В России обсуждаются новые изменения, касающиеся интернет-сегмента. В Госдуме РФ предложили запретить регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной почты. С соответствующей инициативой выступил российский парламентарий Антон Горелкин («Единая Россия»), внеся соответствующие поправки в проект к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».

Иван Шилов ИА REGNUM

Положительное заключение на инициативу Горелкина уже подписал глава комитета информационной политики Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»). Планируется, что законопроект будет рассмотрен во втором чтении 25 июля, а сами изменения могут вступить в силу с 1 декабря 2023 года.

Какие же способы регистрации останутся для российского пользователя? По словам Хинштейна, человек сможет зарегистрироваться на отечественных ресурсах через смс, через портал «Госуслуг», через Единую биометрическую систему или при помощи «иной информсистемы» для граждан РФ — например, сервиса «ВКонтакте». Глава думского комитета также рассказал, что инициатива парламентариев уже обсуждалась с представителями бизнеса.

Гендиректор компании «Ашманов и партнёры», член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов заявил ИА Регнум, что инициатива о запрете на регистрацию через иностранную почту звучит странно, поскольку не очень понятно, как можно этого добиться.

«Наверное, можно подписать законы — были бы они. А что, «ВКонтакте» будет это исполнять? Есть закон, например, о самоцензуре в соцсетях, который напрямую касается «ВКонтакте». Он о том, что, например, нужно запрещённую в нашей стране ЛГБТ-пропаганду удалять самостоятельно. А они просто не исполняют этот закон: санкций в нём нет, механизма контроля — тоже.

И потом, что делать с теми, кто уже зарегистрирован, например, на Gmail и получает сообщения от социальной сети, технические сообщения, комментарии к записям? Предположим, во «ВКонтакте» таких людей 5–10 млн. Что им нужно делать, отключить аккаунты? Написать им строгое письмо о том, что до 1 сентября или до 31 декабря завести другую почту? Это выдумывают депутаты, а обсудить все эти вещи им даже в голову не приходит», — сказал Ашманов.

При этом, по его словам, если бы все российские пользователи регистрировали аккаунты в соцсетях на российскую почту, это очень способствовало бы цифровому суверенитету. Однако не очень понятно, как этого добиться, «особенно с наличием многомилионного унаследованного пула регистраций», подчёркивает специалист.

Владелец интернет-компании LiveInternet и экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко в комментарии ИА Регнум обратил внимание на две проблемы, которые пытаются решить введением соответствующего законопроекта.

«Первая из них — это спам: комментарии, злоумышленники, и так далее. Второе: ограничение по типу «китайского файерволла» не даёт читать вражеские истории, а ограничение по регистрации — это именно китайская модель в чистом виде. В Китае нельзя регистрироваться в коммуникативных сервисах некитайцам. Сама по себе задача понятная, но есть нюансы.

Такие вопросы обсуждались давно, этой проблематике уже не первый год, и споры идут о том, каким образом ограничивать и защищать своё пространство. Беда в том, что у нас русскоязычный мир в интернете — это 300 млн пользователей, из них российских — 80 млн. Мы не знаем точное число, но пусть будет эта цифра. Если мы ограничиваем регистрацию только с российских почтовых адресов, мы из всей коммуникационной среды выкидываем русскоязычных», — сказал Клименко.

По его словам, сейчас во всём мире происходит постоянное зажимание русского языка, в том числе в Казахстане, Армении и Грузии. «Если мы пойдём по китайской модели, то тут нужно помнить, что китайцев много, в том числе и тех, кто уехал, они как-то могут взаимодействовать. А у нас тот же «ВКонтакте» — это огромный коммуникативный пласт не только для нас, но и для зарубежных русских людей.

Наверное, регистрация только через российскую почту или через «Госуслуги» решит вопрос разнообразных «зловредов», но мы лишаем себя большой русскоязычной части. Насколько релевантна эта цена отсечения русскоязычной аудитории? Русскоязычный мир и так сжимается, а будет сжиматься ещё быстрее».

При этом не так давно российские СМИ рассказали о проекте «Рунет 2.0» — прообразе того самого «суверенного интернета», о котором говорят уже давно. По словам журналистов, концепция «Рунета 2.0» содержит несколько ключевых пунктов: использование интернета сугубо после предоставления паспортных данных, доступ к строго регламентированному списку отечественных сервисов и невозможность использования инструментов подмены IP-адресов при подключении к «суверенке».

В начале июля 2023 года Роскомнадзор заявил о проведении успешных учений по обеспечению устойчивого функционирования Рунета в рамках федерального закона «О связи». По регламенту они должны проводиться не реже одного раза в год. В российских СМИ сообщили, что в ходе учений «выключали международный интернет».

Игорь Ашманов отметил, что отключение международного сегмента интернета в России чревато проблемами не только для рядовых пользователей, но и для чиновников.

«Допустим, отношения с США ещё больше напрягаются и Google обнуляет регистрации в своей почте для граждан России — делает «ящики» недоступными. В этот момент начинается кризис у российских соцсетей. Более того, я уверен, что начнётся и кризис среди наших чиновников, потому что в последние 15 лет они заводили почту на Gmail, чтобы начальство не читало переписку», — отметил Ашманов.

Он также обратил внимание на проблему частных серверов, «которую непонятно как решить»: «Есть огромное количество корпоративных серверов — например, у меня есть собственный почтовый сервер, который стоит на площадке провайдера в М10 на Сущёвском валу. Кто и как будет проверять, что этот почтовый сервер не является зарубежным? Одно дело — составить «чёрный список», а что делать с десятками тысяч частных почтовых доменов? Очень много вопросов возникает.

Что из этого удастся реализовать — это должно быть подложено под инициативу в виде пояснительной записки, но её должны писать очень квалифицированные технари, которые могут описать, что из этого реализуемо и в какие сроки, и какие подзаконные акты должны быть приняты, а не депутаты, которые поясняют, как это круто и патриотично. Хотя, может быть, ответы на эти вопросы у депутатов и есть».

Герман Клименко, в свою очередь, выразил уверенность в том, что в России не получится создать полностью китайский вариант «суверенного интернета» по многим причинам.

«Есть две технологии: ограничение чтения зарубежного контента и ограничение внутренней коммуникации. Сейчас речь только о регистрации через российские почтовые сервисы. Но путь к «суверенному интернету» — это путь к деанонимизации коммуникативной среды «Интернет», — сказал Клименко.

Если новые положения войдут в норму, то власти смогут найти точку приземления пользователя в российской почте или в «Госуслугах», то есть, «найти конец, который можно либо отсечь, либо понять, кто за ним стоит», резюмировал эксперт.