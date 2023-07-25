Украинский президент Владимир Зеленский публично высказался по поводу вывоза с Украины зерна. По его словам, «блокирование экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в каком виде недопустимо. Мы держим связь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое всех устроит».

Сергей Корсун ИА REGNUM

Заявление Зеленского прозвучало накануне проходящего сегодня, 25 июля, заседания совета министров сельского хозяйства и рыболовства Европейского союза и запланированной на завтра, 26 июля, встречи на уровне послов стран — членов совета Украина —НАТО.

Совокупно в первом и втором случае в качестве действующих игроков, помимо Украины, выступают Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. Тем не менее подавляющее большинство средств массовой информации называют Варшаву чуть ли не единственным адресатом критики Зеленского.

Основания для этого есть. После того как премьер-министр Польши на совещании министров сельского хозяйства упомянутых стран заявил о блокировке импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины и после 15 сентября 2023 года (срок, когда истекает запрет, установленный ЕС), на это отреагировал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В это критическое время Польша намерена и дальше блокировать экспорт украинского зерна в ЕС, это недружественный и популистский шаг, который сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины», — сообщил он. И вслед за этим предложил Варшаве «сотрудничество и экспертный диалог вместо лозунгов и кратковременной политической целесообразности».

Фактор «кратковременной политической целесообразности», безусловно, присутствует в отношении Польши к проблеме украинского зерна. На ней спекулируют в набирающей обороты предвыборной кампании и правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS), и ее оппоненты. Прежде всего польские политики не могут понять, почему киевский режим стал так резко выражаться в адрес «лучшего друга», отчего рождаются версии.

Председатель Польской крестьянской партии (PSL) Владислав Косиняк-Камыш намекает, что в спор между Варшавой и Киевом вмешалась третья сила. По его словам, Украине нужно помогать, но не для «построения новой олигархии». Речь идет о крупных аграрных холдингах, захвативших украинскую землю. Ряд экспертов прямо говорят, что эти холдинги имеют американское происхождение, поэтому Киев на деле лоббирует переправку не украинского зерна, а американского, выращенного на Украине.

По этой логике получается, что критические замечания Зеленского и Шмыгаля в адрес Польши являются всего лишь попыткой использовать международные площадки, включая ЕС, исключительно в частных интересах нескольких американских корпораций. Что вызывает рост негативных публикаций в польской прессе, где собирают и аккумулируют претензии к киевскому режиму.

«В последнее время некоторые мейнстримные издания начинают писать правду о том, что существует конфликт, в котором США и НАТО воюют с Россией, используя украинских солдат, грубо говоря, «украинское пушечное мясо», — констатирует журнал Myśl Polska, который власти блокируют в своей же собственной стране. — Эта объективная правда подрывает пропагандистский нарратив о том, что Украина воюет за нас, за Польшу. Наиболее ярко это было продемонстрировано на недавнем саммите НАТО в Литве».

«Оказывается, украинские потери (в ходе «контрнаступа». — Прим. авт.) — как в людях, так и в технике — огромны, а военные успехи мизерны, — продолжает тему главный редактор авторитетного в правом лагере журнала Do Rzeczy Павел Лисицкий. — Наконец, растет и число тех, кто совсем недавно пророчил создание Соединенными Штатами польско-украинской державы, а теперь заметил, что реальное положение вещей гораздо сложнее».

На фоне столь заметного похолодания польско-украинских отношений оживляются прибалтийские соседи Польши. МИД Литвы обратился к Еврокомиссии с предложением создать альтернативный маршрут для перевозки украинского зерна, сделав ставку на морские порты Прибалтики.

Принятие подобной инициативы влечет для Варшавы определенные риски. Еще больше возрастет дипломатическая изоляция Польши в Евросоюзе, где Варшаву и так считают не способной шагать в общем строю. Прибалтийские республики, в свою очередь, заработают как деньги, так и политический капитал «спасителей» Украины, на деле помогающих ей в трудное время.

Однако для «Права и Справедливости» эти последствия может перевесить «кратковременная политическая целесообразность», которая диктует правящей партии необходимость в предвыборной кампании усилить антиукраинские нотки, чтобы показать себя настоящим защитником польских национальных интересов.

Вместе с тем такие тактические решения позволяют Варшаве начать выстраивать задел для пересмотра стратегических отношений с Киевом. В ближайшей перспективе это может привести к дистанцированию PiS от Зеленского. Тем более что в Польше в последнее время стали обращать внимание и на активизацию противников действующего украинского президента, Петра Порошенко и Виталия Кличко, делая вывод, что «украинская политика не заканчивается на Зеленском».