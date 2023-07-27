Сегодня, 27 июля, исполняется 79 лет со дня освобождения Львова от немецко-фашистских захватчиков. Малоизвестным, но важным моментом этого освобождения был польско-советский конфликт вокруг будущего города. Дело в том, что в процессе освобождения участвовали польские части — Армия Крайова, — которые организовали восстание во Львове для того, чтобы занять его до подхода Красной армии, после чего попытаться договориться о будущем города, который поляки рассматривали как часть исторической Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM

Однако тогда их надеждам не суждено было сбыться — после небольшого периода сосуществования во Львове полякам четко дали понять, что город есть и будет советским.

«Галиция всегда была колыбелью идей единения с большой Россией. Во время Первой мировой, после Брусиловского прорыва, который привёл к уничтожению Австро-Венгерской армии, русские войска в Галиции, не исключая и Львова, встречали с цветами. Австрийцы пророссийских жителей Галиции даже загоняли в концлагеря — в частности, печально известный Талергоф, где были замучены тысячи человек», — напоминает ИА Регнум старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Химера теряет силу

И вот сейчас, 79 лет спустя, поляки хотят повторить подход к снаряду. Да, формально польские власти всячески поддерживают борьбу киевского режима против России. Общий объем военной помощи, отправленной поляками Украине, составил 3 млрд евро (из которых полмиллиарда было выделено только за последние три месяца) — и это, по всей видимости, без учета польских наемников.

Однако польские власти осознают, что возможности киевского режима ограничены. После каждой волны мобилизации, после каждой российской бомбардировки энергетических и военных объектов, после каждого хамства Владимира Зеленского в адрес Запада эти возможности уменьшаются. Так что польская (и западная в целом) помощь лишь оттягивает неизбежное — поражение режима является делом времени. Как и крах украинской государственности — и не только из-за поражения в СВО.

«Осознанно или нет, но киевские власти не случайно пытаются навязывать всей стране именно западное украинство, при этом совершенно его извратив. Они на протяжении трёх десятилетий пытались спаять воедино то, что им никогда не принадлежало, с остальной, говорящей на русском и находящейся в сфере русской культуры частью страны. В итоге они получили нежизнеспособную химеру, переживающую сейчас агонию», — поясняет Дмитрий Офицеров-Бельский.

Именно поэтому Варшава усиленно готовит армию вторжения, которую собирается ввести на территорию Западной Украины. «Речь идёт не о каком-то сборище наёмников — их достаточно там, и они уничтожаются, — а именно о регулярном, сколоченном, оснащённом воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины. В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий», — поясняет Владимир Путин.

Да, отчасти речь идет о какой-то ностальгии. «Помню, как лет двадцать назад я приехал в Польшу в День всех святых. Город казался вымершим, зато по ТВ шли репортажи о многокилометровых пробках в направлении Львова и Вильно. Поляки ехали посетить могилы своих родных. По существу, это польский город, так же как и Вильно. Поэтому очень удивительно то, что киевские власти сейчас пытаются представить его как колыбель украинской цивилизации», — рассказывает Дмитрий Офицеров-Бельский.

Однако дело не только в этом. Беглые польские власти (которых и представляла Армия Крайова) в далеком 1944 году понимали, что сила требует территории. Что после окончания Второй мировой войны Польша может остаться игроком (а не объектом) в Восточной Европе только в том случае, если будет обладать значительной территорией и населением. Поэтому им было жизненно важно добиться возврата страны в те границы, которые существовали на сентябрь 1939 года — то есть вернуть в состав государства Западную Украину и Западную Белоруссию.

Из игроков — в конструкторы

Тогда это не получилось — что в какой-то степени стало даже благом для Польши. Ведь взамен этих территорий они получили другие — гораздо богаче. Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. «Это именно так: западные территории нынешней Польши — это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним», — напомнил Владимир Путин. До сих пор эти земли являются самой богатой и зажиточной частью Польши.

РИА Новости Площадь перед памятником Тарасу Шевченко во Львове

Однако сейчас полякам этого мало. Их уже не устраивает роль игрока — они хотят стать конструктором. Страной, которая, наряду с Францией и Германией, будет определять образ и политику Евросоюза. Для этого ей нужно нарастить собственную мощь — а значит, ввести войска в Западную Украину. Не только для того, чтобы поднять собственное самосознание за счет «возвращения Львова в родную гавань». И не только за счет демонстрации мощи польской армии, которая после всех американских вливаний стала одной из самых сильных в Евросоюзе. Но и за счет расширения зоны контроля.

И речь тут не обязательно идет о каком-то включении земель восточнее Львова в состав Польши — зачем полякам разбавлять свой моноэтничный состав западноукраинскими националистами, враждебными всему польскому? Варшаве достаточно именно контролировать эти территории, как после Первой мировой западные державы владели своими подмандатными землями на том же Ближнем Востоке. Как после Второй мировой Советский Союз управлял Восточной Европой (в том числе Польшей).

Этот контроль позволил бы полякам использовать ресурсы зависимых земель, а также превратить себя в европейский форпост, защищающий Старый Свет от России. С которой длина границы у Польши в таком случае выросла бы в разы.

Вопрос в том, может ли Россия предотвратить этот сценарий? Ведь сейчас же не 1944 год, и Красная армия уже не сможет пинком выгнать поляков из Львова — хотя бы потому, что им не владеет. При любом дальнейшем раскладе СВО Польша сможет занять Львов и ряд других западноукраинских территорий задолго до того, как там окажутся российские вооруженные силы.

Да, сейчас не 44-й, и у России есть дальнобойные ракеты, которыми она может накрыть наступающие польские колонны. Однако Владимир Путин дал понять, что делать этого не будет. По мнению ряда экспертов, российский президент чуть ли не дал добро на польскую оккупацию Западной Украины.

«Что касается политики украинского режима, то это его дело. Хотят, как это водится у предателей, что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами — это, повторю, в конце концов их дело. Мы в это вмешиваться не будем», — заявил Путин, отдельно дав понять, что Западную Белоруссию поляки не получат.

По всей видимости, логика российской власти очень проста. Если в 1944-м Львов отдавать полякам было нельзя (дабы не воссоздавать британский протекторат возле границы СССР), то сейчас отдать не просто можно, но и нужно.

Ввод польских войск в Западную Украину до момента падения киевского режима будет воспринят многими и на Западе, и на Украине как удар в спину, вызовет серьезный разлад в тылу и развал фронта. Ввод польских войск в Западную Украину после падения киевского режима зафиксирует новую реальность раздела украинских территорий и поможет Москве зафиксировать эту реальность юридически. Да, ценой условного Львова — но, будем честны, российской армии дойти туда будет сложно. Так что пусть Львов будет лучше польским городом, нежели бандеровским.