Роспотребнадзор вновь напомнил о необходимости скорой вакцинации от гриппа. Традиционно в конце августа — начале сентября по всей России начнут вакцинировать от вирусной инфекции, как и все годы до этого. Цифры предполагаемого охвата в постановлении главного государственного санитарного врача России Анны Поповой фигурируют прежние: 60% от общей численности в каждом регионе и 75% из них — это группы риска. Такие же показатели ранее фигурировали и в планах по вакцинации от COVID-19.

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Согласно документу, в группы риска по гриппу и другим респираторным инфекциям (в том числе и коронавирусу) входят пожилые люди, пациенты с некоторыми хроническими заболеваниями, а также представители профессий, контактирующих с людьми. Однако теперь коронавирус практически не упоминается в сводках и документах как основное плановое направление. Исчезла социальная реклама о необходимости вакцинации от COVID-19, а медики и звёзды перестали убеждать население в необходимости такой вакцинации. В чём причина?

В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии коронавируса и сняла с инфекции соответствующий статус. Таким образом, пандемия официально просуществовала три года, месяц и 24 дня. Несмотря на это, гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус уточнил, что сама болезнь никуда не делась — люди продолжают заражаться, болеть и даже умирать.

Согласно данным портала стопкоронавирус. рф, случаи заражения в России по-прежнему регистрируются. Так, в период с 17 июля по 23 июля этого года в стране выявили 3182 случая, госпитализировали 1110 человек, а выздоровели 5082 человека. Значит ли падение цифр по заразившимся, что теперь вакцинация от COVID-19 уходит на второй план и отдаёт «пальму первенства» необходимости прививки от гриппа?

Иммунолог, заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН, доктор наук, профессор Михаил Костинов отметил в комментарии ИА Регнум, что число прививающихся от гриппа сократилось не только в России, но и в мире.

«В первый год после ковида это число было каким-то сумасшедшим, потому что была взаимосвязь: если сначала человек болел гриппом, а затем — ковидом, то всё было очень тяжело. А дальше на планете возникла критика вакцинации на фоне ковида: люди думали, что после вакцины не будут болеть, но всё равно заболевали. Это психологический фактор, который повлиял на социальное отношение к вакцинации.

Поэтому падали цифры по вакцинации, и поэтому у органов здравоохранения был акцент на вакцинацию от ковида — чтобы не теряли людей. Уже есть факт: если ты вакцинирован от ковида, при болезни ты не умрёшь и осложнений будет меньше», — сказал Костинов.

По его словам, COVID-19 будет существовать, но бить в основном по людям старшего поколения, а также лицам с хроническими заболеваниями и беременным женщинам: «Также у нас сегодня есть постковидный синдром: после ковида, независимо от тяжести течения болезни, сохраняется дефект иммунной системы. Такие изменения есть даже у тех, кто перенёс болезнь на ногах. Такие дефекты на руку любой инфекции. В связи с этим рекомендуется прививаться от гриппа — иммунитет у людей очень низкий».

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в комментарии ИА Регнум подчеркнула, что с гриппом существует доказанная ситуация по поводу привитых и непривитых: вакцинируемые болеют в лёгкой форме или не болеют вовсе, но главное — они не дают тяжёлых форм, осложнений и летальных исходов.

«Люди всегда вакцинировались от гриппа более охотно. Тем более что вакцины используются на рынке более 100 лет, а современные трёхкомпонентные и квадривалентные современные — порядка 40 лет. В обязательном порядке вакцинируют воспитателей детсадов, учителей школ, преподавателей университетов и институтов. Группы риска также активно вакцинируются», — сказала Скорпилева.

По её словам, оптимальное число привитых от вируса граждан составляет порядка 75%: именно при таком показателе резко снижается уровень заболеваемости.

Аналитики отмечают, что одно из главных предубеждений против необходимости получить прививку от гриппа — стереотип о том, что вакцина работает лишь против старых штаммов. Однако сами медики подчёркивают, что существующая система разработки вакцин от гриппа является надёжной, проверена годами и работает слаженно.

«Идея о том, что вакцина действует только против старых штаммов, — это неправда. Вакцина делается ежегодно — сразу на год. Мутации гриппа, конечно, присутствуют, но они не совершенно новые. Есть НИИ, которые математическим путём просчитывают, какой штамм ожидается в следующем году по результатам предыдущих лет. За вековую практику гриппа ошиблись лишь два раза, и то когда были иммуновакцины. Поэтому вакцина работает очень хорошо», — говорит Зоя Скорпилева.

С ней согласен и Михаил Костинов, который называет глупостью точку зрения «вакцинокритиков»: «Каждый год в конце февраля референс-центры собирают информацию о том, какие разновидности гриппа появились в каждом регионе, и определяют политику. Вакцина последних лет состоит не из 2А — и 1И-разновидностей, а из 2А и 2В. Это не старые вакцины: каждый год у вакцины название старое, а состав каждый год изменяется, и нацелена она на те штаммы, которые ожидаются».

А какая ситуация с обновлениями составов вакцин от COVID-19? Директор создавшего «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Известиям» рассказал, что обновленная вакцина от COVID-19 с актуализированным антигенным составом будет внедрена в ближайшее время — уже после получения финансирования от Минздрава.

По его словам, обновлённая вакцина будет действовать в том числе и от штаммов, появившихся в Африке — так называемых ХВВ-штаммов. Это позволит не только обеспечивать внутрироссийский рынок, но и поставлять препарат в страны Африки. Также этой вакциной можно будет прививать и взрослых, и детей.

Зоя Скорпилева, в свою очередь, напомнила и о вакцине «Конвасэл», которая позиционируется как противостоящая всем видам коронавируса, потому что «она идёт к N-белку, где нет мутаций».

«Правда, пока с этой вакциной работали мало. Под новый штамм обещали сделать обновлённый «Спутник V» ещё в апреле, но новой версии пока так и не появилось, и когда придёт — мы не знаем», — сказала Скорпилева.

По её словам, сегодня COVID-19 действительно перешёл в банальную сезонную вирусную инфекцию. Болезнь сейчас протекает легче, чем грипп, летальность от неё сейчас гораздо меньше.

Но тогда почему сегодня в России не вакцинируют от COVID-19 в таких масштабах, как от гриппа? Эксперт считает, что мутаций коронавирусов сегодня всё же гораздо меньше и, как показала практика, антитела к нему сохраняются достаточно долго и в большом количестве. Именно эти тенденции и являются определяющими в вопросе смещения акцентов на вакцинацию от гриппа, считает она.