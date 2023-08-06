Заключения полноценного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в ближайшее время ждать не стоит — есть целый ряд моментов, которые еще надо согласовать. Об этом заявили в российском МИД. «Сигналы из Баку и Еревана о приверженности скорейшему достижению мира не означают, что стороны готовы согласиться на любые условия. Предстоит еще найти развязки по ряду сложных тем», — пояснил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, наиболее сложными темами являются обеспечение соблюдения прав и свобод армянских жителей Нагорного Карабаха, а также «механизм международной поддержки реализации договора, который не ставил бы под вопрос суверенитет и политическую независимость Армении и Азербайджана». То есть, проще говоря, гарантии соблюдения договоренностей между сторонами, а также название страны или стран, которые эти гарантии дадут.

Кому-то может показаться, что целью выступления Дениса Гончара было лишь опровергнуть слухи о скором заключении соглашения, циркулирующие прежде всего в армянской прессе. Однако всё гораздо глубже. Обе озвученные проблемы и констатация того факта, что без их решения соглашение не будет заключено, были озвучены с целью защитить российские интересы. Защитить от той игры, которую ведет против Москвы Запад вместе с нынешним премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Домашняя работа

Целью игры-многоходовки, активная стадия которой началась с момента госпереворота в Армении в 2018 году и последующего прихода Пашиняна, является вытеснение России с Южного Кавказа. Этапы были следующие. Сначала пришедший после переворота премьер зачищает армянские силовые структуры от пророссийских сил. Затем максимально портит отношения с Москвой. В том числе и личные с Владимиром Путиным — что и было сделано после показательного ареста действующего на тот момент главы ОДКБ Юрия Хачатурова, а также личного друга Путина, бывшего президента Роберта Кочаряна.

Затем информационные структуры Пашиняна начинают разгонять в стране антироссийские настроения. Именно разгонять, а не создавать — к тому времени прозападные силы и местные националисты уже успели создать образ России как ненадежного партнера.

Как страны, которая по какой-то странной причине не жертвует своими интересами ради армянских. Например, не рвет отношения с Баку и не прекращает продажу оружия Азербайджану, даже несмотря на то, что Россия продавала это оружие армянам по гораздо более низкой цене. Как страны, которая не спасает Армению, а чуть ли не хочет ее оккупировать.

Так, например, свое время — еще до войны — появилась идея ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах. Она была просто вброшена в информационное пространство средствами массовой информации, как слух — ни Азербайджан, ни Армения, ни Россия его не поддержали. Однако уже тогда среди армянских активистов пошло недовольство из-за якобы попытки Москвы воспользоваться карабахской ситуацией именно для оккупации.

Хотя, как верно отмечает в разговоре с ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, «миротворцы — лишь инструмент стабилизации ситуации в Закавказье, а не самоцель». Что до войны, что после — с учетом, естественно, качественного изменения самой ситуации.

Собственно, эту ситуацию качественно изменил сам Пашинян. После начала в 2020 году второй карабахской войны он палец о палец не ударяет для того, чтобы защитить Нагорный Карабах. Не объявил мобилизацию, не послал армию и отказывался остановить войну даже тогда, когда было понятно, что он ее проиграет, а Москва предлагала вполне приемлемые условия компромисса. «Напомню, если бы в 2020-м Ереван принял российские инициативы, Шуша была бы армянской», — поясняет Никита Мендкович.

Без вины виноватые

В итоге часть Карабаха осталась армянской только потому, что в регион были введены российские миротворцы. Введены на пять лет — до 2025 года. Продление миротворческого мандата возможно только в том случае, если обе стороны конфликта (Армения и Азербайджан) на это согласятся. А президент Турции Реджеп Эрдоган (главный союзник Азербайджана) уже дал понять, что Баку свое согласие не даст. «Верю, что Россия останется верна своим обязательствам в рамках достигнутых договорённостей, а миротворцы покинут территорию в 2025 году», — цитирует турецкого лидера азербайджанское издание Day. az.

