Доходы компаний — владельцев брендов одежды сегодня падают — об этом ИА Регнум говорят сами производители. По их словам, одна из причин — в падении покупательской способности населения. Отчасти это подтверждает статистика уровня покупок постоянных клиентов магазинов: они в несколько раз реже стали заходить за обновлением своего гардероба.

Известия/Сергей Коньков

Основатель бренда женской одежды Top Trends Елена Воротилова заявила нашему агентству, что выручка в одежде за последний год «катастрофически упала» и у крупных брендов, и у мелких, и у самых мелких.

«Причина, думаю, в покупательской способности населения: одежда не первоочередная потребность, ведь все сначала купят продукты. Мы смотрим по CRM, по постоянным клиентам, которые раньше приходили покупать что-то новенькое — сейчас они приходят раз в три месяца. Те, кто приходил раз в три месяца, приходят раз в полгода, и так далее. Люди в принципе снизили потребность в одежде — по крайней мере, в среднем и низком ценовых сегментах», — сказала Воротилова.

Что касается крупных брендов, то, по мнению эксперта, они «поздновато» вернулись обратно: «К примеру, Gloria Jeans даёт более низкую цену, притом что она сейчас очень сильный конкурент той же Zara. Она занимает нишу, она привлекла большое число клиентов скидками и кешбэком, и многие покупатели Zara перешли туда и не захотели возвращаться к более высокому ценнику с тем же качеством».

Воротилова уверена, что старым брендам, ушедшим с российского рынка, но вернувшимся обратно под новой вывеской, нужно было заходить с другой ценой, тогда как они решили работать на прежних условиях: «А так уже не получится — это касается в том числе и маркетинга, и всего остального».

Падение покупательской способности косвенно подтверждается и информацией российских СМИ, которые сообщили, что бренд Maag, пришедший на смену Zara, может закрыть часть своих магазинов, а при ухудшении ситуации и вовсе уйти с российского рынка. По итогам первых трёх месяцев работы доход магазинов по сравнению с временами присутствия испанской брендовой сети упал в семь-восемь раз, а невысокий уровень доходов сотрудников магазинов вынуждает их увольняться.

Управляющая компания «Новая мода», которой принадлежат бренды Maag, Ecru, Dub и Vilet, не стала открывать новые магазины на входе в российский рынок — она лишь переоборудовала старые точки, принадлежащие корпорации Inditex (бренды Zara, Bershka и другие). А вот с открытием новых магазинов, как сообщали «Известия», собственник спешить не стал: он захотел оценить динамику продаж «переоткрытых» точек. В этой связи новые магазины владелец сможет открыть не ранее следующего года.

Представители Maag в комментарии ТАСС отрицают планы по закрытию розничных магазинов: «Компания планирует продолжать свой бизнес в России, а также реализовывать все внутренние планы развития. Инициатив по сокращению количества розничных магазинов Maag в компании нет». Там также подчеркнули, что проблема с оттоком персонала из-за низкого уровня зарплат отсутствует. О планах по открытию новых магазинов по-прежнему ничего не известно.

При этом ещё в июне, как сообщали «Ведомости», был заключен договор о покупке прав аренды на магазины Adidas в стране и перезапустить их планировалось в ноябре. А на начало осени был запланирован набор сотрудников.

РИА Новости/Сергей Пятаков

Вице-президент Ассоциации текстильщиков России Ольга Драгунова в комментарии ИА Регнум подчеркнула, что в случае с Maag речь идет о конкретной компании и о частном случае.

«Возможно, были изначально завышенные ожидания и планы, несопоставимые с конкретным бизнесом. Помните сказку про Золушку, когда дочери мачехи пытались надеть не свою туфельку? Выручка по сравнению с чем? С выручкой Zara? Это заведомо необъективное сравнение. Zara — всемирно известный бренд, глобальная корпорация с абсолютно другими прибылями, но и расходы у них другие. Нужно сравнивать все показатели. Три месяца — очень небольшой срок, чтобы делать выводы», — сказала Драгунова.

