В Литве и Латвии бьют тревогу. С подачи бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (включенного в российский перечень террористов и экстремистов) в Риге и Вильнюсе стали бояться, что «угроза» со стороны передислоцированной в Белоруссию ЧВК «Вагнер» по отношению к Польше является, дескать, «обманным манёвром», предназначенным для «отвода глаз».

Иван Шилов ИА REGNUM

На самом же деле якобы «Вагнер» готовится предпринять диверсии по отношению к Литве и Латвии. На этот случай литовцы и латыши готовятся наглухо перекрыть границу с Белоруссией.

«Вагнер» куда-то собрался?

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий 29 июля заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» переместились в сторону Польши. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что «вагнеровцы» хотят сходить на Запад «на экскурсию». Президент добавил, что держит бойцов в центре страны в соответствии с договорённостями и не хочет направлять их к западным границам Белоруссии, потому что у них «настроения плохие».

Ситуация привлекла внимание экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, пользующегося в определенных кругах реноме «знатока стратегии» — и он высказался на этот счёт. Арестович считает, что целью «Вагнера» может быть не Польша, а литовский Вильнюс и латвийский Даугавпилс, тоже расположенные недалеко от границы с Белоруссией.

По мнению Арестовича, «в ситуации классической гибридной войны на польской границе могли бы начаться провокации, которые оттянут на себя внимание, а тем временем толпы беженцев с боевиками «Вагнера» прорвут белорусско-литовскую и белорусско-латвийскую границы и попытаются проникнуть внутрь Литвы и Латвии». Арестович опасается, что «вагнеровцы» со «спрятанными под куртками автоматами» будут неотличимы от беженцев.

Атаку «Сувалкского коридора», которой опасаются в Польше, он, однако, оценивает как маловероятную: «Речь не идет о том, что Россия начнет войну с НАТО. Пока это информационные провокации, которые должны повлиять на мнение Запада, чтобы создать Москве благоприятные предпосылки для переговоров».

Эти инсинуации экс-советника упали, что называется, на благодатную почву. Летом позапрошлого года на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией начался крупномасштабный кризис с беженцами. Тысячи жителей Ближнего Востока и Африки покупали авиабилеты до Белоруссии и потом с белорусской территории пытались пробраться в Евросоюз.

Приостановить это нашествие польские, литовские и латвийские власти сумели, применив очень жёсткие меры. Мигрантов на границе встречали вооружённые силовики, избивавшие их и травившие собаками. Частично беженцев выгоняли обратно в Белоруссию, частично помещали в концлагеря для последующей депортации.

Таким образом волну беженцев удалось сбить, но полностью она не прекратилась и до нынешнего дня — с границы периодически приходят вести о всё новых расправах со стороны польских, литовских и латвийских пограничников. Причём в Варшаве, Вильнюсе и Риге свято уверены, что нашествие мигрантов на их границы организовал лично президент Лукашенко, использующий беженцев в качестве «гибридного оружия». Поэтому они готовы ждать от него любого коварства.

Из кино в реальность

Интересно, что в качестве одной из потенциальных целей «Вагнера» Арестович обозначил Даугавпилс — крупнейший город Латгалии, восточного латвийского региона. В 2016 году западные СМИ уже пугали аудиторию тем, что якобы Даугавпилс способен стать причиной полномасштабного конфликта России и НАТО. Такой ход событий представлен в фильме телекомпании Би-би-си «Третья мировая война: в командном пункте».

В этом фильме показан возможный бунт жителей Даугавпилса, города, большинство населения которого являются русскоязычными и имеют основания для недовольства этнократической политикой латвийских властей. Горожане, вооруженные неизвестно откуда взявшимися у них автоматами, захватывают здание городской думы, сбрасывают и сжигают флаг Латвии, заявляют о создании «Латгальской народной республики» и призывают на помощь Россию. Мэр по имени Димитрий Ворлсав провозглашает референдум по отделению от Риги, после чего НАТО вводит войска.

Слухи о том, что население Латгалии «вот-вот» восстанет, распространяются уже в течение почти десяти лет. В регион регулярно ездят западные журналисты и замаскированные под них представители спецслужб — разнюхивают, разведывают, щупают почву.