И вот тут включается очередной этап антироссийской игры. Армяне понимают, что вывод российских миротворцев оставит жителей Карабаха без защиты, а их права и жизнь окажутся под угрозой со стороны азербайджанских военных. Словам Баку о том, что их никто не тронет, армяне не верят — что и неудивительно, учитывая, что в Азербайджане и Армении несколько поколений выросли в атмосфере ненависти друг к другу, а азербайджанские власти даже героизировали человека, убившего спящего армянина топором.

Соответственно, структуры Пашиняна хотят позиционировать будущий вывод российских миротворцев не как обязательство, а как очередное предательство Москвы. Сделать Россию ответственной за последующие этнические чистки в Карабахе — и под это подвести последний этап плана. «Наказать» Россию разрывом отношений.

«Если Россия по договоренности с Турцией и Азербайджаном выведет своих миротворцев из Карабаха и после депопуляции сдаст Арцах Азербайджану, то Армения должна сделать всё возможное и невозможное, чтобы российское присутствие в Армении ограничилось, скажем, посольством. Во всех других форматах российское присутствие в Армении должно быть исключено», — пишет один из самых популярных армянских русскоязычных телеграм-каналов «Баграмян-26», близкий к структурам Пашиняна.

И тут же описывает, что именно должно быть исключено. Российская база (которая защищает Армению от Турции) должна быть выведена. Российские инвестиции (которые держат экономику на плаву) изгнаны. Российские энергоносители (за счет которых питается и греется страна) должны перестать закупаться. Также Армения должна быть выведена из ОДКБ и Евразийского союза.

Казалось бы, это всё проблема армян: учитывая количество врагов и проблем, уход России поставит точку в судьбе армянского государства (а может, и всей будущей государственности). Однако для Москвы это тоже чревато последствиями — Армения является оплотом РФ на Южном Кавказе.

Без альтернатив

Да, теоретически оплот можно сменить. «Нужно пересмотреть отношения с другими игроками и перспективы их расширения в том случае, если мы не можем опереться на Ереван (как и сами армяне, скажем честно). Напомню, Баку заинтересовано в членстве в ЕАЭС и не только. А Грузия, вопреки давлению США, отказывается соблюдать санкции и возобновляет транспортные связи с РФ», — говорит Никита Мендкович. Однако Азербайджан является союзником Турции, и Анкара имеет слишком много инструментов контроля за политикой этой страны. С Грузией же есть неразрешимые противоречия в виде Южной Осетии и Абхазии, а также контроль США за умами и чувствами молодого грузинского поколения.

Поэтому остается лишь Армения. И потеря этого оплота приведет к переходу всего региона (включая Грузию, которая сейчас посматривает на Москву) под контроль Анкары. Что, в свою очередь, отрежет Россию от Ближнего Востока, усилит турецкое присутствие в Средней Азии, а также на российском Северном Кавказе.

Именно поэтому, по всей видимости, Денис Гончар и выступил со своим заявлением. Он дает понять армянам, что Россия не бросит жителей Нагорного Карабаха. Что никакого мирного соглашения не будет до того момента, пока не будут гарантированы их права. А также пока не будет определен механизм контроля за выполнением Азербайджаном их гарантий — механизм, в котором главную роль будет играть Россия, а не союзники Пашиняна из США и Франции.

Вопрос в том, есть ли у России инструменты реагирования, тем более в условиях, когда армянский народ добровольно выбирает Пашиняна, а значит, и его политику. «Наш маневр временно ограничен занятостью на Украине, и активные мероприятия в регионе начнутся после ее освобождения от фашизма, — признает Никита Мендкович. — Поэтому сейчас стоит оценить перспективы транзита власти в Армении, курс нового режима и сроки его прихода: имеет ли смысл рассчитывать на него в обозримом будущем или же умыть руки и всё-таки начать вести политику без учета армянского фактора».