Она напомнила о том, что сегодня люди живут в мире маркетинга и чем больше в него вкладывают, тем выше возврат инвестиций — разумеется, при грамотном управлении: «Но в любом случае это решение инвесторов — работать на рынке или нет. Самое главное — всегда оценивать свои возможности и риски. В России рынок никогда не был стабильным, если сравнивать его, например, с европейским. Но при этом в среднем прибыль в нашем сегменте в РФ значительно превышала возможную прибыль всего ЕС в этой сфере».

На самом деле российскому рынку есть что предложить своим потребителям: страна недолго оставалась без альтернатив ушедшим из страны брендам.

Еще в июле прошлого года владельцы компании Melon Fashion, в состав которой входят бренды Sela, Befree, Zarina и Love Republic, заявляли о планах расширить площадь магазинов из-за расширения ассортиментной линейки.

Спустя год с лишним после ухода вернулась в Россию и Puma — но уже с «магазинным» названием Amazing Red. Отличие лишь в том, что теперь у торговых объектов новый собственник, а цены на продукцию выше докризисных на 20–30%.

На данный момент там представлена продукция Puma, оставшаяся в России на складах, однако со временем линейка будет пополняться через параллельный импорт. Несмотря на наличие продукции лишь одной фирмы, Amazing Red заявлен как мультибрендовый, а в будущем сюда обещают завезти продукцию Nike, Adidas и других производителей — конкурентов Puma.

Аналитики полагают, что данные тенденции вполне можно назвать успешными в рамках объявленного ранее импортозамещения. А это значит, что россияне не останутся без альтернатив ушедшим с рынка западным брендам. Сами же производители одежды и владельцы отечественных брендов просят не создавать им законодательных препонов, а просто позволить развиваться и работать для обеспечения спроса населения.

Елена Воротилова уверена, что в ближайшем будущем в России будут развиваться уникальные локальные бренды, которые будут отличаться от «массового Китая» или «массовой Киргизии».

«При этом у них будет невысокая цена. Понятно, что не прямо низкая, ведь производство всегда дороже, чем закупка где-то в Китае или Турции. То есть это что-то, что будет отличаться от Wildberries. Огромное число клиентов перешли на маркетплейсы: это удобно, это дёшево, это можно легко выбрать. Но это и одинаковость: здесь нет уникальности, и сегмент покупателей, желающий как-то выделяться, будет искать локальные бренды», — сказала Воротилова.

Она также озвучила главную просьбу со стороны российских предпринимателей в адрес государства, а именно — «не мешать и не вводить новых законов вроде необходимости маркировки»: «У нас уже есть маркировка на верхнюю одежду и на ряд кофт, а если введут на всю одежду — начнутся сложности. Главное — не вставлять дополнительные палки в колёса предпринимателям, особенно мелким».

Ольга Драгунова, в свою очередь, полагает, что для иностранных инвесторов нужно создавать благоприятную среду, а сегодня это крайне сложно сделать.

«Но опять-таки изначально инвесторы должны быть подобны ИКЕА, которая не просто занималась торговлей, но и размещала производство на территории РФ», — сказала Драгунова.

150 млн жителей России — это огромный рынок сбыта, причем в освободившейся нише, отметила она: «Все бренды, которые однажды пришли на наш рынок, прекрасно умели считать. Люди никуда не делись. Если упал покупательский спрос в одном ценовом сегменте, в другом он вырос. При правильной оценке рынка и потребительского спроса, в условиях низкой конкуренции, возможности наших производителей сильно выросли».

При этом если в России появятся свои сильные бренды — это плюс, независимо от того, вернутся в страну западные бренды или нет. И главное в этом вопросе — конкуренция, которая заставляет бизнес работать лучше и всячески способствует прогрессу, резюмировала эксперт.