властям. Эти люди эксплуатируются силами, которые хотят навредить Швеции».

Впрочем, шведские чиновники не стали комментировать публикации местных СМИ о том, что Расмуса Палудана могли подтолкнуть к сожжению Корана «агенты Москвы». Булин вновь подчеркнул, что подобные Палудану провокаторы «имеют очень слабую связь со Швецией» — и мнение о том, «что этим занимается вся Швеция, совершенно неверно». Булин подчеркивает, что полиция даёт разрешение не на собственно сожжение Корана, а только на публичную акцию.

Так себе оправдание, учитывая, что экстремисты заранее не скрывают, какие именно действия они намереваются осуществить во время своих «акций».