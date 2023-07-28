Лоббирование оружейными концернами Южной Кореи расширения программы поддержки экспортных контрактов может обернуться новыми проблемами для избирательной кампании польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS).

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

На днях южнокорейская газета Korea Times опубликовала статью, в которой говорится, что национальные экспортно-кредитные агентства (ECA), занимающиеся предоставлением государственных гарантий по экспортным кредитам, стали испытывать нехватку средств. Нынешний размер их капитала не позволяет обеспечить адекватную страховку контрактов, которые южнокорейские оборонные концерны заключают на внешних рынках. Правительство Южной Кореи хочет помочь ECA, законодательно увеличив их уставной капитал, что предполагает выделение дополнительных средств из бюджета страны.

Предлогом для этого названа Польша. В прошлом году Варшава заявила о заключении с Сеулом договора о закупках 48 самолетов, 1000 танков, 672 САУ и 288 реактивных систем залпового огня.

«Министерство национальной обороны уже тогда уклонялось от ответов на вопросы и скупилось на объяснения, как будут финансироваться беспрецедентные закупки заказанной техники в долгосрочной перспективе, как быть с кредитами на дальнейшие контракты, в частности на дополнительные танки К2 и самоходные гаубицы К9А1 «в размере, сопоставимом с первой партией», — отмечает польская газета Rzeczpospolita.

Кое-что прояснилось во время выступления в начале июня сего года министра управления программой оборонных закупок Южной Кореи Ом Дон Хвана в южнокорейском парламенте. Он пояснил депутатам, что Польша собирается покупать оружие в кредит. В общей сложности Сеул должен предоставить Варшаве сумму в 77 млрд злотых (около 1,5 трлн рублей), что покроет 70% обязательств польской стороны.

Однако несколькими днями позже министр финансов Польши Магдалена Жечковская заявила, что они «не брали кредит у Южной Кореи». По ее словам, в отношении оружейного контракта и министр обороны Мариуш Блащак «нигде не говорил, что он будет финансироваться за счет кредита в Южной Корее».

Но сейчас Korea Times утверждает, что 25 июля польские власти все же запросили у Сеула финансовую поддержку в размере тех самых 77 млрд злотых «в связи с условиями второго контракта». Представители южнокорейской оборонной промышленности настаивают, что эти деньги должны быть выделены Варшаве, поскольку «в отличие от стран с низкой кредитоспособностью от Польши можно ожидать возврата средств в случае заключения контракта».

Мотивация южнокорейского ВПК, которому все равно, кто заплатит за оружие, понятна. Однако с лестной оценкой польских финансов не согласны некоторые польские военные эксперты. Как замечает польский портал о2, если «информация корейских журналистов подтвердится, то нам предстоит долгое погашение кредитов».

«Это удивительно, в чем смысл этих долгов? — задается вопросами бывший командующий Сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак. — Сколько еще мы будем брать кредиты, не зная, на что они пойдут? Необходима умеренность, потому что такими темпами мы скоро превратимся в Венесуэлу. Выплаты по кредитам будут топить нас на протяжении многих поколений».

Defense Citizen Network Гаубицы К9А1

В принципе, на фоне существующего долга Польши в 1,5 трлн злотых (около 50% ВВП) сумма в 77 млрд может показаться не такой уж обременительной. Но есть политические последствия, с которыми нужно будет считаться «Праву и Справедливости» как в ходе избирательной кампании, так и после ее окончания, особенно если правящая партия осенью проиграет парламентские выборы.

PiS раннее уверяла, что ее амбициозная программа перевооружения армии станет финансироваться из различных источников, включая гранты и кредиты, обещанные Варшаве в рамках Национального плана реконструкции европейским Фондом восстановления экономики. Проблема в том, что Брюссель блокирует выделение этих денег Польше, что неофициально связывается с недовольством действиями «Права и Справедливости».

В среде военных отставников и оппозиции растет раздражение заграничными визитами Блащака, который ведет себя так, как будто у него «безлимитная кредитная карта», оправдывая заключаемые контракты планами создания современной армии в 300 тысяч человек, «самой сильной сухопутной силы в Европе».

«Только сумасшедший может сказать, что армия в мирное время будет насчитывать 300 тысяч солдат, — комментирует идеи Блащака бывший начальник Генерального штаба Польши Мечислав Гоцул. — Министр не сделал домашнего задания по экономике, за все то, что он хочет сегодня купить, будут платить даже не наши дети, а наши внуки».

Правящая партия в этой ситуации прибегает к различным аппаратным уловкам. Она вывела финансирование модернизации армии из бюджета. Но это видят и другие. В середине июля Высшая контрольная палата (NIK), аналог российской Счетной палаты, впервые в постсоветской истории Польши дала отрицательное заключение на то, как правительство обращается с бюджетными обязательствами.

Выступая в сейме, глава NIK Мариан Банась обвинил кабинет в том, что управление финансами в стране происходит в значительной степени в обход бюджета и присущих ему регулирующих правил.

При этом на днях Банась заключил политический альянс с лидером движения «Конфедерация» Станиславом Метценом, по спискам этой силы будет баллотироваться сын главы NIK. Предварительные опросы показывают, что «Конфедерация» станет третьей силой в будущем сейме, отчего будет иметь «золотую акцию» при формировании нового правительства.

Банась и так уже несколько лет находится в конфронтации с «Правом и Справедливостью». Секреты многомиллиардных военных кредитов, заключенных PiS, в нынешней ситуации способны оказаться еще одним предвыборным инструментом против правящей партии.