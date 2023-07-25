Отношения Польши и Украины портятся из-за американцев
Украинский президент Владимир Зеленский публично высказался по поводу вывоза с Украины зерна. По его словам, «блокирование экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в каком виде недопустимо. Мы держим связь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое всех устроит».
Заявление Зеленского прозвучало накануне проходящего сегодня, 25 июля, заседания совета министров сельского хозяйства и рыболовства Европейского союза и запланированной на завтра, 26 июля, встречи на уровне послов стран — членов совета Украина —НАТО.
Совокупно в первом и втором случае в качестве действующих игроков, помимо Украины, выступают Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. Тем не менее подавляющее большинство средств массовой информации называют Варшаву чуть ли не единственным адресатом критики Зеленского.
Основания для этого есть. После того как премьер-министр Польши на совещании министров сельского хозяйства упомянутых стран заявил о блокировке импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины и после 15 сентября 2023 года (срок, когда истекает запрет, установленный ЕС), на это отреагировал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«В это критическое время Польша намерена и дальше блокировать экспорт украинского зерна в ЕС, это недружественный и популистский шаг, который сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины», — сообщил он. И вслед за этим предложил Варшаве «сотрудничество и экспертный диалог вместо лозунгов и кратковременной политической целесообразности».
Фактор «кратковременной политической целесообразности», безусловно, присутствует в отношении Польши к проблеме украинского зерна. На ней спекулируют в набирающей обороты предвыборной кампании и правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS), и ее оппоненты. Прежде всего польские политики не могут понять, почему киевский режим стал так резко выражаться в адрес «лучшего друга», отчего рождаются версии.
Председатель Польской крестьянской партии (PSL) Владислав Косиняк-Камыш намекает, что в спор между Варшавой и Киевом вмешалась третья сила. По его словам, Украине нужно помогать, но не для «построения новой олигархии». Речь идет о крупных аграрных холдингах, захвативших украинскую землю. Ряд экспертов прямо говорят, что эти холдинги имеют американское происхождение, поэтому Киев на деле лоббирует переправку не украинского зерна, а американского, выращенного на Украине.
По этой логике получается, что критические замечания Зеленского и Шмыгаля в адрес Польши являются всего лишь попыткой использовать международные площадки, включая ЕС, исключительно в частных интересах нескольких американских корпораций. Что вызывает рост негативных публикаций в польской прессе, где собирают и аккумулируют претензии к киевскому режиму.
«В последнее время некоторые мейнстримные издания начинают писать правду о том, что существует конфликт, в котором США и НАТО воюют с Россией, используя украинских солдат, грубо говоря, «украинское пушечное мясо», — констатирует журнал Myśl Polska, который власти блокируют в своей же собственной стране. — Эта объективная правда подрывает пропагандистский нарратив о том, что Украина воюет за нас, за Польшу. Наиболее ярко это было продемонстрировано на недавнем саммите НАТО в Литве».
«Оказывается, украинские потери (в ходе «контрнаступа». — Прим. авт.) — как в людях, так и в технике — огромны, а военные успехи мизерны, — продолжает тему главный редактор авторитетного в правом лагере журнала Do Rzeczy Павел Лисицкий. — Наконец, растет и число тех, кто совсем недавно пророчил создание Соединенными Штатами польско-украинской державы, а теперь заметил, что реальное положение вещей гораздо сложнее».
На фоне столь заметного похолодания польско-украинских отношений оживляются прибалтийские соседи Польши. МИД Литвы обратился к Еврокомиссии с предложением создать альтернативный маршрут для перевозки украинского зерна, сделав ставку на морские порты Прибалтики.
Принятие подобной инициативы влечет для Варшавы определенные риски. Еще больше возрастет дипломатическая изоляция Польши в Евросоюзе, где Варшаву и так считают не способной шагать в общем строю. Прибалтийские республики, в свою очередь, заработают как деньги, так и политический капитал «спасителей» Украины, на деле помогающих ей в трудное время.
Однако для «Права и Справедливости» эти последствия может перевесить «кратковременная политическая целесообразность», которая диктует правящей партии необходимость в предвыборной кампании усилить антиукраинские нотки, чтобы показать себя настоящим защитником польских национальных интересов.
Вместе с тем такие тактические решения позволяют Варшаве начать выстраивать задел для пересмотра стратегических отношений с Киевом. В ближайшей перспективе это может привести к дистанцированию PiS от Зеленского. Тем более что в Польше в последнее время стали обращать внимание и на активизацию противников действующего украинского президента, Петра Порошенко и Виталия Кличко, делая вывод, что «украинская политика не заканчивается на Зеленском».