Так, еще в начале 2014-го в лондонской The Telegraph вышла нашумевшая статья «Украинский кризис стал причиной напряжения в латвийском «Крыму». Побывавший в Даугавпилсе журналист Колин Фриман ошеломил читателя: дескать, даже несмотря на членство Латвии в НАТО, «мистер Путин хочет иметь здесь свой плацдарм». Мол, президент РФ может раскачать сепаратистские настроения в восточных областях страны, которые прежде принадлежали России.

В какой-то момент слухи о возможном «восстании» настолько усилились, что тогдашний мэр Даугавпилса Янис Лачплесис выступил в 2016 году со специальным заявлением для прессы: «Реальная угроза в том, что из-за нехватки детей приходится закрывать школы, уровень безработицы выше, а зарплаты и пенсии ниже, чем в других регионах Латвии», а вовсе не в «зеленых человечках».

Еще осенью 2015 года под Вильнюсом прошли учения «Кленовая арка» с совместным участием литовских, польских и украинских военнослужащих. По «легенде» этих маневров, целостность и суверенитет вымышленной прибалтийской страны Амберленд («Янтарная земля») нарушило агрессивно настроенное государство Редленд, что лежит на востоке.

«Захватчики искусственно инициировали и поддержали сепаратистские движения в регионе, что привело к противоправному отделению части территорий от Амберленда и созданию непризнанного мировым обществом географического образования «Латгала», — гласил сценарий.

Готовы перекрыть границу

После заявления Алексея Арестовича о возможных планах «Вагнера» заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс сообщил, что Вильнюс и Варшава рассматривают вопрос о закрытии границы с Белоруссией.

Абрамавичюс подчеркнул, что располагает информацией о том, что накануне представители польского правительства посетили границу с Белоруссией и оценили исходящие оттуда угрозы.

«Там идентифицировали около 1,2 тысячи «вагнеровцев», которые находятся на территории Беларуси. Некоторые из них находятся вблизи границы», — отметил замминистра. Однако, по его словам, с военной точки зрения «Вагнер» не запугает Польшу. «Что касается заявлений Лукашенко о том, что они «попутешествуют» в Польшу… Как военная сила они не представляют серьёзной угрозы», — полагает замминистра.

С другой стороны, по его мнению, «нельзя исключать вероятность различных провокаций на границе с Беларусью». Абрамавичюс пояснил свою мысль следующим образом: «Это могут быть какие-то группировки, перебрасываемые под видом беженцев или нелегальных мигрантов с целью вызвать какие-то точечные беспорядки. Возможность закрытия границы существует. Вопрос о том, как далеко пойдет белорусский режим, безусловно, согласовав с российским режимом. В том, какие полномочия будут даны «Вагнеру».

На эту тему высказался и мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. Его, кстати, латышские националисты считают «агентом влияния Москвы». На том основании, что Элксниньш возражал против сноса памятников советским воинам и возражает против запланированной латвийскими властями депортации постоянно проживающих в государстве пожилых российских граждан, не сдавших экзамен по латышскому языку.

«Спасибо за предупреждение! Даугавпилс от Наполеона отбился и с «Вагнером» справится», — написал Элксниньш в социальной сети. Интересна использованная мэром аналогия. Недавно в Даугавпилсе прошёл ежегодный реконструкторско-исторический фестиваль, посвященный событиям июля 1812 года, когда недостроенная российская Динабургская крепость (Динабург — прежнее название Даугавпилса) сумела серьезно задержать наступающие войска Наполеона.

Стоит отметить, что присутствие «Вагнера» в Белоруссии может стать для польских, литовских и латвийских властей удобным поводом для того, чтобы запретить туда поездки своих граждан.

В прошлом году президент Лукашенко распорядился ввести безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши — и суммарно посетило Белоруссию уже около 640 тысяч жителей этих стран. Они навещали родственников, покупали дешёвые белорусские товары, отдыхали в местных санаториях, насыщали экономику «диктаторского режима» валютой. Правительства в Риге, Вильнюсе и Варшаве скрежетали от злости зубами, но до поры до времени сделать с этими поездками ничего не могли. Теперь повод, похоже, нашёлся.